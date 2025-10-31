Три дня роста ММВБ на фоне мягкой риторики Набиуллиной: сможет ли индекс пойти выше?

Также поддержку рынку оказывают данные Росстата о замедлении недельной инфляции — годовой показатель снизился до 8,09% с 8,19% на прошлой неделе, что временно снизило опасения участников относительно дальнейшего ускорения роста цен.
Вчера стал известен потенциальный покупатель зарубежных активов Лукойла. Им станет энергетический трейдер Gunvor Group, в создании которого принимал участие российский миллиардер Геннадий Тимченко.
Котировки пошли в рост, так как Gunvor является более предпочтительным партнером, чем иные компании, которые потенциально могли бы быть покупателями. Но не все так просто: для того, чтобы все получилось, нужно получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).
📍 На международной арене
Главное внимание было приковано к первой личной встрече Трампа с Си Цзиньпинем после его переизбрания. Несмотря на динамичный диалог, лидерам удалось достичь взаимопонимания и договорённостей. Согласно заявлениям, США снизят пошлины на Китай с 20% до 10% по определенному направлению.
Договорённость о снижении пошлин между США и Китаем в обмен на паузу по ограничению экспорта редкоземельных металлов, возобновление закупок американской сои и более жёсткий контроль над фентанилом со стороны Пекина.
Новости о новых приказах США по испытаниям ядерного оружия и демонстрацию силы в Южно-Китайском море остались вне внимания участников торгов, но градус эскалации остается крайне высоким.
Что по ожиданиям
Индекс ММВБ подошел к уровням сопротивления 2563п, и сейчас ключевой вопрос — определение дальнейшего драйвера для движения. С одной стороны, активы выглядят недооцененными, но с другой — отсутствует мощный катализатор для роста.
Открывать шорты на такой рынке я не рискую из-за высокой чувствительности к новостям. Готов наращивать позиции, но только при откате к 2520п либо после появления четких сигналов, которых пока нет. Закрепление над зоной сопротивления открывает дорогу к 2603п, где находится очередной ценовой разрыв.
📍 Из корпоративных новостей
Займер СД дивиденды за 9М 2025 года 6,88 руб/акц (ДД: 4,9%) ВОСА - 4 декабря. Отсечка - 15 декабря
Селигдар РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽1,76 млрд (+62% г/г), Убыток ₽1,45 млрд против убытка ₽5,79 млрд годом ранее
Россети Волга РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽92,017 млрд (+54% г/г), Чистая прибыль ₽7,19 млрд (рост в 2,87 раза г/г)
Россети Центр РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽105,53 млрд (+12,3% г/г), Чистая прибыль ₽8,32 млрд (+23,8% г/г)
Норникель $GMKN РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽659,82 млрд (+2,4% г/г), Чистая прибыль ₽22,53 млрд (-40,4% г/г)
Алроса $ALRS РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽156,75 млрд (-5,5% г/г), Чистая прибыль ₽35,75 млрд (+26,5% г/г)
Сегежа $SGZH вышла на рынок Мексики, заключив первый контракт на поставку фанеры
Интер РАО РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽42,8 млрд (+22,6% г/г), Чистая прибыль ₽14,52 млрд (-41,3% г/г)
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+16,4%), Башнефть-ао $BANE (+5,2%), Россети МР $MSRS (+5,0%), Займер $ZAYM (+5,0%).
• Аутсайдеры: Инарктика $AQUA (-2,2%), М.Видео $MVID (-0,9%), Соллерс $SVAV (-0,6%), Лента $LENT (-0,6%).
31.10.2025 - пятница
• Глоракс | GloraX: Начало торгов акций, второй уровень листинга
• $LEAS - Европлан отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025 года, СД по дивидендам за 9 мес. 2025 г.
• $MVID - М.Видео СД о ходе подготовки к допэмиссии
• $RENI - Ренессанс СД по дивидендам
