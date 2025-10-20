Рынок вырос, но способен ли он удержать рост? Основные риски и точки роста

По итогам беседы Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште, которая, по словам американского лидера, может состояться в ближайшие две недели. Кроме того, на предстоящей неделе запланированы переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. От результата этой встречи будет понятно, достаточно ли достаточно ли подготовлена почва для более масштабных переговоров.
📍 Зарубежные медиа активно распространяют заявления о том, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом обсуждал обмен Запорожской и Херсонской областей на полный контроль над ДНР. Это трактуется как уступка со стороны России после августовских переговоров в Анкоридже и было позитивно встречено Белым домом. Однако успех этого дипломатического манёвра зависит от готовности Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки, чего он пока категорически отвергает.
Рынок снова наступает на те же грабли: как в феврале и августе, ажиотаж вокруг переговоров выстреливал ценовым взлётом, который тут же сменялся обвалом, когда инвесторам приходило понимание: за громкими заявлениями не стоит реальных договорённостей.
Неужели это долгожданный разворот?
Индекс RGBI вторую сессию подряд показывает активный рост, прибавив 1,2% только за пятницу. Это яркий контраст на фоне месячного падения, вызванного ужесточением фискальной политики.
Переломным моментом стала риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая намекнула на возможность снижения ставки благодаря сбалансированному бюджету. Этих слов оказалось достаточно, чтобы индекс оттолкнулся от локального дна.
📍 Каким будет вердикт ЦБ 24 октября — пауза или все же снижение?
Аналитический консенсус склоняется к первому варианту. Регулятору, вероятно, придется взять тайм-аут на фоне тревожных сигналов: инфляция в сентябре-октябре ускорилась, ситуация на рынке труда остается напряженной, а краткосрочные риски для цен только усиливаются.
Страны ЕС в ближайшие дни также продолжат попытки согласования 19-го пакета антироссийских санкций, который на фоне надежд на урегулирование отношений США и России могут не оказать сильного давления. Однако, локальной коррекции в область незакрытого гэпа 2720 пунктов вполне возможна.
Что по ожиданиям: Текущее ралли может продолжиться, возможно, с ложным преодолением отметки 2770 пунктов. Однако без конкретных дипломатических успехов дальнейший рост маловероятен. Ожидаю, что ажиотаж вскоре уляжется, и участники рынка займут выжидательную позицию. С этой точки зрения, моя стратегия предполагает повторное открытие лонга по фьючу на индекс от 2720 пунктов либо закрытие остатков позиции в районе 2765–2770 пунктов. Всем профита и удачной торговой недели.
📍 Из корпоративных новостей
ЛСР за 9 мес. 2025 г. сократил продажи на 7%, до 107 млрд руб. В 3 кв. 2025 г. продажи составили 39 млрд руб. (+ 30% г/г)
КарМани РСБУ 9 мес. 2025 г: Выручка ₽310 млн (за прошлый год цифр нет), Чистая прибыль ₽288 млн (против убытка ₽30 млн годом ранее)
Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири.
• Лидеры: Позитив $POSI (+6,32%), Сургутнефтегаз-ап $SNGSP (+2,87%), СПБ Биржа $SPBE (+2,6%).
• Аутсайдеры: Novabev $BELU (-5,9%), Полюс $PLZL (-5,74%), Софтлайн $SOFL (-2,97%), Сегежа $SGZH (-2,13%).
20.10.2025 - понедельник
• $CHMF - Северсталь операционные и финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
• $EUTR - ЕвроТранс закрытие реестра по дивидендам 8,18 руб. (дивгэп)
• $MDMG - Мать и дитя закрытие реестра по дивидендам 42 руб. (дивгэп)
'Не является инвестиционной рекомендацией
