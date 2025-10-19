Геополитическая оттепель: какие акции взлетят на переговорах США и России

📍 На следующей неделе запланированы переговоры между делегациями США и России на высоком уровне

Встреча президентов двух стран ожидается в ближайшие две недели, что создает актуальное окно возможностей для анализа наиболее волатильных в данный период акций:

• Газпром $GAZP Драйвер роста — возобновление поставок в ЕС и возможные дивиденды.

• Новатэк $NVTK Драйвер роста — ослабление санкций и разрешение проблемы с газовозами под СПГ-проекты.

• Сбер, Т-Технологии $T Драйвер роста — подключение к SWIFT, снижение транзакционных затрат. Под снижение КС из банковского сектора можно рассмотреть Совкомбанк.

• Аэрофлот $AFLT Драйвер роста — возобновление полетов в западном направлении, разрешение проблем с нехваткой запчастей и самолетов.

• Сегежа $SGZH Драйвер роста - в случае возвращения возможности поставлять продукцию за рубеж компания сможет постепенно улучшить финансовые результаты и решить долговые проблемы.

• МосБиржа $MOEX и СПБ Биржа $SPBE Драйвер роста — снятие санкций с НКЦ и НРД, возобновление торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Кроме того, позитивно на площадке скажутся возвращение нерезидентов на российский фондовый рынок и рост объемов торгов.

• Русал $RUAL Драйвер роста - восстановление экономики Китая, мирные переговоры и снятие части санкций.

• Банк ВТБ $VTBR - Снятие санкций вернёт доступ к международным финансовым рынкам и валютным операциям, значительно упростятся расчёты за экспорт/импорт.

• ВСМПО-АВИСМА $VSMO - Потепление в отношениях между странами может привести к возобновлению поставок, что позитивно скажется на результатах компании и её котировках.

• Совкомфлот $FLOT Драйвер роста - отмена санкций на танкеры лишит компанию доп. расходов на теневой флот, может исчезнуть дисконт на фрахт, ускорится процесс наращивания флота.

• МТС $MTSS Драйвер роста — снижение долговой нагрузки. IPO дочерних организаций рекламный бизнес (AdTech) и Юрент (кикшеринг).

• АЛРОСА $ALRS Драйвер роста — снятие санкций на операции с российскими алмазами. Курс на редкоземельные металлы там где находятся алмазы, иногда содержат редкоземельные элементы, такие как ниобий, тантал и другие смежные компоненты.

• Ростелеком $RTKM Драйвер роста - IPO "дочек". "РТК-ЦОД" и "Солар" могут привлечь до 3,3 млрд рублей, повысив прозрачность и капитализацию.