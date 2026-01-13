Время для широкого рынка акций еще не настало. К чему готовиться инвестору

Эскалация набирает обороты

Иранский парламент предупреждает США о серьёзном ответе. Его председатель Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов «преподать незабываемый урок» администрации Трампа, если та решится на военную операцию против Исламской Республики.

Конфронтация нарастает на фоне заявлений Трампа. Ранее он пригрозил ударами в ответ на угрозы протестующим, а сегодня обвинил Иран в пересечении «красной линии».