Надежно и выгодно: подборка облигаций с высоким рейтингом для консервативной стратегии

На фоне неопределенности по дальнейшим темпам снижения ключевой ставки на долговом рынке все еще сохраняются привлекательные возможности. Предлагаю на сегодня рассмотреть подборку облигаций с фиксированным купоном, которые сочетают высокую доходность с умеренным риском: без оферт и амортизации долга.

📍 Основные преимущества такой стратегии:

• Фиксация доходности. Вы получаете гарантированную высокую ставку на весь срок, пока действует облигация.

• Потенциал роста цены. При падении процентных ставок в экономике цена ваших облигаций на бирже будет расти, позволяя заработать на их продаже.

• Выгодный выход. Досрочная продажа не ведет к потере процентов — инвестор получает весь доход, накопленный за время владения бумагой.

📍 Топ-14 облигаций с высоким рейтингом и сроком погашения до двух лет:

• ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 $RU000A10CKZ0 (АА) Доходность — 15,99%. Купон: 13,90%. Текущая купонная доходность: 14,08% на 2 года, ежемесячно

• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 18,86%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,31% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• А101 БО-001P-02 $RU000A10DZU7 (А+) Доходность — 18,00%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,80% на 1 год 11 месяцев, ежемесячно

• Село Зелёное Холдинг оббП02 $RU000A10DQ68 (А) Доходность — 18,10%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 17,07% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• реСтор 001Р-02 $RU000A10DMN0 (А-) Доходность — 18,82%. Купон: 18,85%. Текущая купонная доходность: 18,33% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Эталон Финанс 002P-04 $RU000A10DA74 (А-) Доходность — 21,47%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,68% на 1 год 10 месяцев, ежемесячно

• Ростелеком ПАО 001P-19R $RU000A10CMD3 (ААА) Доходность — 14,43%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,31% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно

• Медскан 001Р-01 $RU000A10BYZ3 (А) Доходность — 16,33%. Купон: 18,50%. Текущая купонная доходность: 17,56% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

• Магнит БО-004Р-08 $RU000A10C618 (ААА) Доходность — 14,70%. Купон: 14,95%. Текущая купонная доходность: 14,59% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

• Новые технологии 001Р-08 $RU000A10CMQ5 (А-) Доходность — 18,80%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 17,02% на 1 год 7 месяцев, ежемесячно

• РЖД 001Р выпуск 21 $RU000A102QP4 (ААА) Доходность — 15,16%. Купон: 6,85%. Текущая купонная доходность: 7,54% на 1 год 5 месяцев, 2 раза в год

• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (А-) Доходность — 20,18%. Купон: 24,50%. Текущая купонная доходность: 22,95% на 1 год 2 месяца, ежемесячно

• Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (А) Доходность — 17,21%. Купон: 14,75%. Текущая купонная доходность: 14,78% на 1 год 1 месяц, ежемесячно

• Инарктика выпуск 2 $RU000A107W48 (А+) Доходность — 16,10%. Купон: 14,25%. Текущая купонная доходность: 14,16% на 1 год 1 месяц, 4 раза в год.

📍 Готовлю для вас подборку облигаций для долгосрочного удержания со сроком до погашения от 3 и 5 лет. На таких выпусках помимо купонной доходности можно заработать на росте цены облигации, так как именно бумаги с таким сроком сильнее всего реагируют на изменение денежно-кредитной (монетарной) политики.

Также хочется сделать анти-топ эмитентов, которых не стоит держать в портфеле консервативному инвестору, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

'Не является инвестиционной рекомендацией