Новые облигации Самолет с конвертацией в акции. Как это работает и кому подходит?

📍 Как это работает?

Вы покупаете облигацию с доходностью до 13% годовых на три года. Через полгода у вас появляется возможность обменять её на акции. При этом количество акций не увеличивается, а обмен происходит за счёт собственных средств компании или «Самолета-Резерва».

• Если цена акции вырастет до определённого уровня, вам будет выгодно обменять облигацию. Если нет — вы продолжите получать доход от облигации.

• Для расчёта цены акции используется среднеарифметическое значение цен закрытия за пять торговых дней до открытия книги заявок и за период её сбора.