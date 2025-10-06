Ожидания от следующей недели по рынку. Продолжится ли падение?

Грядущий понедельник начнется с дивидендных гэпов, и главный вопрос заключается в том, будет ли попытка выкупа на рынке. На торгах выходного дня индекс продолжил стремительно снижаться обновив минимальные значения 2564 пунктов.
Не исключаю, что на рынке могло начаться принудительное закрытие позиций (маржин-коллы) они обычно происходит при пробитии стратегически важных значений. В воскресенье часть потерь удалось отыграть на фоне ожидаемого решения ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на 137 тыс б/с.
На настроения инвесторов также влияют дальнейшая динамика ключевой ставки и геополитическая неопределенность. Все это в совокупности не оставляет оснований на коротком инвестиционном горизонте делать выбор в пользу акций.
📍 Экономика стремительно замедляется
Индекс PMI в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 47 пунктов с 50 пунктов месяцем ранее. Вероятность снижения ставки в октябре увеличивается. Если ее не снизить хотя бы на 1 п.п. в октябре, то разговоры о высокой вероятности рецессии станут снова актуальны.
Может казаться, что в данный момент ждать позитива для рынка неоткуда. Однако далеко не все коррекции заканчиваются с появлением хороших новостей. Часто рост начинается просто потому, что поток плохих новостей иссякает.
Таким поводом для снижения градуса эскалации может стать след новость: Имеется высокая вероятность, что Украина, скорее всего, не получит от США крылатые ракеты «Томагавк». Для России этот шаг является «красной линией», которую Трамп не готов пересекать.
Это решение также объясняется практическими соображениями: ежегодное производство этих ракет в США составляет менее 200 единиц, что ограничивает их поставки даже союзникам. Более того, у Украины отсутствуют необходимые пусковые установки для их применения.
📍 Что по технике
Если смотреть на график индекса МосБиржи широкими мазками, то после закрытия ниже 2600 пунктов следующей значимой целью становится уровень 2370п, с промежуточной поддержкой на 2550 и 2500 пунктах. Я не люблю паниковать, но исключать худший сценарий не стоит.
Демонстрацией силы и интереса со стороны инвесторов станет возврат с последующим закреплением выше 2600 пунктов. Пока эти разговоры — это лишь попытки поймать отскок. Перспектив для возобновления долгосрочного растущего тренда не видно.
На этой неделе продолжим искать идеи в рынке долга и, поверьте, там есть на что обратить внимание. Всех с началом новой торговой недели.
📍 Из корпоративных новостей
Европлан намерен рекомендовать СД рассмотреть дивиденды за 2025 год в размере 7 млрд руб (58,3 руб/акц, ДД 11%)
ОАК в 2025 году выпустит почти на 50% больше новых самолетов, чем в 2024 году.
• Лидеры: Озон Фарма $OZPH (+6,92%), Сургутнефтегаз $SNGSP (+3,28%), ЭсЭфАй $SFIN (+3,1%).
• Аутсайдеры: ИКС 5 $X5 (-4%), Самолет $SMLT (-3,76%), ВК $VKCO (-3,7%), СПБ Биржа $SPBE (-3,65%).
06.10.2025 - понедельник
• $SMLT - Самолет операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 г.
• $AVAN - Авангард последний день с дивидендом 24,79 руб.
• $T - Т-Технологии закрытие реестра по дивидендам 35 руб. (дивгэп)
• $BSPB - Банк Санкт-Петербург закрытие реестра по дивидендам (16,61 руб. для ао, 0,22 руб. - для ап) (дивгэп)
• $NVTK - Новатэк закрытие реестра по дивидендам 35,5 руб. (дивгэп)
• $OZPH - Озон Фарма закрытие реестра по дивидендам 0,25 руб. (дивгэп).
