Заработать в 2026 году будет сложнее: новый год и новые вызовы для наших депозитов
Разберем ситуацию по пунктам:
Российский рынок пока надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, что поддерживает котировки. Даже после ужесточения позиции России сохраняются сигналы о рабочих каналах связи с США, что сдерживает панику.
Но эскалация напряженности вокруг Венесуэлы создает новый источник непонимания между державами, отдаляя перспективу мира. Поскольку явный сбой в переговорном процессе способен обрушить котировки, текущая неделя требует повышенного внимания к политическим новостям.
📍 Риск для России заключается в следующем: если США получат доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, они будут напрямую влиять на глобальное предложение. Контролируя ключевые месторождения, они смогут удерживать мировые цены на низком уровне (например, в районе $50), что ударит по наполнению российского бюджета, сильно зависящего от нефтегазовых доходов.
Так называемая «операция» США против Венесуэлы — это классическая стратегия смены режима под благовидным предлогом. Вместо «борьбы с наркотрафиком» Вашингтон ведёт борьбу за нефть и геополитическое влияние.
Доказательства — в их собственных действиях: они устраивают показательный суд над избранным президентом, душат экономику, захватывая нефтяные танкеры, и тут же выводят вопрос на Совет Безопасности ООН для создания нужного информационного фона. Цель — не порядок, а подчинение.
Венесуэльский фактор — это не тот триггер, который способен раскачать нефтяной рынок. Объёмы добычи страны слишком малы на фоне ожидаемого большого профицита в 2026 году. Рынок стал менее чувствителен к локальным конфликтам, что доказала слабая реакция на события вокруг Ирана. Для серьёзного падения или роста нужны более масштабные изменения: например, одновременный рост добычи в регионе и снижение китайского спроса.
📍 Аппетит растет во время еды: В США вновь спровоцировали дипломатический инцидент вокруг Гренландии. Пост жены замглавы аппарата Белого дома, намекающий на будущую «американизацию» острова, заставил посла Дании публично призвать Вашингтон к уважению территориальной целостности его страны.
Эта перепалка в соцсетях — лишь верхушка айсберга: администрация Трампа недавно назначила спецпосланника по Гренландии, назвав её жизненно важной для безопасности США, а сам Трамп ранее неоднократно предлагал купить остров, что датчане воспринимают как оскорбление.
📍 Зачем это все Америке? США могут получить двойную выгоду от дефицита нефти: удешевить её для себя, обуздав инфляцию и укрепив доллар, в то время как для остального мира это обернётся ростом цен.
Основными бенефициарами высоких цен станут Россия и страны Ближнего Востока. Китай оказывается в сложной позиции, вынужденный защищать Иран и Венесуэлу, несмотря на логистические трудности, а Европе, отказавшейся от российской нефти, придётся платить высокую цену.
Мир вступает в 2026 год на фоне множества конфликтов, что напрямую поддержит спрос и цены на золото как на актив-убежище. К привычным "горячим точкам" вроде украинского конфликта добавилась эскалация между США и Венесуэлой, не снята угроза новых ударов Израиля по Ирану, тлеют старые споры в Азии (Таиланд и Камбоджа), а главным "спящим" риском считается возможный конфликт Китая и Тайваня. В такой ситуации золото как защитный актив остаётся в фокусе внимания.
• Лидеры: ЮГК $UGLD (+5,39%), ДОМ РФ $DOMRF (+2,56%), Сургутнефтегаз-ап $SNGSP (+2%).
• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-2,45%), Европлан $LEAS (-1,32%), НЛМК $NLMK (-1,12%).
05.01.2026 - понедельник
• $X5 - Икс 5 последний день с дивидендом 368 руб.
