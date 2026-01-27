Сценарий рынка: откат к 2750 и новая попытка роста. Что может этому помешать?

📍 Страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт российского газа

Согласно соглашению, ЕС прекратит импорт российского СПГ к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года. Ранее европейские чиновники завялили, что ЕС не вернется к импорту российского газа даже после завершения конфликта на Украине.

Чтобы запрет был устрашающим, ЕС установил драконовские штрафы. Компании, которые всё же рискнут импортировать российский газ, заплатят баснословную сумму: от 40 миллионов евро и выше. В некоторых случаях штраф может составить 300% от стоимости самого контракта. Даже частным лицам за такое нарушение грозит штраф в 2.5 млн евро.

Венгрия в свою очередь, подаст в суд на решение ЕС о запрете российского газа. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что для таких решений требуется единогласное согласие всех стран, а его не было — решение приняли большинством.