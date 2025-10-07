Что возьмет верх: техника отскока или суровая реальность? К чему готовиться инвестору

Подъему рынка способствовали накопленная перепроданность после пяти недель снижения подряд, а также принудительное закрытие позиций (маржин-коллы), которое можно было наблюдать на торгах выходного дня.
Пока всё выглядит как обычный технический отскок, так как новостной фон в эти дни был нейтральным. Для дальнейшего восстановления котировкам может понадобиться больше оснований, хотя закрылись мы крайне позитивно. Преодоление и консолидация выше 2650 пунктов создадут предпосылки для роста к следующему значимому сопротивлению в диапазоне 2690-2700п.
📍 Суровая реальность
Рынок продолжает оставаться во власти новостей и спекуляций. В нём практически нет длинных денег. Фундаментально признаков для оптимизма тоже немного: финансовые показатели большинства компаний падают, а экономика замедляется. Предстоящий сезон отчётов станет подтверждением тому, что время сейчас играет против рынка акций, который в нынешних условиях не способен идти в рост.
Ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности.
Наш рынок постепенно начинает готовиться к сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 17% до конца года, разговоров об этом все больше. Причина кроется сразу в нескольких проинфляционных факторах. Так, например, вклад повышения НДС в инфляцию зампред Банка России Заботкин оценил на уровне 0,6-0,8 процентного пункта.
Замедление экономики может подпитывать спекулятивный интерес к акциям компаний-должников, однако реальный эффект мы увидим ближе к заседанию ЦБ: Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2025 года снизился до 47 пунктов против 50 пунктов месяцем ранее. Темпы падения стали максимальными с декабря 2022 года.
📍 Ну и как же оставить этот пост без яркого пятна геополитики? Правильно — никак
Ближе уже к закрытию торгов на российском рынке в дело вступил президент США: Трамп заявил, что уже принял решение по поставкам ракет Tomahawk в Украину.
Он также сказал, что должен узнать, где они будут использованы и отметил, что не стремится к эскалации. Пояснять, какое именно будет принято решение, он не стал.
Впереди ожидается волатильный день, который может положить конец текущему отскоку. Однако пока рынок держится выше отметки в 2600 пунктов, сохраняется умеренный оптимизм в отношении силы «быков».
📍 Из корпоративных новостей
РусАгро $RAGR суд оставил под стражей основателя компании Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В деле могут появиться новые фигуранты, включая арбитражных управляющих и оценщиков.
Газпром $GAZP поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири - 2" начнутся в 2030-х годах вне зависимости от геополитической ситуации в мире.
ЕвроТранс $EUTR первым внедрил новые сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗК.
Группа Астра $ASTR первой в России интегрировала в облако квантовый генератор случайных чисел.
Займер $ZAYM акционеры утвердили дивиденды за 2кв 2025г в размере 4,73 руб/акция (ДД 3,3%), отсечка - 14 октября
ИИ-дочка Софтлайн - Холдинг Фабрика ПО — запланировала IPO до конца года. В ходе IPO планируется привлечь ₽3–5 млрд.
• Лидеры: IVA $IVAT (+9,5%), Мечел $MTLR (+5,96%), ПИК $PIKK (+5,35%).
• Аутсайдеры: БСП $BSPB (-3,22%), Икс 5 $X5 (-1,9%), Позитив $POSI (-1,38%), ВК $VKCO (-0,75%).
07.10.2025 - вторник
• $BELU - Белуга ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года в размере 20 руб/акция.
