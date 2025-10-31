Три дня роста ММВБ на фоне мягкой риторики Набиуллиной: сможет ли индекс пойти выше?

📍 На международной арене

Главное внимание было приковано к первой личной встрече Трампа с Си Цзиньпинем после его переизбрания. Несмотря на динамичный диалог, лидерам удалось достичь взаимопонимания и договорённостей. Согласно заявлениям, США снизят пошлины на Китай с 20% до 10% по определенному направлению.

Договорённость о снижении пошлин между США и Китаем в обмен на паузу по ограничению экспорта редкоземельных металлов, возобновление закупок американской сои и более жёсткий контроль над фентанилом со стороны Пекина.

Новости о новых приказах США по испытаниям ядерного оружия и демонстрацию силы в Южно-Китайском море остались вне внимания участников торгов, но градус эскалации остается крайне высоким.