Испугать Трампа не вышло. Почему падение до 2380 пунктов — лишь вопрос времени?

Оптимизм тает на глазах под грузом растущего давления на экономику. Процесс напоминает сход лавины — с каждым мгновением она набирает массу, скорость, и остановить ее становится почти невозможно.

Казалось бы, рынок уже сложно удивить и большая часть негатива заложена в текущие котировки, но отсутствие решения нависших проблем имеют накопительный эффект и так просто их не купировать.

📍 Ключевые факторы, сдерживающие рынок, остаются без изменений

• Геополитическая напряженность: Негативный фон сохраняется, а перспективы деэскалации выглядят туманными. Предпринятые дипломатические усилия не принесли ощутимых результатов. Вероятность резкого изменения ситуации сохраняется, однако пока предпосылок для этого нет.

• Решение ЦБ: Снижение ключевой ставки регулятором не вселило оптимизма в отношении будущего. Сохранив жесткую риторику, ЦБ дал понять, что цикл снижения может быть приостановлен, что породило новые вопросы о траектории монетарной политики.

• Санкции на нефтегазовый сектор: На рынок давит настоящий тяжеловес — «Лукойл», чья доля в индексе ММВБ приближается к 15%. А в тандеме с «Роснефтью» они формируют гирю весом в 18%, под которой индексу крайне сложно устоять. Вечером этот груз стал еще тяжелее после новости о планах компании распродать зарубежные активы на фоне санкций.

• Напугать Трампа "буревестником" не вышло: вместо того чтобы посеять страх в Вашингтоне, она спровоцировала гневную реакцию Трампа. Он парировал испытание ракеты угрозой навести подлодки на российские берега и язвительно заметил, что Путину лучше бы закончить провалившийся «недельный» конфликт, а не устраивать показательные пуски.

На фоне ожиданий, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти, её цена снизилась почти на процент. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает, что альянс в ближайшее воскресенье может договориться о дополнительных 137 тысячах баррелей в сутки с декабря.

Что по технике: Падение может продолжиться, так как ни технические индикаторы, ни новостной фон не указывают на скорый разворот. Следующая важная цель для рынка — уровень 2380 пунктов, который был достигнут в прошлом декабре.

📍 Из корпоративных новостей

Аренадата РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽665 млн (-43,0% г/г), Чистая прибыль ₽774 млн (-32,2% г/г)

КарМани СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 0,08 руб/акция (ДД 4,4%), ВОСА - 20 ноября, отсечка - 10 декабря

Софтлайн продлил программу обратного выкупа акций ещё на год с сохранением объёма до 5% уставного капитала

Татнефть РСБУ 9 мес 2025г: Выручка компании упала на 9,7%, валовая прибыль — на 39%, а чистая — на 39%

Икс 5 отчитался за 3 квартал 2025 года по МСФО: Выручка составила 1,16 трлн рублей. Рост на 18,5%, Рентабельность по EBITDA составила 6,4%. Снижение с 7,5% годом ранее.

Ренессанс Страхования СД 31 октября решит по дивидендам за 2025 год

• Лидеры: Башнефть $BANE (+1,8%), ЭсЭфАй $SFIN (+1,5%), МКБ $CBOM (+0,5%).

• Аутсайдеры: Циан $CNRU (-5,5%), Мечел $MTLRP (-5,4%), Татнефть $TATN (-5,1%), Ростелеком $RTKM (-5,1%).

28.10.2025 - вторник

• $HNFG - День Инвестора Henderson, операционные результаты за 3 квартал 2025 года

• $TGKA - ТГК -1 отчёт РСБУ за 9 мес. 2025 года

• $SBER - Сбербанк финансовые результаты МСФО за 9 мес. 2025 г.

• $GAZP - Газпром СД по вопросу о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ

• $VTBR - ВТБ финансовые результаты 3 кв. 2025 г.

