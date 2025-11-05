ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Виталий Быков
Инвестиции

Какие размещения на первичном рынке нас ждут на этой неделе?

На долговом рынке много интересных размещений от Росинтера до Яндекса — неделя обещает быть крайне интересной.

Разбираем все по порядку:

🔥 Росинтер Ресторантс (БО-02)

• купон: фикс — не выше 24% годовых

• срок: 3 года

• рейтинг: BB+(RU), прогноз «стабильный»

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 6 ноября

🔥 СтройДорСервис (СДС-БО-01)

• купон: фикс — 22,5% (ежемесячный, доходность до 24,98%)

• срок: 1 год (360 дней)

• рейтинг: BBB+(RU) / «Стабильный» (АКРА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 10 ноября

🔥 Томская область (34075)

• доходность: КБД (2,1 года) + до 500 б. п., купон по результатам букбилдинга

• срок: 3 года (1118 дней)

• рейтинг: BBB+(RU) / «Стаб.» (АКРА); ruBBB+ / «Стаб.» (Эксперт РА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 11 ноября

🔥 СФО ТБ-5 (секьюритизация от ТБанка)

• купон: не более 17,5% годовых (доходность - до 18,95% годовых)

• срок: предположительно до 24 декабря 2027 года

• обеспечение: залог денежных требований

• доступ: класс «А» — всем, класс «Б» — закрытая подписка, предположительно покупатель ТБанк

• сбор заявок: до 11 ноября

🔥 Полипласт (П02-БО-12) — долларовый выпуск

• номинал: $100

• купон: до 12,5% (YTM до 13,24%)

• срок: 2 года

• рейтинг: A / «Стабильный» (АКРА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 12 ноября

🔥 Яндекс (001Р-03)

• купон: будет определён позднее

• срок: 2–3 года

• рейтинг: AAA(RU) / «Стабильный» (АКРА), ruAAA / «Стабильный» (Эксперт РА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 13 ноября

Что разобрать подробнее? Пишите в комментариях!

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

6 подписчиков158 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы