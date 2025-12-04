Разбор новых облигаций Селигдар 001Р-08 и 001Р-09: два способа получить премию к рынку

Компания входит в топ-10 крупнейших российских компаний по объёмам годовой добычи золота и является крупнейшим производителем рудного олова в России.
Параметры выпуска Селигдар 001P-08
• Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА, прогноз "Негативный")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2,5 года
• Купон: не выше 18,50% годовых (YTM не выше 20,15% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
Параметры выпуска Селигдар 001P-09
• Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА, прогноз "Негативный")
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: КС+475 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 11 декабря
• Дата размещения: 16 декабря
📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Консолидированная выручка: 28,4 млрд рублей, увеличилась относительно показателя прошлого года на 36%.
• Выручка от реализации золота: 23,9 млрд рублей, увеличилась на 7,1 млрд рублей.
• Показатель EBITDA: 11,6 млрд рублей, рост к прошлому году — 42%.
• Рентабельность по EBITDA: 41%.
• Долгосрочные обязательства: 80,6 млрд руб. (+15,0% г/г);
• Краткосрочные обязательства: 94,8 млрд руб. (+8,4% г/г);
• Чистый Долг/ скорр. EBITDA: 3,26x.
Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Селигдар» на уровне ruA+, однако пересмотрело прогноз по нему в сторону ухудшения — со «стабильного» на «негативный».
К такому решению агентство подтолкнул ряд факторов
• Рост долга: Активные инвестиции компании привели к увеличению долговой нагрузки.
• Дорогие кредиты: Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ сделало обслуживание долга более затратным.
• Проблемы с оборотом: Замедлилась скорость оборота товарно-материальных запасов.
• Влияние цены на золото: Рост котировок золота привел к увеличению стоимости «золотых» обязательств компании.
📍 Главный просчет
Выпуск «золотых облигаций» с привязкой номинала к цене золота стал, на мой взгляд, стратегической ошибкой менеджмента:
Выпущенные в апреле 2023 года по цене 4186,3 рубля за грамм, эти бумаги сегодня, на фоне роста цены золота, создают значительную долговую нагрузку с учетом еще и 5% купона.
Компания демонстрирует хороший рост выручки, вот только значительная часть дохода уходит на погашение долговых обязательств.
📍 На данный момент в обращении находятся 10 выпусков облигаций
Из них выделил бы:
• Селигдар 001Р-06 $RU000A10D3S6 Доходность: 18,86%, Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 17,93% на 2 года 3 месяца, ежемесячно
• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 Доходность: 18,63%, Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,27% на 2 года 1 месяц, ежемесячно
📍 Что готов предложить нам рынок долга
• ТрансКонтейнер П02-02 $RU000A10DG86 (20,92%) АА- на 2 года 10 месяцев
• Группа ЛСР 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,26%) А на 2 года 8 месяцев
• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (17,07%) А+ на 2 года 7 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,02%) А- на 2 года 5 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,65%) А на 1 год 8 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,87%) А на 1 год 7 месяцев
Что по итогу: Условия нового выпуска с фиксированным купоном выгодно отличаются от рыночных аналогов, поэтому есть смысл к нему присмотреться. Главное, чтобы купон не был существенно снижен на старте.
Новый флоатер также даёт высокую доходность, превосходя предложения многих других эмитентов. Однако если сравнивать его с «Селигдар7Р» $RU000A10D3X6 доходность сопоставима. Поэтому вместо нового предложения планирую докупить старый выпуск, поскольку цена на него как раз торгуется около номинала.
