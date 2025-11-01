Затишье перед бурей? Почему ноябрь может принести рынку новые потрясения

Инвесторы воспользовались трехдневным ростом, чтобы зафиксировать прибыль перед длинными выходными, что в итоге привело к падению рынка в последний день октября. Основные торги закрыты снижением индекса МосБиржи на 1,26% до 2525,2 пункта и просадкой индекса РТС на 1,84% до 982,39 пункта.

К вечеру, на фоне ухудшения геополитической обстановки, распродажи только ускорились, и индекс МосБиржи потерял уже более 1,8%. Несмотря на то, что подобные новости давно не в новинку, реакция участников оказалась предсказуемой: многие инвесторы предпочли действовать по принципу "сначала продай, потом разбирайся".

Настроения на рынке испортила информация о возможной передаче Украине «Томагавков». Пентагон уже дал предварительное согласие на поставку, однако Трамп во время переговоров с Зеленским прямо заявил об отказе от этого шага — как минимум, на данный момент. Таким образом, между решением Пентагона и позицией Белого дома возникли противоречия.

📍 Цены на нефть показали умеренный рост в конце недели, но Brent держится ниже уровня сопротивления $65. Рынок находится в ожидании: инвесторы следят за новостями из США, где обсуждается возможность военного удара по Венесуэле. Реализация этого сценария способна резко ограничить поставки и поднять котировки выше $70.

Венесуэла тайно запросила военную помощь у России, Китая и Ирана на фоне обострения отношений с США. Как выяснило издание Washington Post, Николас Мадуро лично обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет и ремонте ПВО. Вскоре после этого две страны заключили новый стратегический договор.

Одновременно Каракас просил Иран о предоставлении беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы. Реакция Китая и Ирана на эти запросы не разглашается.

📍 Мировая напряженность продолжает нарастать

Гонка вооружений, заявления о ядерных испытаниях и поиск «красных линий» становятся новой нормой. В такой обстановке взаимной неуступчивости основная волна рыночной нестабильности, судя по всему, еще впереди.

Однако, несмотря на текущую коррекцию, у инвесторов имеются козыри в рукаве. Дополнительную поддержку рынку до ближайшего заседания ЦБ будут оказывать стабильные инфляционные ожидания и замедление недельной инфляции. Что будет выступать своего рода барьером от более глубокой коррекции.

В преддверии длинных выходных вряд ли стоит ждать активной торговой сессии. Скорее всего, инвесторы займут выжидательную позицию, откладывая открытие новых сделок до появления четких рыночных триггеров. В связи с этим наиболее вероятным сценарием видится боковик в коридоре 2490–2550 пунктов.

📍 Из корпоративных новостей

Европлан $LEAS отчет РСБУ за 9М 2025 года: Выручка ₽46,47 млрд (+1,24% г/г), Чистая прибыль ₽1 млрд (снижение в 13 раз г/г)

Северсталь $CHMF РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽475,2 млрд (-13,1% г/г), Чистая прибыль ₽108,1 млрд (+17,2% г/г)

СПб Биржа $SPBE РСБУ 9 мес 2025г: Убыток ₽385,2 млн против убытка ₽659,2 млн годом ранее

Ренессанс СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 4,1 руб/акция (ДД 4,2%), отсечка - 19 декабря, ВОСА - 8 декабря

Лента $LENT МСФО 9 мес 2025г: Выручка 781,4 млрд (+25,1% г/г), Чистая прибыль 23,99 млрд (+56,8% г/г), Рентабельность по EBITDA - 7,4%

ЕМЦ приобрел 75% акций в сети клиник «Семейный доктор». Сумма сделки, по экспертным оценкам, могла достигнуть 15 млрд руб.

• Лидеры: IVA $IVAT (+6,61%), Озон Фарма $OZPH (+1,5%), ОВК $UWGN (+1,28%).

• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-6,4%), ПИК $PIKK (-3,25%), Северсталь $CHMF (-2,98%).

01.11.2025 - суббота

• $UGLD - Отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025 года

• $OGKB - последний день с дивидендом 0.0598167018 руб

• ДОМ.РФ - Результаты деятельности за 9 месяцев 2025 года.

