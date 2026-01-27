8101 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Виталий Быков
Инвестиции

Сценарий рынка: откат к 2750 и новая попытка роста. Что может этому помешать?

Российские индексы ушли в минус из-за итогов переговоров в Абу-Даби: конкретики не было, и трейдеры стали фиксировать доход по предыдущим сделкам. Серьезного давления нет, так как стороны не прервали диалог и назначили следующую встречу на 1 февраля.

Переговоры идут по кругу, упираясь каждый раз в «красную линию» — вопрос контроля над Донбассом. С одной стороны звучит требование о выводе ВСУ, с другой — Киев, полагаясь на свою армию, твёрдо говорит «нет».

На российский рынок оказывают давление не только геополитика, но и внутренняя макростатистика. Согласно данным ЦБ, инфляционные ожидания бизнеса продолжают расти уже четвёртый месяц, а ожидания населения остаются высокими. Это вынуждает Банк России учитывать данный фактор в своей политике, что, в свою очередь, снижает вероятность скорого и значительного снижения ключевой ставки.

📍 Страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт российского газа

Согласно соглашению, ЕС прекратит импорт российского СПГ к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года. Ранее европейские чиновники завялили, что ЕС не вернется к импорту российского газа даже после завершения конфликта на Украине.

Чтобы запрет был устрашающим, ЕС установил драконовские штрафы. Компании, которые всё же рискнут импортировать российский газ, заплатят баснословную сумму: от 40 миллионов евро и выше. В некоторых случаях штраф может составить 300% от стоимости самого контракта. Даже частным лицам за такое нарушение грозит штраф в 2.5 млн евро.

Венгрия в свою очередь, подаст в суд на решение ЕС о запрете российского газа. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что для таких решений требуется единогласное согласие всех стран, а его не было — решение приняли большинством.

Возможный путь к миру через ЕС

Для Украины членство в ЕС стало бы стратегической победой и гарантией развития. Для России это могло бы быть приемлемо только в обмен на гарантии, что Украина не вступит в НАТО, и, возможно, на закрепление новых территориальных реалий. На данный же момент Россия категорически против расширения любых западных блоков.

📍 В фокусе внимания

Индекс снова отскочил от ключевого сопротивления 2800 пунктов так и не найдя поддержки в новостном фоне. Ближайшая цель коррекции — зона 2740-2750 пунктов, которую важно удержать.

Дальнейший сценарий зависит от геополитики: сохранение переговорного процесса может стать основой для новой волны роста с повторной атакой на 2800 пунктов. Прорыв этого сопротивления станет возможным только на очень сильных позитивных новостях.

📍 Из корпоративных новостей

Банк Санкт-Петербург $BSPB отчет по РСБУ за 2025 год: Выручка ₽96,6 млрд (+2,5% г/г), Чистая прибыль ₽39,7 млрд (–21,9% г/г).

Эталон $ETLN увеличил продажи в 4 кв 2025г до 200,5 тыс. кв. м (+27% г/г) и 44,5 млрд рублей (+45% г/г). Ориентир SPO в 46 руб./акция, сбор заявок с 26 января по 9 февраля. Финальная цена будет установлена не позднее 10 февраля.

Лукойл $LKOH обратился в правительство с просьбой рассмотреть возможность снятия запрета на экспорт автомобильных бензинов.

Северсталь $CHMF приобрела долю в 25% в компании "Инновотех" − разработчике роботизированных решений для металлургии.

Новабев $BELU отгрузки в 2025 году снизились на 2% г/г до 15,8 дал. ВинЛаб: розничные продажи выросли на 8,4%, трафик остался на том же уровне, а средний чек прибавил 9,5%.

• Лидеры: Русолово $ROLO (+10,2%), Эталон $ETLN (+8%), Селигдар $SELG (+7,5%), ЮГК $UGLD (+6,9%).

• Аутсайдеры: Астра $ASTR (-3,1%), Новатэк $NVTK (-2,4%), Лукойл $LKOH (-2,3%), Магнит $MGNT (-2%).

27.01.2026 — вторник

• $VTBR ВТБ — отчет по РСБУ за 12 месяцев 2025 года (оценка качества активов, резервов и рентабельности в условиях санкций).

• $VLHZ ВХЗ - закрытие реестра по дивидендам 20 руб.

• ЦБ опубликует инфляционные ожидания населения.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

6 подписчиков276 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум