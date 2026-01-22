Мяч на стороне Украины, что готов предложить Зеленский? Очередной день Х

Уиткофф заявил, что 20-пунктный мирный план, вынесенный на обсуждение, готов более чем на 90%. После встречи в Москве американская делегация отправится на консультации с украинской стороной.
Рынок проигнорировал замороженный территориальный вопрос, сфокусировавшись на главном — Россия сама предложила встречу. Это было расценено как признак того, что у Москвы появились серьёзные аргументы, чтобы сдвинуть переговоры с мёртвой точки.
📍 Мяч на стороне Украины
Новым шагом навстречу, на котором ранее настаивала Америка, стало заявление Путина о том, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использовать замороженные российские активы для восстановления территорий в зоне боевых действий.
Будет интересно посмотреть, что на это готов ответить Зеленский. У него и без того незавидное положение после слов Трампа о том, что только из-за президента Украины не удаётся поставить точку в этом вопросе.
📍 Рынок вновь закрыл глаза на инфляцию
По данным Росстата, недельный рост цен с 13 по 19 января составил 0,45% (против 1,26% в начале месяца). С начала года показатель достиг 1,72%, что выше ожиданий. В пересчете на сутки цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее.
Однако инвесторы оставили это без внимания — все взгляды прикованы к набирающему обороту переговорному процессу.
📍 Золото под давлением
Дональд Трамп объявил, что не станет вводить тарифы против стран НАТО, которые планировались с 1 февраля. Решение связано с прогрессом в переговорах о будущем соглашении по Гренландии и Арктическому региону в рамках проекта «Золотой купол».
Рекордные морозы в США вызвали взлёт цен на газ. За 20-21 января котировки на NYMEX подскочили почти на 60%, достигнув $4,95 за MMBtu. По итогам недели газ демонстрирует исторический рост, которого не было с 1991 года.
📍 В фокусе внимания
Для продолжения роста индексу необходимо преодолеть сопротивление в районе 2775-2780 пунктов. Ключевое условие — отсутствие негативных геополитических сюрпризов. В случае успешного прорыва следующей целью станет область четырёхмесячного пика у отметки 2820 пунктов, сформированного в конце прошлого года.
Исторический день? Возможно. Пока идут параллельные встречи — Трамп со Зеленским, Путин с американцами в Москве — кажется, что реальных поводов для прорыва нет. Но нарастает давление времени: если не сейчас, то когда вообще договариваться?
Впрочем, обстановка на фронте не даёт оснований полагать, что стороны готовы к реальному диалогу. Остаётся ждать. Риск в том, что если переговоры снова зайдут в тупик, рынок мгновенно отреагирует на негатив, который пока все игнорируют.
📍 Из корпоративных новостей
ЛСР $LSRG продажи за 2025 год составили 689 тыс кв м (+3,7% г/г) на сумму 191 млрд руб (+17,2% г/г)
ЮГК $UGLD Банк России не поддержал идею освободить Росимущество от обязанности выставлять оферту миноритариям при национализации публичных компаний.
МТС-Банк $MBNK приобрел 100% "РНКБ Страхования".
• Лидеры: ДОМ РФ $DOMRF (+3,06%), СПБ Биржа $SPBE (+2,64%), Аэрофлот $AFLT (+2,47%), Газпром $GAZP (+2,2%).
• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-5,74%), МТС-Банк $MBNK (-1,2%), IVA Technologies $IVAT (-0,6%), ФСК Россети $FEES (-0,53%).
