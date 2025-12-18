День решений: Экспирация, саммит ЕС по активам и ставка ЦБ на фоне санкционной лихорадки

Администрация США разрабатывает новый пакет ограничительных мер, нацеленный на российскую нефтяную промышленность. Эти планы, о которых стало известно агентству Bloomberg, могут быть реализованы, если Россия не примет мирную инициативу. Под удар попадут суда «теневого флота» и компании-посредники. На этом фоне котировки «чёрного золота» пошли вверх на ожиданиях возможного сокращения предложения.

Затем, уже вечером, последовала стандартная «отмашка» от другого издания: мол, Белый дом отрицает любые новые решения Трампа по российским санкциям. Вот так и работают: сначала выпускают «утку» для волатильности, а потом тихо отыгрывают назад — без каких либо последствий.