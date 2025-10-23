Иллюзия дешевизны: почему акции Мосбиржи обречены на падение?

Поскольку ключевые негативные заявления, касающиеся как отмены встречи с Путиным в Будапеште, так и санкционному удару по нефтяному сектору, прозвучали после завершения торговой сессии, можно говорить о том, что коррекция на Мосбирже еще даже не стартовала.
Общая негативная картина на рынке не дает оснований для рекомендаций по акциям. Моя позиция остается неизменной: в условиях продолжающегося конфликта и растущего налогового давления нельзя ожидать устойчивого роста бизнеса.
Все силы компаний уходят на банальное выживание, и лишь единицы пока могут позволить себе двухзначные выплаты акционерам. Боюсь, что после предстоящего сезона отчётностей дивидендные аппетиты на следующий год будут существенно урезаны.
Не стоит обманываться кажущейся дешевизной акций. Они могут годами торговаться на дне, потому что, пока банки дают больше, чем дивиденды, крупным инвесторам рынок неинтересен.
📍 Что мы имеем в сухом остатке
• США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». В Минфине США объяснили это отсутствием у России реальной готовности к миру на Украине. В санкционный список также включены дочерние компании этих гигантов.
• Новый пакет санкций ЕС содержит «жёсткие меры» против российских доходов, как заявил министр иностранных дел Нидерландов. Кроме того, Евросоюз намерен ускорить отказ от российского СПГ.
Поддержать котировки индекса МосБиржи от более глубокой коррекции может решение США не обучать применению «Томагавков», подчеркивая их монополию на это сложное и точное оружие.
📍 Инфляция продолжает ускоряться
Рост потребительских цен ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция также увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%.
Также в среду вышли данные по инфляционным ожиданиям населения. В октябре показатель не изменился по сравнению с сентябрем и остался на уровне 12,6%. При этом оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в октябре снизилась на 0,6 п.п., до 14,1%.
Инфляционные ожидания не выросли, несмотря на новые налоги, рост цен на бензин и другие негативные моменты, которые произошли в последнее время, и это хороший знак перед заседанием ЦБ в пятницу, но излишнего оптимизма я по этому поводу не испытываю.
Считаю, что она останется неизменной — 17%, из аргументов за ее сохранение: инфляция перестала замедляться, инфляционные ожидания и зарплаты продолжат рост из-за повышения с начала года налогов и бюджетных рисков.
📍 Из корпоративных новостей
Henderson выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 18,7% г/г до ₽16,5 млрд, выручка в сентябре выросла на 24,2% г/г до ₽2,1 млрд
Газпром СД 28 октября рассмотрит вопрос о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ
Мосбиржа с 31 октября допустит акции девелопера GloraX к торгам. У бумаг будет второй уровень листинга и тикер GLRX
ЭсЭфАй бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в Суде ЕС иск по отмене в отношении него санкций Евросоюза за 2024 год.
ОГК-2 акционеры утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,0598167018 руб/акция, отсечка - 5 ноября
КарМани СД 25 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам по итогам 9 мес. 2025 г.
• Лидеры: Делимобиль $DELI (+4,6%), Фикс Прайс $FIXR (+3,3%), ОГК-2 $OGKB (+3%), ЮГК $UGLD (+2,6%).
• Аутсайдеры: Хэдхантер $HEAD (-2,6%), Татнефть $TATN (-2,3%), Эн+ $ENPG (-1,8%), Новатэк $NVTK (-1,6%).
23.10.2025 - четверг
• $HYDR - РусГидро операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
• $GMKN - Норильский никель итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2025 года
• $ZAYM - Займер финансовые результаты 3 кв. 2025 г.
• $LKOH - Лукойл СД обсудит рекомендацию по дивидендам за 9 мес 2025 г.
✅️ Если хочешь получать своевременно новости по рынку и читать еще больше аналитики, то тебе пора в наш телеграм канал.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию