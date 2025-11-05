Российский рынок штурмует 2570 пунктов: что движет ростом? К чему готовиться инвестору

📍 Поддержку рынку оказывают несколько ключевых факторов
• Снижение градуса эскалации: Заявления Трампа о возможном мирном урегулировании в Украине и отказе в поставках «Томагавков» снизили геополитическую напряженность — ключевой фактор неопределенности, который долгое время давил на рынок.
Также лидер США исключил свое участие в дискуссиях о возможной конфискации замороженных российских активов, подчеркнув при этом свою уверенность в наличии у российского руководства желания выстраивать деловые отношения с Соединенными Штатами.
• Рост цен на нефть: Решение ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в I квартале 2026 года подтолкнуло цены на нефть вверх. Это позитивный сигнал для российского рынка, так как высокие цены традиционно поддерживают доходы экспортных компаний. Ранее, на заседании 2 ноября, было запланировано увеличение добычи на 137 тыс. барр./сутки с декабря.
Россия и Китай на 30-й встрече премьеров договорились о новом этапе экономической интеграции. Акцент будет сделан на переход к более технологичной торговле, развитию цифровой коммерции, снятию барьеров для бизнеса и совместному укреплению логистических цепочек.
В фокусе внимания
США сегодня проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Опасаться повышения градуса эскалации по этому поводу не стоит. Армия США несколько раз в год испытывает имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, а в прошлом году — дважды.
📍 Для оперативного получения информации по рынку, присоединяйтесь в наш чат. Сможете быть в курсе любой волатильности и своевременно принимать решения.
Исход сражения за Покровск и Купянск может стать ключевым фактором. В случае перехода этих городов под контроль РФ и последующей информационной кампании в СМИ с сообщениями о «крупном успехе», это может создать условия для нового раунда переговоров. Поскольку линия фронта ранее была стабильной, именно такое заметное изменение обстановки может подтолкнуть стороны к диалогу.
Что по технике
Ключевым барьером остается уровень 2570 пунктов. В случае его прорыва восходящий импульс может продолжиться до 2600п и, потенциально, 2630 пунктов. Зоной поддержки может выступать наклонная линия тренда в районе 2540п.
📍 Из корпоративных новостей
Лукойл $LKOH проданные зарубежные активы уйдут безвозвратно — обратный выкуп не планируется даже при снятии санкций. Как заявил глава Gunvor Торбьёрн Тёрнквист, эти активы удачно дополнят портфель компании.
• Лидеры: РуссНефть $RNFT (+4,8%), Соллерс $SVAV (+4,4%), Татнефть-ао $TATN (+2,4%).
• Аутсайдеры: ЮМГ $UGLD (-1,4%), Глоракс $GLRX (-0,4%), IVA Technologies $IVAT (-0,1%).
05.11.2025 - среда
• $SFIN - ЭсЭфАй отчет по РСБУ за 9 месяцев 2025 года
• $MGKL - Мосгорломбард рассмотрит вопрос выпуска конвертируемых облигаций
• $OGKB - ОГК 2 закрытие реестра по дивидендам 0.0598167018 руб (дивгэп)
• $PLZL - Полюс СД по дивидендам
• ДОМ. РФ: Прямой эфир менеджмента по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 года
• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)
✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию