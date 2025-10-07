ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Инвестиции

Что возьмет верх: техника отскока или суровая реальность? К чему готовиться инвестору

В начале торговой недели российский фондовый рынок продемонстрировал мощный разворот. Сначала индекс МосБиржи снижался ниже 2600п, но затем бодро вырос закрывшись выше 2650п.

Подъему рынка способствовали накопленная перепроданность после пяти недель снижения подряд, а также принудительное закрытие позиций (маржин-коллы), которое можно было наблюдать на торгах выходного дня.

Пока всё выглядит как обычный технический отскок, так как новостной фон в эти дни был нейтральным. Для дальнейшего восстановления котировкам может понадобиться больше оснований, хотя закрылись мы крайне позитивно. Преодоление и консолидация выше 2650 пунктов создадут предпосылки для роста к следующему значимому сопротивлению в диапазоне 2690-2700п.

📍 Суровая реальность

Рынок продолжает оставаться во власти новостей и спекуляций. В нём практически нет длинных денег. Фундаментально признаков для оптимизма тоже немного: финансовые показатели большинства компаний падают, а экономика замедляется. Предстоящий сезон отчётов станет подтверждением тому, что время сейчас играет против рынка акций, который в нынешних условиях не способен идти в рост.

Ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности.

Наш рынок постепенно начинает готовиться к сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 17% до конца года, разговоров об этом все больше. Причина кроется сразу в нескольких проинфляционных факторах. Так, например, вклад повышения НДС в инфляцию зампред Банка России Заботкин оценил на уровне 0,6-0,8 процентного пункта.

Замедление экономики может подпитывать спекулятивный интерес к акциям компаний-должников, однако реальный эффект мы увидим ближе к заседанию ЦБ: Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2025 года снизился до 47 пунктов против 50 пунктов месяцем ранее. Темпы падения стали максимальными с декабря 2022 года.

📍 Ну и как же оставить этот пост без яркого пятна геополитики? Правильно — никак

Ближе уже к закрытию торгов на российском рынке в дело вступил президент США: Трамп заявил, что уже принял решение по поставкам ракет Tomahawk в Украину.

Он также сказал, что должен узнать, где они будут использованы и отметил, что не стремится к эскалации. Пояснять, какое именно будет принято решение, он не стал.

Впереди ожидается волатильный день, который может положить конец текущему отскоку. Однако пока рынок держится выше отметки в 2600 пунктов, сохраняется умеренный оптимизм в отношении силы «быков».

📍 Из корпоративных новостей

РусАгро $RAGR суд оставил под стражей основателя компании Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В деле могут появиться новые фигуранты, включая арбитражных управляющих и оценщиков.

Газпром $GAZP поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири - 2" начнутся в 2030-х годах вне зависимости от геополитической ситуации в мире.

ЕвроТранс $EUTR первым внедрил новые сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗК.

Группа Астра $ASTR первой в России интегрировала в облако квантовый генератор случайных чисел.

Займер $ZAYM акционеры утвердили дивиденды за 2кв 2025г в размере 4,73 руб/акция (ДД 3,3%), отсечка - 14 октября

ИИ-дочка Софтлайн - Холдинг Фабрика ПО — запланировала IPO до конца года. В ходе IPO планируется привлечь ₽3–5 млрд.

• Лидеры: IVA $IVAT (+9,5%), Мечел $MTLR (+5,96%), ПИК $PIKK (+5,35%).

• Аутсайдеры: БСП $BSPB (-3,22%), Икс 5 $X5 (-1,9%), Позитив $POSI (-1,38%), ВК $VKCO (-0,75%).

07.10.2025 - вторник

• $BELU - Белуга ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года в размере 20 руб/акция.

