Рынок рухнул на фоне новостного вброса. Какие остаются перспективы?

Индекс Мосбиржи рухнул на новостях о том, что встреча Путина с Трампом может не состояться. Эти новости, как и сама идея саммита на прошлой неделе, стали полной неожиданностью. По ходу дня сложилось четкое впечатление, что иностранные СМИ соревнуются между собой в кликбейтности заголовков.

Пока нет официального подтверждения всему тому, что они написали, но внести смуту в ряды инвесторов им точно удалось.

Сообщалось якобы позиция Москвы остаётся максималистской и не демонстрирует значительных уступок. По этой причине Рубио пока не намерен рекомендовать проведение саммита Путина и Трампа в Будапеште на следующей неделе.

Новость выглядит как информационный вброс. Также Владимир Путин неоднократно заявлял, что России нужно не перемирие на неделю, а прочный мир. Как тогда отсутствие временного прекращения огня, может поставить под угрозу переговоры в Будапеште, если изначально это было неприемлемо.

📍 Ближе к закрытию торгов в попытке внести ясность выступили глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Они заявили, что иностранные СМИ искажают комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать перспективы предстоящего саммита, и подтвердили, что подготовка продолжается. Это возымело результат, и часть падения удалось отыграть.

Ближе к полуночи мы получили новый ультиматум от Трампа — два дня на раздумья. Именно за это время он пообещал дать окончательный ответ, состоится ли встреча с Путиным. Так что вся главная интрига ещё впереди.

Безумное ралли встало на паузу, не только в рынке акций: золото и серебро ушли в коррекцию на 5% и 7% за один день. Рост, который начинался как интерес инвесторов к защитному активу на фоне роста неопределенности, окончательно превратился в спекулятивный разгон цены. Это затронуло и золото, и серебро, которые с начала года прибавили около 60%.

Акции IT-сектора стали лидерами торгов, показав лучшую динамику на фоне общего падения. Этот оптимизм связан с заявлением главы Минфина о возможном сохранении налоговой льготы на приобретение отечественного софта.

📍 Что по ожиданиям: Минувшая коррекция позволила успешно закрыть ценовой гэп от 16 октября, что создает основания для возобновления роста. Вот только возможный апсайд при всех известных вводных выглядит крайне ограниченным. Розовые очки сняты, следовательно, нужна конкретика, без которой 2600 пунктов надолго нас не удержат.

Если же вам не по душе такая турбулентность, стоит обратить внимание на облигации. На канале имеются актуальные подборки с высоким уровнем надёжности, от ОФЗ до корпоративных выпусков. Доход с купонов затем можно использовать для покупки акций во время падений рынка, но выбирать стоит только устойчивые компании, пользующиеся долгосрочным доверием инвесторов, а не спекулятивным интересом. Стратегия простая и не требует быть постоянно в рынке.

📍 Из корпоративных новостей:

Селигдар $SELG 24 октября опубликует операционные результаты за 9 мес 2025 года

Транснефть $TRNFP ФАС предлагает с 1 января 2026г повысить тарифы на услуги по транспорту нефти в среднем на 5,1%

Эталон $ETLN отчет за третий квартал. Год к году продажи недвижимости выросли на 11%, продажи в бизнес- и премиум-сегментах — на 63%, средняя цена за квадратный метр — на 12%.

• Лидеры: Группа Астра $ASTR (+0,9%), МГКЛ $MGKL (+0,8%), АФК Система $AFKS (+0,8%)

• Аутсайдеры: Юнипро $UPRO (-8,8%), СПБ Биржа $SPBE (-8,7%), ПИК $PIKK (-8,2%).

22.10.2025 - среда

• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) (19:00 мск, пред.: 1,1%)

• Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (сент) (19:00 мск, пред.: 0,4%)

• Объём промышленного производства (г/г) (сент) (19:00 мск, пред.: 0,5%)

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

'Не является инвестиционной рекомендацией