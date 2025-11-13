Лукойл рухнул и тянет за собой весь рынок. Три причины, почему паника еще не закончилась

Триггером падения стала статья FT, предрекающая конфискацию западных активов на сумму около €14 млрд. Такое развитие событий грозит Лукойлу невыплатой дивидендов и серьезной корректировкой стоимости акций. Несмотря на сжатые сроки, у компании еще есть шанс найти альтернативных покупателей.

Собственники Лукойла понимают, что их имущество за границей могут попросту отнять. Впрочем, вряд ли это произойдет повсеместно, потому что Россия сможет ответить тем же, найдя способы надавить на эти страны.

📍 Тем временем, чтобы защититься, Лукойл официально попросил американское Министерство финансов продлить срок, до которого можно совершать сделки с компанией. Сейчас этот срок истекает 21 ноября. Об этом пишет Reuters.

Анонс налоговой льготы не поддержал акции «Газпрома» — они снизились на 1,9% под давлением санкций из Канады. Рынок отреагировал скептически по двум причинам: во-первых, выплаты в 5,5 млрд рублей в месяц начнутся только в 2028 году, а во-вторых, эта сумма несущественна для масштабов корпорации. В результате позитивный фактор был полностью проигнорирован.