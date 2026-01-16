Противоречивый старт 2026: переговоры как роскошь, дефицит — как реальность

Однако этот позитив ограничивается действиями ЕС, который намерен ужесточить санкционный режим 24 февраля и снизить предельную цену на российскую нефть.
📍 Ситуация ухудшается
Новый лимит вступает в силу с 1 февраля и заменит действовавший с осени 2025 года предел в 47,6 доллара. Первоначальный «потолок» в размере 60 долларов был установлен в конце 2022 года в ответ на начало Россией СВО.
Доходы бюджета от нефти и газа обвалились до 8,48 трлн рублей, что стало худшим результатом за последние годы. Как сообщает Минфин, спад по сравнению с 2024 годом составил 24%, а впервые столь низкий уровень фиксировался только в 2020 году, когда на фоне пандемии COVID-19 и обвала нефтяного рынка они упали до 5,24 триллиона рублей.
Доходы от нефти и газа являются одним из ключевых источников финансирования, составляя четверть поступлений в федеральный бюджет.
📍 Снова наш слон?
Дональд Трамп в интервью Reuters сделал заявление, перекладывающее ответственность за срыв переговоров с России на Украину. По словам американского президента, проблемой является Владимир Зеленский, а не Владимир Путин.
Эта позиция противоречит общей риторике западных союзников, обвиняющих в отсутствии мира Кремль, и свидетельствует о критическом отношении Трампа к украинскому лидеру.
📍 Девальвация переносится
Ключевое решение — увеличение Минфином продаж валюты по бюджетному правилу до 12,8 млрд рублей в день (рост в 2,3 раза). Совокупный эффект с учётом продолжающихся операций ЦБ (4,62 млрд рублей в день) поднимет общий объём нетто-продаж до 17,42 млрд рублей в сутки.
Это означает усиление давления на курс валюты на 7,2 млрд рублей ежедневно. Ожидается, что усиленное предложение валюты поддержит рубль.
📍 Рынок сырья в коррекции
Цены на нефть обвалились более чем на 4% после сигналов от президента США Дональда Трампа, который дал понять об отсутствии планов по военному ответу Ирану. Brent подешевела до $63,40, а WTI — до $59,19 за баррель.
Кроме того, Трамп отложил введение пошлин на стратегические металлы (редкоземельные элементы, литий), поручив найти внешних поставщиков. Это решение прервало восходящее движение цен на сырьевую группу, которая потеряла от 1% до 2,7%.
К выводу: Вот такая непримечательная ситуация сложилась в нашей экономике. Чем дольше продолжается военный конфликт, тем сильнее бюджет будет ощущать дефицит средств и искать новые возможности, чтобы залатать образовавшиеся дыры. А значит, давление на акции компаний, как только переговорный процесс остановится — усилится с новой силой.
📍 Из корпоративных новостей
ГК Эталон $ETLN продала бизнес-центр в Санкт-Петербурге общей площадью 11,5 тыс. кв. м.
Лента $LENT планирует запустить собственную сеть дискаунтеров.
Ростелеком $RTKM завершил сделку по приобретению 45% долей в "Эртек".
Мосэнерго $MSNG СД рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,22606373615 руб/акция (ДД 10%), отсечка - 3 марта, ВОСА - 19 февраля
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+6,7%), Мосэнерго $MSNG (+5,7%), ЕвроТранс $EUTR (+5,5%).
• Аутсайдеры: Русал $RUAL (-1,7%), Аренадата $DATA (-1,5%), Селигдар $SELG (-1,3%).
16.01.2026 — пятница
• $AFLT Аэрофлот - операционные результаты за декабрь 2025 года (пассажиропоток, загрузка, выручка).
• $UNAC ОАК - ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала.
• $VLHZ - ВОСА по дивидендам прошлых лет в размере 20 руб/акция.
• Росстат — индекс потребительских цен (ИПЦ) за декабрь: м/м (пред.: 0,4%), г/г (пред.: 6,6%).
