Боковик МосБиржи в ожидании триггеров: инфляция замедляется, а политические риски нет

Негативные новости вновь держат инвесторов в напряжении. В Кремле предупредили, что говорить о близком завершении конфликта рано, а обсуждение отставки Уиткоффа после утечек может сорвать хрупкие подвижки в переговорах.

Одновременно с этим российский МИД исключил любые уступки по своим позициям в рамках СВО.

Основная тревога инвесторов сохраняется: они боятся, что мирный план, который устроит Украину, не устроит Россию, и в ответ Трамп введёт санкции.

📍 Инвесторы проявляют осторожность, воздерживаясь от активных действий в условиях неопределённости. Их внимание сейчас сосредоточено на ключевых событиях, которые должны внести ясность:

• Запланированная на эту пятницу встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Москве, как предполагается, будет посвящена обсуждению мирного урегулирования по Украине, а также условий поставок энергоносителей.

• На следующей неделе состоится визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, его будет сопровождать делегация представителей администрации, курирующих вопросы, связанные с Украиной.

Ключевые вопросы для согласования — это статус территорий и гарантии нерасширения НАТО. Данные проблемы носят комплексный характер и не будут решены быстро, что создаёт предпосылки для локального снижения на рынке.

Следует заранее позаботиться о защите накопленного дохода: поддерживайте такой объем рисковых активов, который позволит минимизировать убытки при неблагоприятном повороте событий.

📍 Вышедшие вечером данные по инфляции в России не отразились на динамике рынка. По информации Росстата, с 18 по 24 ноября инфляция ускорилась до 0,14% после 0,11% неделей ранее. Годовой показатель снизился до 6,97% с 7,2%, а с начала года цены выросли на 5,23%.

Таким образом, годовая инфляция в России опустилась ниже верхней планки прогноза ЦБ на 2025 год, который составляет 6,5-7,0%. При сохранении текущих недельных темпов роста цен уже в ближайшее время показатель может приблизиться к нижней границе целевого диапазона. Это связано с эффектом высокой базы прошлого года, когда в конце ноября - начале декабря 2024 года была зафиксирована резкая вспышка инфляции до 0,5% за неделю.

📍 Что по технике: С начала недели индекс Мосбиржи демонстрирует боковую динамику в ограниченном ценовом коридоре. Несмотря на удержание выше важного уровня поддержки 2650 пунктов, пробитие этой отметки может спровоцировать снижение к зоне 2620-2600 пунктов.

Сверху движение сдерживается сопротивлением в районе 2700 пунктов, где неоднократно прекращался рост из-за отсутствия позитивных катализаторов. В сложившихся условиях дальнейшая траектория индекса будет определяться исключительно развитием новостного фона, поэтому сохраняйте осторожность.

📍 Из корпоративных новостей:

Мосбиржа $MOEX МСФО 3кв 2025г: Чистая прибыль снизилась на 25% г/г до 17,25 млрд руб

Россети Центр и Приволжье МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽116 млрд (+14,1% г/г), Прибыль ₽16,88 млрд (+10,6% г/г)

Диасофт МСФО за 6 мес 2025г: Выручка ₽3,88 млрд (-4,7% г/г), Чистая прибыль ₽82,9 млн (снижение в 8,6 раза г/г)

Россети Волга МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽92,16 млрд (+53,9% г/г), Прибыль ₽7,42 млрд (рост в 2,8 раза г/г)

Россети Центр МСФО 9 мес 2025г: выручка ₽107,6 млрд (+9,7% г/г), прибыль ₽9,39 млрд (+42,2% г/г)

• Лидеры: Самолет $SMLT (+1,43%), Аэрофлот $AFLT (+1,18%), Транснефть-ап $TRNFP (+0,87%).

• Аутсайдеры: Сегежа $SGZH (-2,26%), Татнефть-ап $TATNP (-2,12%), Мечел-ао $MTLR (-1,76%).

27.11.2025 - четверг

• $HYDR - РусГидро отчет по МСФО за 9 месяцев 2025г.

• $AFKS - АФК Система раскрытие результатов за 3 квартал 2025г.

• $SGZH - Сегежа отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.

• $ASTR - Астра отчет по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г.

