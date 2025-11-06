Рынок просел на ядерной риторике и падении нефти. Какие уровни брать на прицел?

В итоге основную сессию индекс МосБиржи закрыл снижением на 0,95% до 2546,62 пунктов и просадкой индекса РТС на 1,32% до 988,12 пункта. На вечерней сессии рынок частично отыграл падение. Итоговое снижение индекса МосБиржи 0,78% до отметки 2551,04 пункта, что выглядит технически не самым негативным сценарием.
📍 Президент РФ сделал два заявления
С одной стороны, он подтвердил приверженность России договору о запрете ядерных испытаний. С другой — распорядился, чтобы профильные ведомства подготовили предложения по организации подобных испытаний на случай необходимости.
Немного снизил градус Песков, отметив, что Путин поручил не начинать испытания, а лишь оценить их необходимость. Изучать этот вопрос будут до тех пор, пока не станут полностью понятны планы Соединённых Штатов.
Давление на рынок оказало и падение цен на нефть. Фьючерс на Brent снизился на 1,4% до $63,55 за баррель. Негативную динамику спровоцировали два фактора: неожиданный рост запасов нефти в США и решение ОПЕК+ увеличить добычу с декабря.
📍 В фокусе внимания
Сегодня регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а в пятницу вечером (19:00) выйдет недельный отчет Росстата по инфляции с 28 октября по 5 ноября.
Основное сопротивление находится на отметке 2580 пунктов. Преодоление этого уровня способно возобновить восходящий тренд с целями на уровне 2600 и, в перспективе, 2630 пунктов. С другой стороны, поддержку может оказать восходящая линия тренда в области 2540 пунктов.
Важным фактором также является ценовой гэп в зоне 2530 пунктов: его закрытие было бы благоприятным сигналом для укрепления бычьих настроений.
📍 Из корпоративных новостей
Ростелеком $RTKM РСБУ 9 мес 2025 г: Выручка ₽345,03 млрд (+10,3% г/г), Чистая прибыль ₽13,52 млрд (-30% г/г)
Акрон СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 189 руб/акция (ДД 1%), ВОСА - 28 ноября, отсечка - 9 декабря
Европлан СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 58 руб/акция (ДД 10,3%), ВОСА - 4 декабря, отсечка - 15 декабря
ЭсЭфАй отчёт по РСБУ за 9 мес. 2025: Чистая прибыль 76,16 млрд ₽ (+331% г/г), Выручка 7,84 млрд ₽ (-70% г/г), Себестоимость продаж 3,04 млрд ₽ (-49% г/г)
Полюс $PLZL СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 36 руб/акция (ДД 1,7%), отсечка - 22 декабря, ВОСА - 10 декабря
Дом.РФ начал обсуждать возможный перенос IPO, окончательное решении будет принято в ближайшие недели
Промомед зарегистрировал первый в России аналог "Оземпика" в форме таблеток - препарат "Семальтара"
МГКЛ 18 ноября опубликует операционные результаты за 10 месяцев 2025 года
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+6,21%), ЭсЭфАй $SFIN (+4,82%), ПИК $PIKK (+2,64%), Европлан $LEAS (+2,46%).
• Аутсайдеры: ОГК-2 $OGKB (-16,49%), Хэдхантер $HEAD (-2,47%), Юнипро $UPRO (-2,2%), Эн+ $ENPG (-2,11%).
06.11.2025 - четверг
• $NKHP - НКХП СД решит по дивидендам за 9 месяцев 2025 года
• $DIAS - Диасофт СД утвердит дивполитику в новой редакции
