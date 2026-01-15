Геополитическая турбулентность открывает точки входа в ОФЗ. К чему готовиться инвестору

Мирные усилия по Украине выходят на новый виток, причём сразу по двум направлениям. С одной стороны, американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера договаривается о встрече с Путиным в Москве. Сроки правда до конца не определены из-за вовлечённости Америки в ситуацию в Иране.

С другой — Евросоюз, чтобы не упустить инициативу, подыскивает собственного спецпосланника, присматриваясь к финскому президенту Стуббу. В фокусе предстоящих переговоров — конкретные мирные планы и гарантии безопасности.