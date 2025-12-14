Свежие облигации Артген БО-02 с доходностью до 25%: отличная ставка или ловушка для инвестора?

ПАО «Артген Биотех» $ABIO — это крупная российская биотехнологическая компания, которая объединяет 16 фирм. Она занимается передовыми областями медицины: генной терапией, диагностикой, восстановлением тканей и созданием новых лекарств.

Компания также производит фармацевтические компоненты и торгует лекарствами оптом. У неё 87 собственных патентов, включая вакцину от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанную совместно с партнёром.

📍 Параметры выпуска Артген БО-02:

• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем выпуска: 300 млн рублей

• Срок обращения: 5 лет

• Купон: не выше 23,00% годовых (YTM не выше 25,58% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Колл-опцион через: 1.1 (17.01.2027), 2.17 (12.02.2028), 3.17 (06.02.2029) и 4.17 (01.02.2030) лет

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 15 декабря

• Дата размещения: 23 декабря

Колл-опцион: это «кнопка досрочного возврата долга» в руках у заёмщика (эмитента). Он может нажать на эту кнопку в определённую дату, если ему станет выгодно перекредитоваться по более низкой ставке.

Для инвестора это риск получить деньги назад неожиданно и в неподходящий момент.

📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года:

• Выручка: 839 млн рублей, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

• Чистая прибыль: 132 млн рублей, увеличилась на 28%.

• Показатель EBITDA: 173,477 тыс. рублей, вырос на 15,24%.

• Выручка от генетических исследований: 280 млн рублей, выросла на 57%.

• Продажи услуг банка репродуктивных материалов: выросли на 26%.

• Долговая нагрузка ЧД/EBITDA LTM увеличилась с 0,18х в начале года до 0,51х на 30 июня 2025 года.

• Debt Ratio (обязательства / активы): составляет 0,55; Нормой считается не более 0.6-0.7.

• Debt/Equity (обязательства / собственный капитал): значение мультипликатора — 1,24.

Сравним условия нового выпуска с единственной бумагой компании в обращении:

• Артген выпуск 1 $RU000A103DT2 Доходность: 22,41%. Купон: 10,75%. Текущая купонная доходность: 11,28% на 6 месяцев, 4 раза в год. Колл-опцион: 19.12.2025

📍 Что готов предложить нам рынок долга с соответствующим рейтингом:

• Энергоника 001P-05 $RU000A10A4C1 (25,94%) ВВВ на 3 года 10 месяцев

• Воксис 001P-03 $RU000A10BW39 (22,52%) ВВВ+ на 3 года 5 месяцев. Колл-оферта: 19.12.2026

• Лизинг-Трейд 001P-11 $RU000A107NJ3 (27,70%) ВВВ- на 3 года с амортизацией

• АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 (26,97%) ВВВ- на 2 года 7 месяцев

• Оил Ресурс 001P-02 $RU000A10C8H9 (32,38%) ВВВ- на 2 года 7 месяцев. Оферта: 11.07.2029

• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (20,91%) ВВВ на 2 года 3 месяца

• ЛЕГЕНДА обб2П04 $RU000A10C6Z5 (21,62%) ВВВ на 1 год 7 месяцев

• Универсальная лизинговая компания 001P-01 $RU000A10BTT6 (23,16%) ВВВ на 1 год 5 месяцев

По итогу: Ключевой риск предложения заключается не в надёжности заёмщика, а в наличии у него права на досрочный выкуп (колл-оферта). Это лишает инвестора возможности гарантированно получать объявленный высокий купон (23%) в течение всего срока.

Таким образом, облигация представляет интерес преимущественно для краткосрочных инвестиций с горизонтом до следующей даты оферты (13 месяцев). Для стратегий с долгосрочным горизонтом инвестирования данный инструмент не подходит, так как несёт риск реинвестирования по более низким ставкам.

Окончательное решение об участии в размещении приму после оценки итоговых условий выпуска. А что скажете вы, планируете участвовать? Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

