Главная интрига дня: на сколько снизит ставку ЦБ? К чему готовиться инвестору

Сегодня — день «Х» для финансового рынка: ЦБ РФ объявит итоговое в году решение по ключевой ставке. Вся интрига в том, поддержит ли регулятор взятый ранее курс на удешевление денег, который уже привел к четырем снижениям подряд.

К такому шагу его подталкивает продолжающееся замедление инфляции: в ноябре она составила 6,6%, что соответствует самому оптимистичному сценарию из осеннего прогноза ЦБ.

При этом инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли до 13,7% против 13,3% в ноябре. Это говорит о том, что люди ожидают более высокий рост цен в следующем году. ЦБ в том числе ориентируется и на этот показатель при принятии решений. Также стоит учитывать пересмотр фискальной политики, меры которой вступят в силу в начале года.

📍 Серьёзным доводом в пользу смягчения может стать охлаждение экономики: Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 0,6%, а прогноз на 2025 год был урезан более чем в два раза. Поскольку инфляция замедляется, а экономика слабеет быстрее прогнозов, ЦБ может позволить себе не просто снизить ставку, а сделать это более решительно. К тому же, сама рыночная стоимость денег (RUSFAR) уже упала до 15,76%, что указывает на готовность рынка к более мягкой политике.

С одной стороны, консервативный прогноз остаётся на отметке в 0,5 п.п. Однако новые данные, особенно по инфляции, всё сильнее склоняют чашу весов в сторону 1 п.п. Частично этот сценарий уже заложен в цены, тогда как снижение лишь на 0,5 п.п. станет для рынка разочарованием. Я больше склоняюсь в сторону понижения на 1 п.п.

Мир нужен не всем

Великобритания ввела санкции против «РуссНефти», «Татнефти», а также «Руснефтегаз Групп» и «ННК Ойл». Ограничения включают «заморозку» активов этих компаний. Минфин предписывает прекратить все сделки с этими компаниями и их структурами до 31 января 2026 года.

📍 В выходные пройдут ключевые переговоры по Украине: США и Россия проведут отдельные встречи. США представят Москве итоги последних консультаций с Киевом и Европой. Параллельно американцы встретятся с украинской делегацией во главе с Умеровым. Трехсторонних переговоров, не намечается.

Инвесторам пока хватает самой новости о встречах, чтобы не продавать активы. Они смотрят сквозь пальцы и на резкие заявления, и на то, что Украина с США всё ещё не сошлись в главном: судьбе территорий, атомной станции и финансовых условиях мира.

И тогда возникает резонный вопрос: если эти три фундаментальные проблемы не тронулись с места, то какой смысл вновь садиться за стол и рассматривать очередную редакцию мирного договора? Фактически, речь идёт об обсуждении документа, в котором по-прежнему не заполнены самые важные графы.

• Лидеры: ТГК-1 $TGKA (+4,82%), М.Видео $MVID (+3,93%), Циан $CNRU (+3,22%).

• Аутсайдеры: МКБ $CBOM (-4,52%), Татнефть-ао $TATN (-3,4%), Татнефть-ап $TATNP (-2,82%).

19.12.2025 - пятница

• $DIAS - Диасофт последний день с дивидендом 18 руб

• $OZON - Озон последний день с дивидендом 143.55 руб

• $PLZL - Полюс последний день с дивидендом 36 руб

• $RENI - Рени закрытие реестра по дивидендам 4.1 руб (дивгэп)

• $DOMRF - Истекает срок стабилизации акций после IPO

• $NKHP - НКХП закрытие реестра по дивидендам 9 руб (дивгэп)

• $GEMA - ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025 года в размере 3 руб/акция

• Мосбиржа меняет базы расчета Индексов

• Прямая линия с президентом РФ (12:00 мск)

• Пресс-конференция ЦБ РФ по ключевой ставке (17:00 мск)

