Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Виталий Быков
Инвестиции

Облигации Почта России 003Р-01 (фикс) и 003Р-02 (флоатер). Весомые причины пройти мимо

Пожалуй, сложно найти человека, который хоть раз не сталкивался с услугами этой компании. Сложности и недофинансирование видны, и этого не скрывают сами работники, выполняющие свои функции в отсутствие современной техники.

Сегодня предлагаю заглянуть чуть глубже и понять, как обстоят дела с финансовой точки зрения:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор России, работающий во всех регионах страны.

Компания оказывает все виды услуг почтовой связи, осуществляет денежные переводы и доставку пенсий, обеспечивает прием платежей от населения, а также предоставляет логистические услуги. Почта России на 100% находится в собственности государства.

📍 Параметры выпуска Почта России 003Р-01

• Рейтинг: AА(RU) (АКРА, прогноз «Негативный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 2,5 года

• Купон: КБД + 350 б.п.

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 09 октября

• Дата размещения: 14 октября

Параметры выпуска Почта России 003Р-02

• Рейтинг: A(RU) (АКРА, прогноз «Негативный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 2,5 года

• Купон: КС+300 б.п.

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: только для квалов

• Сбор заявок: до 09 октября

• Дата размещения: 14 октября

📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года

Выручка: 107,2 млрд руб. (-2,8% г/г);

Чистый убыток: 23,8 млрд руб. (рост в 2 раза г/г);

Субсидии из бюджета: 327 млн рублей, что в три раза больше, чем за весь 2024 год.

Производительность почтовой сети: увеличилась на 5,3%

Долгосрочные обязательства: 96,6 млрд руб. (-18,5% г/г);

Краткосрочные обязательства: 211,3 млрд руб. (-27,3% г/г).

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 115 млрд рублей:

Из аналогов с похожими параметрами на вторичном рынке можно выделить выпуски ПочтаР2Р04 $RU000A1055Y4 (YTP 18,21%) оферта: через 22 месяца, ПочтаР2Р01 $RU000A104V75 (YTP 18,1%) оферта: через 19 месяцев.

📍 Похожие выпуски облигаций по уровню риска

Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,88%) А- на 2 года 9 месяцев

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (21,53%) А- на 2 года 8 месяцев

Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 (24,89%) ВВВ на 2 года 4 месяца

ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (21,09%) ВВВ на 2 года 4 месяца

Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (26,01%) ВВ- на 2 года 3 месяца

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (25,27%) А на 1 год 10 месяцев

Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (21,07%) А- на 1 год 9 месяцев

ТГК-14 выпуск 2 $RU000A106MW0 (22,01%) ВВВ на 1 год 8 месяцев

Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,12%) А- на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: На основании анализа можно сделать вывод о нецелесообразности участия в размещении. Это обусловлено откровенно слабым финансовым состоянием эмитента и отсутствием премии к доходности на вторичном рынке.

В сравнении с флоатерами, куда интереснее выглядит: АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Купон: КС+350 б.п. на 2 года. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

5 подписчиков116 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы