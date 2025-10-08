Отскок есть, триггеров нет. Опасная зона для покупателей. За чем стоит следить?

Не найдя поддержки в виде позитивных новостей, российский рынок приостановил свое восхождение. Индекс МосБиржи метался в течение дня, раз за разом пытаясь штурмовать недельный максимум, но каждый раз откатывался назад. В итоге амплитуда его движений постепенно сужалась, указывая на выжидательную позицию инвесторов.

Стоит отметить, что, несмотря на значительный рост в начале недели, о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока мы не видим фундаментальных поводов для покупок акций широким фронтом.

По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно, если ваш инвестиционный горизонт не превышает года.

📍 Индексы МосБиржи и РТС стремятся в район 2690 пунктов и 1030 пунктов соответственно, где могут встретиться с сопротивлением продавцов. Оптимизма могут добавить данные по недельной инфляции, при условии, стабилизации показателей.

Ралли продолжается: политическая нестабильность в США продолжает быть катализатором роста золота. Из-за шатдауна и отсутствия компромисса в Конгрессе инвесторы активно переводят капитал в защитные активы, что впервые подняло цену выше $4000. Дополнительную поддержку также оказывают ожидания того, что ФРС на заседании в конце октября понизит ставку.

Из позитивного: Минфин подтвердил сохранение действующего механизма топливного демпфера, обеспечивающего предсказуемость доходов нефтяных компаний, а правительство поручило отсрочить уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря, что временно снизит налоговую нагрузку на металлургию.

📍 Вернуть рынки к падению могут новости, которые сейчас отошли на второй план. Речь идет об окончательном решении по крылатым ракетам «Томагавк». Для России этот шаг является «красной линией», которую Трамп не решается перейти.

Также значительный вес в коррекционных движениях на рынке имеет санкционное давление. ЕС до сих пор окончательно не утвердил 19-й санкционный пакет. Удивить российскую экономику новыми запретами сложно, но на настроения инвесторов и их готовность скупать акции это, безусловно, повлияет. Всем удачных торгов и взвешенных торговых решений.

📍 Из корпоративных новостей:

Самолет планирует в октябре выпустить конвертируемые облигации на несколько миллиардов.

ФосАгро рассчитывает до конца года утвердить стратегию развития мощностей на ближайшие пять лет.

МТС IPO Юрента и AdTech технически готовы к концу года, но многое зависит от рыночных условий.

М.Видео объявила о запуске стратегического партнерства с Яндекс Доставкой. Теперь товары компании можно получать через сервис Яндекс Доставка в ПВЗ Яндекс Маркета.

Россети готовы строить системы накопления энергии в разных регионах России.

Абрау-Дюрсо российское вино могут начать продавать онлайн во 2кв 2026г.

Северсталь позиция по дивидендам неизменна: нужно миновать пик сapex и выйти на позитивный FCF.

СПБ биржа запустила торги фьючерсами на мировые индексы и биткоин.

Группа Позитив российская IT-отрасли по объему реализации в первом полугодии 2025 года показала рост в 15%.

• Лидеры: СПБ Биржа $SPBE (+9,7%), МТС $MTSS (+3,4%), ВК $VKCO (+3,35%), НЛМК $NLMK (+2,96%), Позитив $POSI (+2,82%).

• Аутсайдеры: ТМК $TRMK (-1,64%), Сургутнефтегаз $SNGSP (-1,4%), Мечел $MTLRP (-1,3%), ЮГК $UGLD (-0,9%).

8.10.2025 - среда

• $AFLT - Аэрофлот СД о реализации стратегии развития и цифровой трансформации группы Аэрофлот.

• Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

'Не является инвестиционной рекомендацией