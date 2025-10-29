Хрупкое равновесие: почему текущий отскок российского рынка может оказаться ловушкой?

Поэтому все движения можно считать техническим отскоком в рамках сохраняющегося негативного контекста. Для подтверждения смены тенденции необходимы более весомые фундаментальные причины, но обо всем по порядку:

Пока дипломаты ведут непубличные переговоры, санкционная угроза для России никуда не исчезла. Однако в центре мировой повестки этой недели — торговая встреча Трампа с китайским лидером. Ее исход определит, удастся ли избежать повышения пошлин — ключевой риск, волнующий инвесторов.