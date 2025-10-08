Облигации Почта России 003Р-01 (фикс) и 003Р-02 (флоатер). Весомые причины пройти мимо

📍 Похожие выпуски облигаций по уровню риска

• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,88%) А- на 2 года 9 месяцев

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (21,53%) А- на 2 года 8 месяцев

• Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 (24,89%) ВВВ на 2 года 4 месяца

• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (21,09%) ВВВ на 2 года 4 месяца

• Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (26,01%) ВВ- на 2 года 3 месяца

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (25,27%) А на 1 год 10 месяцев

• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (21,07%) А- на 1 год 9 месяцев

• ТГК-14 выпуск 2 $RU000A106MW0 (22,01%) ВВВ на 1 год 8 месяцев

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,12%) А- на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: На основании анализа можно сделать вывод о нецелесообразности участия в размещении. Это обусловлено откровенно слабым финансовым состоянием эмитента и отсутствием премии к доходности на вторичном рынке.

В сравнении с флоатерами, куда интереснее выглядит: АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Купон: КС+350 б.п. на 2 года. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

'Не является инвестиционной рекомендацией