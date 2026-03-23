Индекс Мосбиржи застрял в диапазоне 2850–2900: есть ли основания идти выше?

Вот уже две недели рынок консолидируется в диапазоне 2850–2900 пунктов, не демонстрируя выраженной динамики. Предпосылок для выхода вверх не наблюдается: переговорный процесс приостановлен, активность участников низкая, а нефть, несмотря на устойчивую позицию выше $100 на протяжении восьми сессий, уже учтена в текущих значениях.

Фактически, рынок находится в состоянии застоя.

В минувшую пятницу, 20 марта, рынок завершил основную сессию разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 2 865,11, а индекс РТС вырос на 0,86%, до 1 074,51. Рублевый индикатор оказался под давлением: решение ЦБ не стало сюрпризом и уже было заложено в цены, а дополнительную нервозность внесла сохраняющаяся неопределенность вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

📍 Статистика и настроения разошлись: С одной стороны, официальные данные указывают на замедление инфляции: за неделю 11–16 марта — 0,08%, а годовой показатель на 16 марта снизился до 5,79% (против 5,84% неделей ранее). С другой стороны, инфляционные ожидания населения, согласно опросу «инФОМ» для ЦБ, в марте ускорились — с 13,1% до 13,4%. Ожидания предприятий при этом остались практически неизменными.

Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет рассматриваться только с учетом актуальных данных и оценки рисков. В числе факторов неопределенности Набиуллина назвала внешнюю конъюнктуру и параметры бюджета. Вывод регулятора однозначен: решения должны приниматься осторожно и взвешенно.

📍 Эскалация вокруг Ирана набирает обороты: Дональд Трамп выдвинул ультиматум: в течение 48 часов Иран должен открыть Ормузский пролив, в противном случае США приступят к уничтожению иранских электростанций.

В ответ КСИР пригрозил жесткими ударами по всем американским базам в случае атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Предыдущий прецедент показал, что региональные последствия могут быть непредсказуемыми: после удара Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре пострадал Катар, ущерб для которого исчисляется миллиардами долларов, а его позиции на рынке СПГ были подорваны на годы.

📍 На неделе будет на что посмотреть. В центре внимания — корпоративные отчеты: ДОМ РФ, Займер, «Энел Россия», «Аренадата». Главное же событие для дивидендных охотников — собрание акционеров «Черкизово», где утвердят выплаты за 2025 год.

Мосбиржа тем временем расширяет возможности: с понедельника торговая сессия станет длиннее, а облигации можно будет покупать и по выходным.

Что касается индекса, то для закрепления выше 2900 нужен мощный импульс. Например, новости с переговорного трека. Без него даже при дорогой нефти и крепком рубле проколы вверх, конечно, возможны, но всерьез рассчитывать на такой сценарий не стоит. Ключевые уровни поддержки — 2850 и 2800.

📍 Из корпоративных новостей:

Лукойл в 2025 году получил чистый убыток в размере 1,06 трлн ₽. Выручка упала на 15%. Также СД рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год — 278 ₽ на одну обыкновенную акцию.

Банк Санкт-Петербург дивиденды за 2025 год 26,23 руб./акцию (ДД: 7,8%) Преф 0,22 руб./акцию. Отсечка — 12 мая.

Эн+ консолидированная выручка в 2025 г. выросла до $17,07 млрд, чистая прибыль упала до $235 млн.

Икс 5 чистая прибыль по МСФО за 2025 год снизилась на 25,2% г/г до ₽83,14 млрд, выручка ₽4,64 трлн (+18,8% г/г).

ЮГК выплатил купон по облигациям серии 001P-05 с задержкой в сутки. Всё из-за ареста денежных средств компании.

• Лидеры: IVA $IVAT (+2,62%), СПБ Биржа $SPBE (+1,9%), БСП $BSPB (+1,68%), ПИК $PIKK (+1,45%).

• Аутсайдеры: Мечел $MTLR (-2,62%), Самолет $SMLT (-2,6%), ВК $VKCO (-2,26%), Совкомфлот $FLOT (-2,2%).

23.03.2026 - понедельник

• $MOEX Мосбиржа расширяет время основной торговой сессии на фондовом рынке.

• $AVAN Авангард дата отсечки под собрание акционеров

• $DIAS Диасофт закрытие реестра по дивидендам 102 руб.

'Не является инвестиционной рекомендацией