Виталий Быков
Инвестиции

Облигации Росинтер Ресторантс БО-02. Купон до 24,00% на 3 года. Какие есть риски?

Несмотря на узнаваемость брендов и репутацию стабильного игрока, компания размещает новый выпуск облигаций со ставкой 24% всего через два месяца после предыдущего. Такая срочность и высокая стоимость заёмных средств заставляют внимательнее присмотреться к ее финансовым показателям.

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» — оператор ресторанной сети, входящий в группу «Росинтер». Компания развивает проекты в разных ценовых сегментах.

На конец 2024 года под её управлением было 179 заведений: 100 собственных и 79 франчайзинговых, большая часть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге.

🔥 Параметры выпуска Росинтер Ресторантс БО-02

• Рейтинг: BB+ (стабильный) от АКРА

• Номинал: 1000Р

• Объем: не менее 1 млрд рублей

• Срок обращения: 3 года

• Купон: не выше 24,00% годовых (YTM не выше 26,25% годовых)

• Периодичность выплат: 4 раза в год

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: Put через 1,5 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 06 ноября

• Дата размещения: 10 ноября

Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года

Выручка: 3,7 млрд руб. (-1,3% г/г);

Чистый убыток: 587,4 млн руб. (рост в 3,5 раза г/г);

Долгосрочные обязательства: 9,0 млрд руб. (+37,1% за 6 месяцев);

Краткосрочные обязательства: 3,2 млрд руб. (-40,4% за 6 месяцев).

Чистый долг / EBITDA: 5,4х (еще в 2023 было меньше 1x), а покрытие процентов — 0,35х.

Выручку от облигационного займа «Росинтер», планирует направить на рефинансирование банковского долга и инвестиционную программу.

Последняя на 2025-2027 годы предполагает открытие и реновацию ресторанов в городских агломерациях и на транспорте. Цель этих мер — ускорить рост выручки и сократить долговую нагрузку с 3.1x до 1.1x к 2028 году.

В мае АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

Сравним новое предложение с единственным выпуском компании, который уже торгуется на вторичке:

Росинтер Холдинг БО-01 $RU000A10CM14 Доходность — 25,42%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,76% на 2 года 9 месяцев. Выплаты: 4 раза в год. Оферта: 09.03.2027

🔥 Похожие выпуски облигаций по параметрам и уровню риска

Патриот Групп 001Р-02 $RU000A10CU30 (23,30%) ВВВ на 2 года 10 месяцев

ГЛАВСНАБ БО-01 $RU000A10CSR0 (26,13%) ВВ- на 2 года 10 месяцев

МИРРИКО БО-П05 $RU000A10CTG1 (24,42%) ВВВ- на 2 год 8 месяцев

АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 (26,47%) ВВВ- на 2 год 9 месяцев

Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (24,73%) ВВ- на 2 год 2 месяца

АйДи Коллект 07 $RU000A108L65 (21,59%) ВВВ- на 1 год 6 месяцев

РОЛЬФ 1Р08 $RU000A10BQ60 (20,64%) ВВВ+ на 1 год 6 месяцев

Спектр БО-02 $RU000A10BQ03 (24,30%) ВВ на 1 год 6 месяцев

Антерра БО-02 $RU000A108FS8 (25,32%) ВВ- на 1 год 6 месяцев

МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (22,30%) ВВВ+ на 1 год 5 месяцев

Что по итогу: С точки зрения инвестора, размещение нового выпуска от Росинтер вызывает вопросы.

Сравнение выпусков: Дебютный выпуск с высокой ставкой 25,5% годовых, торгующийся с премией, кажется предпочтительнее нового. Даже незначительная разница в доходности к погашению (YTM) делает покупку старой бумаги более рациональными, особенно если итоговый купон по новому выпуску будет снижен.

Риски эмитента: Вызывает недоумение стратегия компании по привлечению краткосрочного долга. Пиковая нагрузка на денежный поток ожидается в начале 2027 года, когда за счет оферты нужно будет единовременно изыскать около 1 млрд рублей. Для отрасли, чье финансовое состояние остается сложным, такая долговая нагрузка выглядит значительной и потенциально рискованной. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

