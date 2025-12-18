День решений: Экспирация, саммит ЕС по активам и ставка ЦБ на фоне санкционной лихорадки

Администрация США разрабатывает новый пакет ограничительных мер, нацеленный на российскую нефтяную промышленность. Эти планы, о которых стало известно агентству Bloomberg, могут быть реализованы, если Россия не примет мирную инициативу. Под удар попадут суда «теневого флота» и компании-посредники. На этом фоне котировки «чёрного золота» пошли вверх на ожиданиях возможного сокращения предложения.
Затем, уже вечером, последовала стандартная «отмашка» от другого издания: мол, Белый дом отрицает любые новые решения Трампа по российским санкциям. Вот так и работают: сначала выпускают «утку» для волатильности, а потом тихо отыгрывают назад — без каких либо последствий.
📍 Саммит ЕС
Бельгия продолжает занимать жёсткую позицию, отказываясь поддержать конфискацию российских активов. Как пишет Politico, Брюссель ставит условие: другие страны ЕС должны предоставить бесспорные гарантии, которые оградят правительство и финансовый институт Euroclear от любых ответных судебных исков со стороны Москвы.
По уже знакомому сценарию, вечером вышла новость, которая снизила напряжение и поддержала рост индекса Мосбиржи: по заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вопрос о конфискации российских активов снят с повестки саммита ЕС. Скоро узнаем, насколько достоверна эта информация.
Поскольку большая часть активов находится именно в Бельгии, её согласие критически важно. Вместо конфискации бельгийцы предлагают альтернативный план — совместные долговые обязательства ЕС, но на его пути стоит возможное вето Венгрии. Итоговое решение может быть принято на заседании Еврокомиссии в пятницу.
📍 ЦБ фиксирует рост инфляционных ожиданий россиян
По данным декабрьского опроса, они увеличились до 13,7% с 13,3% в ноябре. При этом текущая оценка инфляции населением осталась на уровне 14,5%.
Годовая инфляция в РФ продолжает замедляться: к 15 декабря она снизилась до 6,08% с 6,34% неделей ранее. Недельный прирост цен остался стабильным и составил 0,05%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Из-за растущих инфляционных ожиданий ЦБ будет действовать осторожнее. Широкого шага в пятницу ждать не стоит; вероятнее всего, ставку опустят лишь на 50 б.п.
📍 В фокусе внимания
Сегодняшняя экспирация фьючерсов может задать волатильность и новый тренд на рынке. Но главное событие — саммит ЕС по российским активам. Способность Европы легально конфисковать эти средства станет определяющим фактором в войне на истощение. Неудача поставит Украину в крайне сложное положение.
Также в эти выходные в Майами состоятся американо-российские переговоры по украинскому вопросу. Об этом информирует издание Politico.
Несмотря на все дипломатические контакты и форматы встреч, переговорные позиции сторон по ключевым пунктам остаются непримиримыми. В этой ситуации трудно представить себе какой-либо значимый прорыв в украинском вопросе до конца года. Оставаться реалистом — не значит терять надежду, это значит трезво оценивать ситуацию. А каково Ваше мнение на этот счёт?
📍 Из корпоративных новостей
Интер РАО увеличило долю в «Саратовэнерго» с 71% до 83%
Газпром OFAC продлила до 18 июня 2026 года лицензию, разрешающую предоставление определенных услуг, связанных с проектом "Сахалин-2"
ПИК сообщил, что «ПИК-Инвестпроект» увеличила долю в капитале материнской компании до 21,9%
• Лидеры: М.Видео $MVID (+5,7%), Магнит $MGNT (+2,62%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+1,98%), АЛРОСА $ALRS (+1,62%).
• Аутсайдеры: МКБ $CBOM (-2,8%), Озон Фарма $OZPH (-1,86%), Сегежа $SGZH (-1,75%), Глоракс $GLRX (-1,4%).
18.12.2025 - четверг
$PMSB $PMSBP — последний день с дивидендом 26 руб
$RENI — последний день с дивидендом 4.1 руб
$NKHP — последний день с дивидендом 9 руб
