Сценарий рынка: откат к 2750 и новая попытка роста. Что может этому помешать?

Переговоры идут по кругу, упираясь каждый раз в «красную линию» — вопрос контроля над Донбассом. С одной стороны звучит требование о выводе ВСУ, с другой — Киев, полагаясь на свою армию, твёрдо говорит «нет».
На российский рынок оказывают давление не только геополитика, но и внутренняя макростатистика. Согласно данным ЦБ, инфляционные ожидания бизнеса продолжают расти уже четвёртый месяц, а ожидания населения остаются высокими. Это вынуждает Банк России учитывать данный фактор в своей политике, что, в свою очередь, снижает вероятность скорого и значительного снижения ключевой ставки.
📍 Страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт российского газа
Согласно соглашению, ЕС прекратит импорт российского СПГ к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года. Ранее европейские чиновники завялили, что ЕС не вернется к импорту российского газа даже после завершения конфликта на Украине.
Чтобы запрет был устрашающим, ЕС установил драконовские штрафы. Компании, которые всё же рискнут импортировать российский газ, заплатят баснословную сумму: от 40 миллионов евро и выше. В некоторых случаях штраф может составить 300% от стоимости самого контракта. Даже частным лицам за такое нарушение грозит штраф в 2.5 млн евро.
Венгрия в свою очередь, подаст в суд на решение ЕС о запрете российского газа. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что для таких решений требуется единогласное согласие всех стран, а его не было — решение приняли большинством.
Возможный путь к миру через ЕС
Для Украины членство в ЕС стало бы стратегической победой и гарантией развития. Для России это могло бы быть приемлемо только в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО, и, возможно, на закрепление новых территориальных реалий. На данный же момент Россия категорически против расширения любых западных блоков.
📍 В фокусе внимания
Индекс снова отскочил от ключевого сопротивления 2800 пунктов так и не найдя поддержки в новостном фоне. Ближайшая цель коррекции — зона 2740-2750 пунктов, которую важно удержать.
Дальнейший сценарий зависит от геополитики: сохранение переговорного процесса может стать основой для новой волны роста с повторной атакой на 2800 пунктов. Прорыв этого сопротивления станет возможным только на очень сильных позитивных новостях.
📍 Из корпоративных новостей
Банк Санкт-Петербург $BSPB отчет по РСБУ за 2025 год: Выручка ₽96,6 млрд (+2,5% г/г), Чистая прибыль ₽39,7 млрд (–21,9% г/г).
Эталон $ETLN увеличил продажи в 4 кв 2025г до 200,5 тыс. кв. м (+27% г/г) и 44,5 млрд рублей (+45% г/г). Ориентир SPO в 46 руб./акция, сбор заявок с 26 января по 9 февраля. Финальная цена будет установлена не позднее 10 февраля.
Лукойл $LKOH обратился в правительство с просьбой рассмотреть возможность снятия запрета на экспорт автомобильных бензинов.
Северсталь $CHMF приобрела долю в 25% в компании "Инновотех" − разработчике роботизированных решений для металлургии.
Новабев $BELU отгрузки в 2025 году снизились на 2% г/г до 15,8 дал. ВинЛаб: розничные продажи выросли на 8,4%, трафик остался на том же уровне, а средний чек прибавил 9,5%.
• Лидеры: Русолово $ROLO (+10,2%), Эталон $ETLN (+8%), Селигдар $SELG (+7,5%), ЮГК $UGLD (+6,9%).
• Аутсайдеры: Астра $ASTR (-3,1%), Новатэк $NVTK (-2,4%), Лукойл $LKOH (-2,3%), Магнит $MGNT (-2%).
27.01.2026 — вторник
• $VTBR ВТБ — отчет по РСБУ за 12 месяцев 2025 года (оценка качества активов, резервов и рентабельности в условиях санкций).
• $VLHZ ВХЗ - закрытие реестра по дивидендам 20 руб.
• ЦБ опубликует инфляционные ожидания населения.
