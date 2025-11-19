Рост индекса к 2580: Насколько устойчив этот рост? Оценка дальнейших перспектив

Динамика российского фондового рынка вновь продемонстрировала высокую чувствительность к политической повестке. Рост котировок последовал за сообщениями о готовящемся визите президента Зеленского в Турцию, что рассматривается как сигнал к активизации мирных переговоров.

Таким образом, рынок демонстрирует резкую смену настроений: если ранее бумаги дешевели на фоне заморозки диалога, то теперь они дорожают на слухах о его возобновлении. При этом серьёзных оснований для оптимизма нет, а реальные шансы на прорыв в урегулировании конфликта по-прежнему ничтожны.

📍 Стоит отметить, что переговоры пройдут на фоне коррупционного скандала в Киеве, "Миндич-гейт". Если верить слухам, экс-глава Минобороны Умеров, являющийся гражданином США, пошел на сделку со следствием и способен дать показания против Зеленского. Подобная нестабильность косвенно сигнализирует о возможной трансформации позиции Киева, что, безусловно, работает в нашу пользу.

Строить прогнозы в области геополитики и макроэкономики — занятие неблагодарное, и подобные рассуждения часто остаются на уровне обывательских предположений, но нельзя отрицать, что внутренние трудности наших оппонентов объективно повышают вероятность большей сговорчивости.

📍 Однако снижать градус санкционного давления на Россию и ее торговых партнеров никто не собирается: Официальный представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп готов подписать закон о новых ограничениях при условии, что за президентом сохранится исключительное право на принятие окончательных решений по любым санкциям.

Уже ближе под закрытие вечерних торгов поступил неподтверждённый сигнал об отмене переговоров Уиткоффа и Ермака в Турции. Пока рано говорить, правда это или нет, но можно быть уверенным в одном: волна спекуляций и фейков неизбежна.

Что по технике: После вчерашнего импульсного роста котировки индекса Мосбиржи столкнулись с сильным сопротивлением в зоне 2580 пунктов, которое формировалось на протяжении последнего месяца. Важным психологическим барьером также выступает уровень 2600 пунктов.

Без новых позитивных сигналов по переговорному процессу оснований для дальнейшего роста нет. В сложившихся условиях стоит проявлять осторожность: с текущих уровней рынок может с такой же легкостью откатиться вниз, поскольку фундаментальных причин для закрепления выше ключевых отметок пока недостаточно.

📍 Из корпоративных новостей:

Совкомбанк $SVCB стал владельцем 5,68% акций IT-Группы Астра, приобретя 12,2 млн бумаг.

Банк Санкт-Петербург $BSPB отчет по РСБУ за октябрь и 10М 2025 года: Выручка ₽81,1 млрд (+6,8% г/г), Чистая прибыль ₽35,9 млрд (–14,6% г/г)

Henderson $HNFG выручка за 10 мес 2025г выросла на 17,6% г/г до ₽18,8 млрд, выручка в октябре увеличилась на 10,3% г/г до ₽2,3 млрд

Артген $ABIO РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽290,46 млн (рост в 2,5 раза г/г), Прибыль ₽266,3 млн (+20,7% г/г)

Промомед $PRMD операционные результаты за 9М 2025 года: Выручка ₽19 млрд (+78% г/г), Рост выручки в 6 раз выше темпа роста фармрынка в стоимостном выражении, который составил 12,6% по данным IQVIA

ЭсЭфАй закрывает крупнейшую сделку в своей истории: холдинг выходит из Европлана, продав 87,5% Альфа-банку. Цена около 65 млрд рублей.

• Лидеры: Сургутнефтегаз-ао $SNGS (+5,17%), Татнефть-ап $TATNP (+4,55%), Татнефть $TATN (+4,24%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-4,81%), Европлан $LEAS (-2,85%), ФосАгро $PHOR (-0,84%).

19.11.2025 - среда

• $EUTR - ЕвроТранс СД решит по дивидендам

• $DOMRF - Дом. РФ окончание приема заявок для участия в IPO

• $LEAS - Европлан отчётность по МСФО за 9 месяцев 2025 года, День инвестора

• $T - Т-Технологии СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)

