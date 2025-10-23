Иллюзия дешевизны: почему акции Мосбиржи обречены на падение?

Поскольку ключевые негативные заявления, касающиеся как отмены встречи с Путиным в Будапеште, так и санкционному удару по нефтяному сектору, прозвучали после завершения торговой сессии, можно говорить о том, что коррекция на Мосбирже еще даже не стартовала.

Общая негативная картина на рынке не дает оснований для рекомендаций по акциям. Моя позиция остается неизменной: в условиях продолжающегося конфликта и растущего налогового давления нельзя ожидать устойчивого роста бизнеса.

Все силы компаний уходят на банальное выживание, и лишь единицы пока могут позволить себе двухзначные выплаты акционерам. Боюсь, что после предстоящего сезона отчётностей дивидендные аппетиты на следующий год будут существенно урезаны.

Не стоит обманываться кажущейся дешевизной акций. Они могут годами торговаться на дне, потому что, пока банки дают больше, чем дивиденды, крупным инвесторам рынок неинтересен.