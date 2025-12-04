Как долго продержится уровень 2600? Оценка рисков и возможностей для инвестора

Рынок акций начал день с коррекции, отыгрывая ожидаемый результат встречи в Кремле: немедленного урегулирования не случилось. Однако обвала не последовало — инвесторы оценивают ситуацию прагматично, понимая сложность переговоров.

Основное внимание сместилось на позицию Трампа, пригрозившего обеим сторонам жёсткими мерами в случае срыва сделки: прекращение поддержки Киеву и новые экономические санкции по Москве. Теперь рынок ждёт официального слова из Вашингтона.

📍 Страны ЕС активно пытаются вставлять палки в колеса мирному треку:

Брюссель переходит от санкций к прямому финансированию Украины за счёт России. Утверждён механизм "кредита под будущие репарации", для которого достаточно большинства голосов в ЕС.

Чтобы защитить эту схему, Еврокомиссия готовит правовой щит: запрет на возврат активов и игнорирование любых судебных решений из России. Это создаёт опасный прецедент в международном праве.

Также ЕС утвердил юридически обязывающий график полного прекращения закупок российского газа: Согласно согласованному регламенту, от импорта СПГ начнут отказываться с апреля 2026 года, а от трубопроводного газа — с июня 2026 года.

Для долгосрочных контрактов предусмотрены переходные периоды до 2027 года. За нарушение запрета будут штрафы. Регламент должен быть одобрен Европарламентом и Советом ЕС.

📍 Девальвация отменяется: Минфин и ЦБ с 5 декабря по 15 января резко усиливают поддержку рубля, подняв суммарные продажи валюты/золота с 0,1 до 5,6 млрд руб. в день. Это отодвигает вопрос о скорой девальвации. В такой ситуации с рынком лучше не спорить и воздержаться от среднесрочных лонгов по валютным фьючерсам.

Вечером вышли данные по инфляции – как сообщил Росстат, за неделю по 1 декабря она замедлилась до 0,04% против роста на 0,14% неделей ранее. По расчетам Минэка, в годовом выражении инфляция на 1 декабря достигла 6,61% после 6,92% на 24 ноября.

Несмотря на позитивные сигналы, которые могли бы подтолкнуть ЦБ к более резкому снижению ставки, скачок инфляционных ожиданий до 13.3% создаёт серьёзное среднесрочное препятствие. Даже недавнее заявление министра финансов Силуанова о расширении пространства для манёвра может не перевесить.

По ожиданиям: Торговый диапазон по индексу Мосбиржи 2605–2723 сохраняется, но это хрупкое равновесие. Пока переговорный процесс не заглох окончательно, есть слабая надежда на его удержание. Однако текущий информационный фон эту надежду практически убивает. Ключ к росту — в руках Трампа и его готовности давить. В противном случае неминуем откат к прежним минимумам.

📍 Из корпоративных новостей:

Газпром обновил очередной рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу Сила Сибири

Циан акционеры одобрили дивиденды за 9 мес 2025 г в размере 104,00 руб/акция (ДД 14,64 %), отсечка - 12 декабря

Мордовэнергосбыт акционеры одобрили дивиденды за 9 мес 2025 г в размере 0,104087 руб/акция (ДД 10,4%)

Акрон акционеры одобрили дивиденды за 9 мес. 2025 г. в размере 189 руб./акция (ДД 1.06%), отсечка — 9 декабря

Ростелеком ориентируется на первое полугодие 2026 года для проведения IPO дочерней структуры — ГК «Солар»

• Лидеры: ФСК Россети $FEES (+2,66%), Мать и дитя $MDMG (+2,36%), НМТП $NMTP (+2,03%), Россети ЦП $MRKP (+1,3%).

• Аутсайдеры: Мечел-ао $MTLR (-3,15%), Мечел-ап $MTLRP (-2,5%), СПБ Биржа $SPBE (-2,48%), Новатэк $NVTK (-2,38%).

04.12.2025 - четверг

• $ZAYM - Займер ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025 года в размере 6,88 руб/акция

• $LEAS - Европлан ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 58 руб/акция.

