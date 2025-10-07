Что возьмет верх: техника отскока или суровая реальность? К чему готовиться инвестору

📍 Суровая реальность

Рынок продолжает оставаться во власти новостей и спекуляций. В нём практически нет длинных денег. Фундаментально признаков для оптимизма тоже немного: финансовые показатели большинства компаний падают, а экономика замедляется. Предстоящий сезон отчётов станет подтверждением тому, что время сейчас играет против рынка акций, который в нынешних условиях не способен идти в рост.

Ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности.

Наш рынок постепенно начинает готовиться к сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 17% до конца года, разговоров об этом все больше. Причина кроется сразу в нескольких проинфляционных факторах. Так, например, вклад повышения НДС в инфляцию зампред Банка России Заботкин оценил на уровне 0,6-0,8 процентного пункта.

Замедление экономики может подпитывать спекулятивный интерес к акциям компаний-должников, однако реальный эффект мы увидим ближе к заседанию ЦБ: Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2025 года снизился до 47 пунктов против 50 пунктов месяцем ранее. Темпы падения стали максимальными с декабря 2022 года.