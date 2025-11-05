Какие размещения на первичном рынке нас ждут на этой неделе?

Разбираем все по порядку:
🔥 Росинтер Ресторантс (БО-02)
• купон: фикс — не выше 24% годовых
• срок: 3 года
• рейтинг: BB+(RU), прогноз «стабильный»
• оферта / амортизация: нет
• доступ: всем
• сбор заявок: до 6 ноября
🔥 СтройДорСервис (СДС-БО-01)
• купон: фикс — 22,5% (ежемесячный, доходность до 24,98%)
• срок: 1 год (360 дней)
• рейтинг: BBB+(RU) / «Стабильный» (АКРА)
• оферта / амортизация: нет
• доступ: всем
• сбор заявок: до 10 ноября
🔥 Томская область (34075)
• доходность: КБД (2,1 года) + до 500 б. п., купон по результатам букбилдинга
• срок: 3 года (1118 дней)
• рейтинг: BBB+(RU) / «Стаб.» (АКРА); ruBBB+ / «Стаб.» (Эксперт РА)
• оферта / амортизация: нет
• доступ: всем
• сбор заявок: до 11 ноября
🔥 СФО ТБ-5 (секьюритизация от ТБанка)
• купон: не более 17,5% годовых (доходность - до 18,95% годовых)
• срок: предположительно до 24 декабря 2027 года
• обеспечение: залог денежных требований
• доступ: класс «А» — всем, класс «Б» — закрытая подписка, предположительно покупатель ТБанк
• сбор заявок: до 11 ноября
🔥 Полипласт (П02-БО-12) — долларовый выпуск
• номинал: $100
• купон: до 12,5% (YTM до 13,24%)
• срок: 2 года
• рейтинг: A / «Стабильный» (АКРА)
• оферта / амортизация: нет
• доступ: всем
• сбор заявок: до 12 ноября
🔥 Яндекс (001Р-03)
• купон: будет определён позднее
• срок: 2–3 года
• рейтинг: AAA(RU) / «Стабильный» (АКРА), ruAAA / «Стабильный» (Эксперт РА)
• оферта / амортизация: нет
• доступ: всем
• сбор заявок: до 13 ноября
Что разобрать подробнее? Пишите в комментариях!
'Не является инвестиционной рекомендацией
