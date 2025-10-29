ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Хрупкое равновесие: почему текущий отскок российского рынка может оказаться ловушкой?

Российский рынок вчера открылся техническим отскоком после длительного падения. Основными драйверами можно назвать снятие чрезмерной перепроданности в нефтяном секторе, также прошедшие маржин-коллы ускорили в моменте быстрое восстановление котировок.

Поэтому все движения можно считать техническим отскоком в рамках сохраняющегося негативного контекста. Для подтверждения смены тенденции необходимы более весомые фундаментальные причины, но обо всем по порядку:

Пока дипломаты ведут непубличные переговоры, санкционная угроза для России никуда не исчезла. Однако в центре мировой повестки этой недели — торговая встреча Трампа с китайским лидером. Ее исход определит, удастся ли избежать повышения пошлин — ключевой риск, волнующий инвесторов.

📍 Из позитивного

Перспектива вложений госкомпаний в отечественные акции и облигации с сентября 2025 года дала рынку второе дыхание на вечерней сессии. Эта инициатива Минфина направлена на достижение цели по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, поставленной президентом Путиным.

Двухдневное падение цен на Аи-92 на бирже достигло почти 8%. На рынке сложилась идеальная ситуация для коррекции: с одной стороны — снижение сезонного спроса и исчерпание потенциала роста после длительного ценового ралли, с другой — увеличение предложения из-за завершения ремонтов на НПЗ и активизации отгрузок со стороны производителей.

Что по ожиданиям

Фактически рынок закрылся на уровнях, которые были до объявления жёстких санкций против российской нефти. Теперь любые негативные новости — будь то подробности о продаже активов или существенный пересмотр дивидендной базы Лукойла — могут вернуть рынок к нисходящему движению, и к этому нужно быть готовым.

Также дальнейшая динамика рынка зависит от сегодняшних данных по инфляции. Умеренно-позитивная статистика поддержит небольшой рост, но настоящим испытанием станет зона 2520-2540 пунктов. Без новостной поддержки здесь вероятна фиксация прибыли. Если же рынок закрепится выше — следующей целью будет уровень 2600 пунктов, где образовался один из трех гэпов.

📍 Из корпоративных новостей

КуйбышевАзот РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽60,67 млрд (+10,4% г/г), Чистая прибыль ₽9,07 млрд (+83,3% г/г)

Сбер банк в 3кв получил 448,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 424 млрд руб.)

Циан СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 104 руб/акция (ДД 16%), ВОСА - 1 декабря, отсечка - 12 декабря

СПБ Биржа начала торги расчетным фьючерсом на индекс с привязкой к стоимости Ethereum

Газпром СД увеличивает инвестпрограмму 2025 до 1,615 трлн рублей с первоначальных 1,524 трлн руб

Henderson отчитался за девять месяцев: Год к году выручка выросла на 18,7%, онлайн-продажи — на 38,2%

Циан РСБУ 9 мес 2025 г: Чистая прибыль ₽7,49 млрд (против убытка ₽2,730 млрд годом ранее)

Европлан СД 31 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам по итогам 9 мес. 2025 г.

ЮГК сделка по продаже компании может пройти в 2 этапа, полное окончание - в I полугодии 2026г

Россети Северо-Запад РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽56,12 млрд (+34% г/г), Чистая прибыль ₽0,87 млрд (снижение в 2,5 раза г/г)

• Лидеры: СПБ Биржа $SPBE (+5,5%), ВК $VKCO (+5%), МТС Банк $MBNK (+4%), Лукойл $LKOH (+3,7%).

• Аутсайдеры: Мосбиржа $MOEX (-1,8%), Элемент $ELMT (-1,7%), Южуралзолото $UGLD (-1,4%), Софтлайн $SOFL (-1,2%).

29.10.2025 - среда

• $YDEX - Яндекс онлайн-звонок по финансовым результатам за 3 квартал 2025 г.

• $RAGR - РусАгро операционные результаты за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)

