Ожидания от следующей недели по рынку. Продолжится ли падение?

Грядущий понедельник начнется с дивидендных гэпов, и главный вопрос заключается в том, будет ли попытка выкупа на рынке. На торгах выходного дня индекс продолжил стремительно снижаться обновив минимальные значения 2564 пунктов.

Не исключаю, что на рынке могло начаться принудительное закрытие позиций (маржин-коллы) они обычно происходит при пробитии стратегически важных значений. В воскресенье часть потерь удалось отыграть на фоне ожидаемого решения ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 137 тыс б/с.

На настроения инвесторов также влияют дальнейшая динамика ключевой ставки и геополитическая неопределенность. Все это в совокупности не оставляет оснований на коротком инвестиционном горизонте делать выбор в пользу акций.