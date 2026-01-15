Геополитическая турбулентность открывает точки входа в ОФЗ. К чему готовиться инвестору

Мирные усилия по Украине выходят на новый виток, причём сразу по двум направлениям. С одной стороны, американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера договаривается о встрече с Путиным в Москве. Сроки правда до конца не определены из-за вовлечённости Америки в ситуацию в Иране.
С другой — Евросоюз, чтобы не упустить инициативу, подыскивает собственного спецпосланника, присматриваясь к финскому президенту Стуббу. В фокусе предстоящих переговоров — конкретные мирные планы и гарантии безопасности.
📍 Инфляционный сюрприз
Годовая инфляция-2025 — 6,27% (Минэк), но старт 2026-го шокирует — 1,26% уже за 12 дней. В Минэке винят повышение НДС до 22%. Цифры почти вдвое хуже аналогичного периода 2019 года и выше, чем за весь прошлый январь, что резко бьёт по прогнозам.
Вероятно, весь январь будет характеризоваться публикацией сильных инфляционных данных. Примечательно, что рынок сохраняет устойчивость. Текущая динамика потенциально может сформировать благоприятные ценовые уровни для приобретения ОФЗ в будущем.
📍 Борьза за Гренландию
Дональд Трамп назвал приобретение Гренландии жизненно важным для национальной безопасности США и их системы противоракетной обороны. Он призвал НАТО содействовать этому, заявив, что в противном случае территорию получат конкуренты — Россия или Китай. По его словам, НАТО является эффективной силой только благодаря мощи США, а контроль над Гренландией сделает альянс несравненно более грозным.
Сенатор Марко Рубио должен подготовить план покупки Гренландии для США в ближайшие недели. Сумма сделки, согласно оценкам, может достигнуть 700 миллиардов долларов.
📍 Будет ли удар по Ирану
Ближе к закрытию торгов выступление Дональда Трампа по Ирану привело к резкому обвалу цен на нефть. После его слов о том, что внесудебные убийства в Иране прекращаются, а казни не планируются, фьючерсы на Brent подешевели на 3,4%.
Сам президент США охарактеризовал позицию Вашингтона как «наблюдение» за происходящим и пообещал жёстко отреагировать, если казни пройдут. Прямые военные действия, по его словам, сейчас не рассматриваются.
Рекордный рост драгоценных металлов продолжается: золото преодолело $4650, серебро — $92 за унцию. Движущие силы — поиск инвесторами «тихой гавани» в условиях геополитической турбулентности и замедления мировой экономики, а также перспектива снижения ставок в США.
Однако текущие уровни цен требуют осторожности — рынок перегрет, и любое ухудшение ситуации может спровоцировать стремительное падение.
📍 Из корпоративных новостей
СПБ Биржа $SPBE объём торгов российскими ценными бумагами в декабре 2025г стал рекордным, достигнув 193,5 млрд руб (+33,56% м/м и рост в 59 раз г/г)
Лукойл $LKOH лицензия для продажи зарубежных активов продлена до 28 февраля
Глоракс $GLRX операционные результаты за 2025 год: Объем заключенных договоров вырос на 80% г/г, до 219,6 тыс. кв. м
Алроса $ALRS продажи украшений с искусственными бриллиантами в России в 2025 году выросли в 2,6 раза г/г
Аэрофлот $AFLT пассажиропоток за 4кв 2025г вырос на 0,7% г/г до 12,86 млн чел.
МТС $MTSS преобразовала юрлицо МТС AdTech из ООО в АО и назначила нового гендиректора.
• Лидеры: Аренадата $DATA (+7,2%), Астра $ASTR (+4,02%), Селигдар $SELG (+3,88%), Магнит $MGNT (+3,32%).
• Аутсайдеры: ЕвроТранс $EUTR (-7,5%), Икс 5 $X5 (-2,48%), Whoosh $WUSH (-1,77%), ЮГК $UGLD (-1,7%).
15.01.2026 — четверг
• $EELT Европейская электротехника - закрытие реестра по дивидендам 0.25 руб.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию