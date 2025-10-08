Облигации Почта России 003Р-01 (фикс) и 003Р-02 (флоатер). Весомые причины пройти мимо

Сегодня предлагаю заглянуть чуть глубже и понять, как обстоят дела с финансовой точки зрения:
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор России, работающий во всех регионах страны.
Компания оказывает все виды услуг почтовой связи, осуществляет денежные переводы и доставку пенсий, обеспечивает прием платежей от населения, а также предоставляет логистические услуги. Почта России на 100% находится в собственности государства.
📍 Параметры выпуска Почта России 003Р-01
• Рейтинг: AА(RU) (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2,5 года
• Купон: КБД + 350 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Сбор заявок: до 09 октября
• Дата размещения: 14 октября
Параметры выпуска Почта России 003Р-02
• Рейтинг: A(RU) (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2,5 года
• Купон: КС+300 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: только для квалов
• Сбор заявок: до 09 октября
• Дата размещения: 14 октября
📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Выручка: 107,2 млрд руб. (-2,8% г/г);
• Чистый убыток: 23,8 млрд руб. (рост в 2 раза г/г);
• Субсидии из бюджета: 327 млн рублей, что в три раза больше, чем за весь 2024 год.
• Производительность почтовой сети: увеличилась на 5,3%
• Долгосрочные обязательства: 96,6 млрд руб. (-18,5% г/г);
• Краткосрочные обязательства: 211,3 млрд руб. (-27,3% г/г).
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 115 млрд рублей:
Из аналогов с похожими параметрами на вторичном рынке можно выделить выпуски ПочтаР2Р04 $RU000A1055Y4 (YTP 18,21%) оферта: через 22 месяца, ПочтаР2Р01 $RU000A104V75 (YTP 18,1%) оферта: через 19 месяцев.
📍 Похожие выпуски облигаций по уровню риска
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,88%) А- на 2 года 9 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (21,53%) А- на 2 года 8 месяцев
• Патриот Групп 001Р-01 $RU000A10B2D2 (24,89%) ВВВ на 2 года 4 месяца
• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (21,09%) ВВВ на 2 года 4 месяца
• Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (26,01%) ВВ- на 2 года 3 месяца
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (25,27%) А на 1 год 10 месяцев
• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (21,07%) А- на 1 год 9 месяцев
• ТГК-14 выпуск 2 $RU000A106MW0 (22,01%) ВВВ на 1 год 8 месяцев
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,12%) А- на 1 год 7 месяцев
Что по итогу: На основании анализа можно сделать вывод о нецелесообразности участия в размещении. Это обусловлено откровенно слабым финансовым состоянием эмитента и отсутствием премии к доходности на вторичном рынке.
В сравнении с флоатерами, куда интереснее выглядит: АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 Купон: КС+350 б.п. на 2 года. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.
✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию