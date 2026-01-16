Противоречивый старт 2026: переговоры как роскошь, дефицит — как реальность

📍 Ситуация ухудшается

Новый лимит вступает в силу с 1 февраля и заменит действовавший с осени 2025 года предел в 47,6 доллара. Первоначальный «потолок» в размере 60 долларов был установлен в конце 2022 года в ответ на начало Россией СВО.

Доходы бюджета от нефти и газа обвалились до 8,48 трлн рублей, что стало худшим результатом за последние годы. Как сообщает Минфин, спад по сравнению с 2024 годом составил 24%, а впервые столь низкий уровень фиксировался только в 2020 году, когда на фоне пандемии COVID-19 и обвала нефтяного рынка они упали до 5,24 триллиона рублей.

Доходы от нефти и газа являются одним из ключевых источников финансирования, составляя четверть поступлений в федеральный бюджет.