Разбор новых облигаций Селигдар 001Р-08 и 001Р-09: два способа получить премию к рынку

📍 Что готов предложить нам рынок долга

• ТрансКонтейнер П02-02 $RU000A10DG86 (20,92%) АА- на 2 года 10 месяцев

• Группа ЛСР 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,26%) А на 2 года 8 месяцев

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (17,07%) А+ на 2 года 7 месяцев

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,02%) А- на 2 года 5 месяцев

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,65%) А на 1 год 8 месяцев

• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,87%) А на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: Условия нового выпуска с фиксированным купоном выгодно отличаются от рыночных аналогов, поэтому есть смысл к нему присмотреться. Главное, чтобы купон не был существенно снижен на старте.

Новый флоатер также даёт высокую доходность, превосходя предложения многих других эмитентов. Однако если сравнивать его с «Селигдар7Р» $RU000A10D3X6 доходность сопоставима. Поэтому вместо нового предложения планирую докупить старый выпуск, поскольку цена на него как раз торгуется около номинала.

'Не является инвестиционной рекомендацией