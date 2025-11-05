Российский рынок штурмует 2570 пунктов: что движет ростом? К чему готовиться инвестору

📍 Поддержку рынку оказывают несколько ключевых факторов

• Снижение градуса эскалации: Заявления Трампа о возможном мирном урегулировании в Украине и отказе в поставках «Томагавков» снизили геополитическую напряженность — ключевой фактор неопределенности, который долгое время давил на рынок.

Также лидер США исключил свое участие в дискуссиях о возможной конфискации замороженных российских активов, подчеркнув при этом свою уверенность в наличии у российского руководства желания выстраивать деловые отношения с Соединенными Штатами.

• Рост цен на нефть: Решение ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в I квартале 2026 года подтолкнуло цены на нефть вверх. Это позитивный сигнал для российского рынка, так как высокие цены традиционно поддерживают доходы экспортных компаний. Ранее, на заседании 2 ноября, было запланировано увеличение добычи на 137 тыс. барр./сутки с декабря.

Россия и Китай на 30-й встрече премьеров договорились о новом этапе экономической интеграции. Акцент будет сделан на переход к более технологичной торговле, развитию цифровой коммерции, снятию барьеров для бизнеса и совместному укреплению логистических цепочек.