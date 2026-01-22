Мяч на стороне Украины, что готов предложить Зеленский? Очередной день Х

Уиткофф заявил, что 20-пунктный мирный план, вынесенный на обсуждение, готов более чем на 90%. После встречи в Москве американская делегация отправится на консультации с украинской стороной.

Рынок проигнорировал замороженный территориальный вопрос, сфокусировавшись на главном — Россия сама предложила встречу. Это было расценено как признак того, что у Москвы появились серьёзные аргументы, чтобы сдвинуть переговоры с мёртвой точки.