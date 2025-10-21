Хрупкий оптимизм: рост на надеждах, коррекция на реальности

Российский рынок в начале недели продолжает умеренный рост на фоне оптимизма, вызванного недавними заявлениями президентов РФ и США о возможном прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

Позитивные ожидания подкрепляются подготовкой к саммиту, включая состоявшийся вчера телефонный разговор между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Несмотря на краткосрочную перекупленность, рынок остаётся в фазе консолидации. Ралли последних дней показало, что потенциал для роста сохраняется, но движение вверх теперь будет зависеть от сигналов ЦБ и дипломатической повестки. Отсутствие конкретики вынуждает занять выжидательную стратегию, чтобы не брать на себя повышенный риск раньше времени.

Рост российских индексов также сдерживается снижающимися ценами на "черное золото". Нефть находится под давлением ввиду возросших опасений относительно избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности.

📍 Инвесторы пока игнорируют нависший негатив

• Совет ЕС согласовал полный отказ от российского газа: транзит запретят с 2026 года, а закупки — с 2028-го. Окончательное слово — за Европарламентом. В Брюсселе подчеркивают, что это решение окончательное и не будет пересмотрено даже после окончания войны.

• Главы МИД ЕС снова не достигли соглашения по санкциям против РФ, тема отложена до саммита сообщества 23-24 октября. Однако, путём точечных уступок ЕС удалось нейтрализовать потенциальное вето Венгрии и Словакии на очередной пакет санкций против РФ. Брюссель гибко подстроился под интересы обеих стран, обеспечив необходимое единство.

• США же в свою очередь, выступают против плана стран G7, по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Официальные лица США заявили коллегам в ЕС, что присоединяться к плану пока не будут.

Таким образом, рынок временно отложил в сторону негатив, вызвавший недавнюю коррекцию. Но это затишье — обманчиво. Главный риск — любое ухудшение переговорного процесса может мгновенно вернуть страхи и вызвать резкую коррекцию, поэтому игра на геополитике требует особой осторожности.

Что дальше: Ключевой уровень для наблюдения — зона 2730-2700 пунктов. Удержание выше этой отметки подтвердит доминирование покупателей и откроет путь к следующему импульсу в сторону 2770-2780 пунктов, особенно на новостях о согласовании встречи делегаций США и России.

Преодоление уровня 2800 пунктов, на мой взгляд, станет возможным только в случае анонса прямой встречи президентов по итогам успешных переговоров делегаций.

📍 Из корпоративных новостей

Северсталь $CHMF СД принял решение не выплачивать дивиденды за 3 квартал 2025 года

Европлан $LEAS за 9 мес 2025г закупил и передал в лизинг около 21 тыс. ед автотранспорта (-52% г/г) на сумму 70,7 млрд руб (-62% г/г)

Фикс Прайс онлайн-продажи в России выросли на 11% за 9 месяцев 2025 года

Ozon завершил автоматическую конвертацию АДР в акции МКПАО «Озон». Торги акциями, как ожидается, начнутся 11 ноября.

ВСМПО-АВИСМА $VSMO с 1 декабря планирует перевести административный персонал на четырехдневную рабочую неделю

Циан СД 27 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам по итогам 9 месяцев 2025 г

Инарктика $AQUA объем добычи тихоокеанских лососей почти в 1,5 раза превысил прошлогодний показатель

Северсталь $CHMF увеличила продажи металлопродукции за 9 мес 2025г на 5% г/г до 8,3 млн т, выручка сократилась на 14% г/г до 543,3 млрд руб

• Лидеры: Делимобиль $DELI (+5,9%), Циан $CNRU (+5,7%), ЛСР $LSRG (+5,5%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс $EUTR (-5,5%), Лента $LENT (-2,2%), Совкомбанк $SVCB (-2,1%).

21.10.2025 - вторник

• $CNRU - Циан день инвестора

• $ETLN - Операционные результаты за 9 месяцев 2025 года.

