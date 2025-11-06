Облигации Росинтер Ресторантс БО-02. Купон до 24,00% на 3 года. Какие есть риски?

Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года

• Выручка: 3,7 млрд руб. (-1,3% г/г);

• Чистый убыток: 587,4 млн руб. (рост в 3,5 раза г/г);

• Долгосрочные обязательства: 9,0 млрд руб. (+37,1% за 6 месяцев);

• Краткосрочные обязательства: 3,2 млрд руб. (-40,4% за 6 месяцев).

• Чистый долг / EBITDA: 5,4х (еще в 2023 было меньше 1x), а покрытие процентов — 0,35х.

Выручку от облигационного займа «Росинтер», планирует направить на рефинансирование банковского долга и инвестиционную программу.

Последняя на 2025-2027 годы предполагает открытие и реновацию ресторанов в городских агломерациях и на транспорте. Цель этих мер — ускорить рост выручки и сократить долговую нагрузку с 3.1x до 1.1x к 2028 году.

В мае АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

Сравним новое предложение с единственным выпуском компании, который уже торгуется на вторичке:

• Росинтер Холдинг БО-01 $RU000A10CM14 Доходность — 25,42%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,76% на 2 года 9 месяцев. Выплаты: 4 раза в год. Оферта: 09.03.2027