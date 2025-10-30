Новые облигации Самолет с конвертацией в акции. Как это работает и кому подходит?

Инвестор получает защиту в виде стабильного купона, но при этом держит «билет» на рост котировок — идеальный баланс между осторожностью и аппетитом к риску.
Параметры выпуска
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 50 000Р
• Объем выпуска: до 3 млрд рублей
• Срок обращения: 3,1 года
• Купон: не выше 13,00% годовых
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует, но есть опция: через 6 месяцев вы можете конвертировать облигацию в акции, если их цена превысит изначальную на 30%.
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: до 30 октября 18:45
• Дата размещения: 01 ноября
📍 Как это работает?
Вы покупаете облигацию с доходностью до 13% годовых на три года. Через полгода у вас появляется возможность обменять её на акции. При этом количество акций не увеличивается, а обмен происходит за счёт собственных средств компании или «Самолета-Резерва».
• Если цена акции вырастет до определённого уровня, вам будет выгодно обменять облигацию. Если нет — вы продолжите получать доход от облигации.
• Для расчёта цены акции используется среднеарифметическое значение цен закрытия за пять торговых дней до открытия книги заявок и за период её сбора.
Чтобы обмен был выгоден
• Через год: цена акции должна быть выше: 1300Р
• Через два года: 1400Р
• Через три года: 1500Р
Для чего это нужно компании?
Компания использует этот инструмент, чтобы занять деньги у инвесторов под более низкий процент. Привлекательные условия (купоны + опцион) позволяют ей сэкономить на выплатах, а собранные средства направить на погашение старых, более дорогих долгов.
📍 Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Выручка компании составила 171 млрд руб.;
• Валовая прибыль увеличилась на 5% г/г до 65,1 млрд руб.;
• EBITDA выросла на 21% год к году и достигла 52,1 млрд руб.;
• Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.;
• Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 30.06.2025 составило 1,13х.
Компания выполнила собственный прогноз по продажам на 96%, несмотря на снижение доли приобретаемых объектов с участием ипотечных средств до 54% и рост доли продаж продуктов без отделки.
Среднесрочными целями группы остаются снижение долговой нагрузки и повышение маржинальности бизнеса после снижения ключевой ставки.
📍 Что по итогу
Эта облигация — как ставка на рост акций застройщика. Пока акции дешевле 1140 рублей, вы просто получаете стабильные 13% годовых. Если же акции взлетят выше этой планки, вы сможете выгодно обменять облигации на акции или деньги. Если же роста не будет — останетесь с вашими 13%.
Подушкой безопасностью выступает тот факт, что ГК Самолет владеет крупнейшим земельным банком в России, что создает внушительную основу для дальнейшего роста бизнеса и на случай форс-мажора может выступить страховкой при неблагоприятном периоде на рынке.
Принимать участие в размещении не планирую: свободных средств нет, а продавать более доходные на данный момент активы не вижу особой выгоды. Однако я с интересом буду следить за этим новым для нашего рынка кейсом. А какие у вас мысли, планируете подавать заявку?
✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию