Время для широкого рынка акций еще не настало. К чему готовиться инвестору

Причиной такой реакции стал сохраняющийся геополитический риск и опасения новых санкций. Инвесторы решили фиксировать прибыль на фоне нарастающей неопределённости и вступления в силу обновлённой фискальной политики.
📍 Цены на золото и серебро обновляют исторические максимумы
Унция золота на Comex достигла $4612,7, а серебро подорожало до $84,5. Рынок делает ставку против доллара. Логика проста: если Трамп возьмёт курс на мягкую политику (и ради этого поменяет главу ФРС), грядет волна инфляции. Металлы это чувствуют первыми, что и подстёгивает спрос на защитные активы.
Эскалация набирает обороты
Иранский парламент предупреждает США о серьёзном ответе. Его председатель Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов «преподать незабываемый урок» администрации Трампа, если та решится на военную операцию против Исламской Республики.
Конфронтация нарастает на фоне заявлений Трампа. Ранее он пригрозил ударами в ответ на угрозы протестующим, а сегодня обвинил Иран в пересечении «красной линии».
📍 Американская риторика в отношении Гренландии становится ястребиной
От презрительного «две собачьих упряжки» до прямого обвинения Дании в незаконной оккупации. Теперь это не просто слова — в Конгрессе уже лежит законопроект, уполномочивающий президента аннексировать остров и сделать его новым штатом.
Пока европейские союзники в панике пытаются срочно разместить в Гренландии войска НАТО, США открыто заявляют о своём праве на захват стратегической территории под предлогом защиты от «российских и китайских угроз».
Давление на нефть
Чтобы бороться с «теневым флотом», Британия наделяет свои ВМС правом останавливать и осматривать подозрительные танкеры. Речь о судах под санкциями без постоянного флага.
Поводом стал инцидент с танкером «Маринера»: его остановили в Атлантике американцы с помощью британцев. Новые правила позволят Лондону действовать самостоятельно.
📍 В фокусе внимания
На этой неделе истекает срок продажи зарубежных активов «Лукойла». На них, как стало известно, претендуют две мощные силы: инвестиционный фонд Carlyle и партнерство энергетических компаний Chevron и Quantum. Так что, акции главного "тяжеловеса" в индексе будут находиться од давлением.
От широкого рынка акций я по-прежнему стою в стороне. На коротком горизонте вижу здесь больше риска, нежели возможностей. Переговорный мирный трек по Украине после массированных ударов «Орешником» явно не приближает стороны к диалогу.
Выходить из инструментов с фиксированной доходностью, как минимум до окончания первого квартала, я не вижу основания. А там посмотрим на темпы прироста инфляции и риторику ЦБ на февральском заседании.
📍 Из корпоративных новостей
М.Видео $MVID объявляет о начале продаж собственных торговых марок Novex и Cameron.
ДОМ РФ $DOMRF планирует утверждение и раскрытие Стратегии повышения акционерной стоимости.
ТМК $TRMK перешла на единую акцию для оптимизации корпоративного управления.
АФК Система $AFKS откроет представительство во Вьетнаме.
• Лидеры: ЮГК $UGLD (+7,93%), Полюс $PLZL (+6,4%), Селигдар $SELG (+4,38%), Норникель $GMKN (+4,22%).
• Аутсайдеры: Лукойл $LKOH (-8,54%), Мать и дитя $MDMG (-4,24%), Роснефть $ROSN (-2,83%), Икс 5 $X5 (-2,5%).
13.01.2026 — вторник
• $EUTR ЕвроТранс — последний день с дивидендом 9,17 ₽.
• $LKOH Лукойл — оглашение итогов работы за 2025 год и ключевых задач на 2026 год (пресс‑брифинг/презентация менеджмента).
