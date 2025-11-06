Облигации Росинтер Ресторантс БО-02. Купон до 24,00% на 3 года. Какие есть риски?

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» — оператор ресторанной сети, входящий в группу «Росинтер». Компания развивает проекты в разных ценовых сегментах.
На конец 2024 года под её управлением было 179 заведений: 100 собственных и 79 франчайзинговых, большая часть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге.
🔥 Параметры выпуска Росинтер Ресторантс БО-02
• Рейтинг: BB+ (стабильный) от АКРА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 1 млрд рублей
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не выше 24,00% годовых (YTM не выше 26,25% годовых)
• Периодичность выплат: 4 раза в год
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: Put через 1,5 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 06 ноября
• Дата размещения: 10 ноября
Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Выручка: 3,7 млрд руб. (-1,3% г/г);
• Чистый убыток: 587,4 млн руб. (рост в 3,5 раза г/г);
• Долгосрочные обязательства: 9,0 млрд руб. (+37,1% за 6 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 3,2 млрд руб. (-40,4% за 6 месяцев).
• Чистый долг / EBITDA: 5,4х (еще в 2023 было меньше 1x), а покрытие процентов — 0,35х.
Выручку от облигационного займа «Росинтер», планирует направить на рефинансирование банковского долга и инвестиционную программу.
Последняя на 2025-2027 годы предполагает открытие и реновацию ресторанов в городских агломерациях и на транспорте. Цель этих мер — ускорить рост выручки и сократить долговую нагрузку с 3.1x до 1.1x к 2028 году.
В мае АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Сравним новое предложение с единственным выпуском компании, который уже торгуется на вторичке:
• Росинтер Холдинг БО-01 $RU000A10CM14 Доходность — 25,42%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,76% на 2 года 9 месяцев. Выплаты: 4 раза в год. Оферта: 09.03.2027
🔥 Похожие выпуски облигаций по параметрам и уровню риска
• Патриот Групп 001Р-02 $RU000A10CU30 (23,30%) ВВВ на 2 года 10 месяцев
• ГЛАВСНАБ БО-01 $RU000A10CSR0 (26,13%) ВВ- на 2 года 10 месяцев
• МИРРИКО БО-П05 $RU000A10CTG1 (24,42%) ВВВ- на 2 год 8 месяцев
• АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 (26,47%) ВВВ- на 2 год 9 месяцев
• Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (24,73%) ВВ- на 2 год 2 месяца
• АйДи Коллект 07 $RU000A108L65 (21,59%) ВВВ- на 1 год 6 месяцев
• РОЛЬФ 1Р08 $RU000A10BQ60 (20,64%) ВВВ+ на 1 год 6 месяцев
• Спектр БО-02 $RU000A10BQ03 (24,30%) ВВ на 1 год 6 месяцев
• Антерра БО-02 $RU000A108FS8 (25,32%) ВВ- на 1 год 6 месяцев
• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (22,30%) ВВВ+ на 1 год 5 месяцев
Что по итогу: С точки зрения инвестора, размещение нового выпуска от Росинтер вызывает вопросы.
Сравнение выпусков: Дебютный выпуск с высокой ставкой 25,5% годовых, торгующийся с премией, кажется предпочтительнее нового. Даже незначительная разница в доходности к погашению (YTM) делает покупку старой бумаги более рациональными, особенно если итоговый купон по новому выпуску будет снижен.
Риски эмитента: Вызывает недоумение стратегия компании по привлечению краткосрочного долга. Пиковая нагрузка на денежный поток ожидается в начале 2027 года, когда за счет оферты нужно будет единовременно изыскать около 1 млрд рублей. Для отрасли, чье финансовое состояние остается сложным, такая долговая нагрузка выглядит значительной и потенциально рискованной. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.
