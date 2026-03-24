Словесные интервенции спровоцировали распродажи. Давление на рынок усиливается

Понедельник на российском рынке завершился разнонаправленно, но без оптимизма. Индекс МосБиржи снизился на 1,1%, до 2833,38 пункта, тогда как индекс РТС сумел прибавить 1,46%, закрывшись на отметке 1090,15 пункта.

В ходе вечерней сессии рублевый индикатор продолжил падение, потеряв 1,8% и опустившись к 2820 пунктам. Неудачные попытки рынка перейти к росту сменились нисходящим движением, которое усилилось на фоне обвала цен на нефть.

📍 Словесные интервенции: Поводом послужило заявление Дональда Трампа о якобы конструктивных переговорах с Ираном, хотя Тегеран эту информацию опровергает. Ситуация двоякая: если диалог действительно идет, США выгодно афишировать это для давления на цены, а Ирану — хранить молчание до результата.

Впрочем, не исключено, что это всего лишь стратегический ход Трампа, направленный на обрушение котировок и на выигрыш времени для реализации его военных планов.

📍 Золото под давлением: Также на старте торгов обвалились котировки золота ниже $4200, обновив минимум с начала декабря. Ключевых драйверов снижения два. Первый связан с монетарной политикой: эскалация на Ближнем Востоке усилила инфляционные опасения, и участники рынка больше не рассчитывают на снижение ставки ФРС в этом году.

Второй фактор — технический: последние три недели металл находился под давлением из-за фиксации прибыли, поскольку инвесторы пересматривали структуру портфелей в условиях высокой волатильности. Вернуть интерес к защитному активу может страх надвигающейся рецессии — разговоры об этом звучат всё громче.

📍 Девальвация отменяется? Вечный фьючерс на доллар снизился после появления информации о возможной отсрочке изменения бюджетного правила. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что российские власти из-за роста цен на нефть, скорее всего, сохранят текущую цену отсечения в этом году и перенесут корректировку на 2027-й.

На Мосбирже фьючерс в моменте упал на 2,16% относительно закрытия пятницы, опустившись до ₽81,36. Официальных подтверждений пока нет. Само по себе решение выглядит логичным, однако интрига сохраняется: будет ли Минфин покупать валюту в апреле и в каком объеме? Согласно действующему бюджетному правилу, покупки должны быть.

📍 Что по технике: После вчерашней коррекции индекс МосБиржи вернулся в привычный диапазон 2800–2900 пунктов. Давление на рынок по-прежнему будут оказывать цены на энергоносители: их дальнейшее снижение станет для индекса негативным фактором.

Чтобы закрепиться выше середины канала — отметки 2850 пунктов — рублевому индикатору нужен сильный драйвер, например, позитивный сигнал с переговоров по Украине или дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке.

📍 Из корпоративных новостей:

Таттелеком СД рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 0,05725 руб/акция (ДД 8,9%), ГОСА - 24 апреля, отсечка - 5 мая.

НКХП $NKHP МСФО 2025 год: Выручка ₽7,65 млрд (-32,4% г/г), Чистая прибыль ₽3,25 млрд (снижение в 1,96 раза г/г).

Сегежа Групп $SGZH заключила соглашение на поставку LNG-фанеры в Восточную Азию.

ММЦБ $GEMA РСБУ 2025 год: Выручка ₽376,7 млн (+8% г/г), Чистая прибыль ₽158,3 млн (+4,7% г/г).

Акрон $AKRN МСФО 2025 год: Выручка ₽237,6 млрд (+20% г/г), Чистая прибыль ₽39,77 млрд (+30,3% г/г).

Новатэк $NVTK подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме.

Эн+ РСБУ 2025 г: Выручка ₽26,62 млрд (+65,6% г/г), Чистая прибыль ₽16,57 млрд (рост в 3,0 раза г/г).

• Лидеры: Таттелеком $TTLK (+6,3%), ПИК $PIKK (+3,35%), Аренадата $DATA (+1,77%).

• Аутсайдеры: Диасофт $DIAS (-9,18%), Европлан $LEAS (-6,12%), Эн+ $ENPG (-4,5%), РуссНефть $RNFT (-4,34%).

24.03.2026 - вторник

• $DOMRF ДОМ РФ отчитается по по МСФО за 2 месяца 2026 года

• $VSEH ВИ.ру последний день с дивидендом 2 руб./акцию

'Не является инвестиционной рекомендацией