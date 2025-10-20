Рынок вырос, но способен ли он удержать рост? Основные риски и точки роста

По итогам беседы Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште, которая, по словам американского лидера, может состояться в ближайшие две недели. Кроме того, на предстоящей неделе запланированы переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. От результата этой встречи будет понятно, достаточно ли достаточно ли подготовлена почва для более масштабных переговоров.

📍 Зарубежные медиа активно распространяют заявления о том, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом обсуждал обмен Запорожской и Херсонской областей на полный контроль над ДНР. Это трактуется как уступка со стороны России после августовских переговоров в Анкоридже и было позитивно встречено Белым домом. Однако успех этого дипломатического манёвра зависит от готовности Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки, чего он пока категорически отвергает.

Рынок снова наступает на те же грабли: как в феврале и августе, ажиотаж вокруг переговоров выстреливал ценовым взлётом, который тут же сменялся обвалом, когда инвесторам приходило понимание: за громкими заявлениями не стоит реальных договорённостей.