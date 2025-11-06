Рынок просел на ядерной риторике и падении нефти. Какие уровни брать на прицел?

📍 Президент РФ сделал два заявления

С одной стороны, он подтвердил приверженность России договору о запрете ядерных испытаний. С другой — распорядился, чтобы профильные ведомства подготовили предложения по организации подобных испытаний на случай необходимости.

Немного снизил градус Песков, отметив, что Путин поручил не начинать испытания, а лишь оценить их необходимость. Изучать этот вопрос будут до тех пор, пока не станут полностью понятны планы Соединённых Штатов.

Давление на рынок оказало и падение цен на нефть. Фьючерс на Brent снизился на 1,4% до $63,55 за баррель. Негативную динамику спровоцировали два фактора: неожиданный рост запасов нефти в США и решение ОПЕК+ увеличить добычу с декабря.