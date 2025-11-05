Какие размещения на первичном рынке нас ждут на этой неделе?

🔥 Яндекс (001Р-03)

• купон: будет определён позднее

• срок: 2–3 года

• рейтинг: AAA(RU) / «Стабильный» (АКРА), ruAAA / «Стабильный» (Эксперт РА)

• оферта / амортизация: нет

• доступ: всем

• сбор заявок: до 13 ноября

Что разобрать подробнее? Пишите в комментариях!

'Не является инвестиционной рекомендацией