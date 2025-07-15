Долги после банкротства не списывают, если вы «самый хитрый» или как обанкротиться и остаться с долгами

Пять Банков обанкротили гражданин Р. и остались недовольны результатом ее завершения. И попросили суд не списывать имеющиеся перед ними долги гражданина Р., вопреки закону, который как раз и предусматривает полное прощение долгов гражданину Р. по завершению процедуры банкротства. Банки посчитали, что кредиты, которые у них взял гражданин Р., были взяты «с хитринкой», которую Банки назвали недобросовестностью. Под недобросовестностью Банки понимают то, что кредиты гражданин Р. взял в «один день» и они Банки не могли узнать об этом факте из бюро кредитных историй, а существующий доход, гражданина Р., не мог покрыть ежемесячные платежи по всем кредитам.

Суды первой инстанции и ВС согласились с мнением Банков и оставили гражданина Р. с долгами перед Банками после «банкротства».

Суды не «смутило» то, что гражданин Р. никаких законов не нарушил. Данный случай показывает, что профессионализм юристов даже в «простых» делах важен и у Банков, в этом деле, юристы были лучше подготовлены.

Чтобы вам избежать подобного печального исхода и не повторить судьбу гражданина Р., перед процедурой банкротства обращайтесь к узкопрофильным юристам, которые оценят риски и выберут правильную стратегию вашей защиты. В то время, как юристы широкого профиля могут «наломать дров» ввиду не знания законов не по отдельности, а в их взаимосвязи.

Не каждое дело можно выиграть, но и не каждое дело можно проиграть. Человеческий фактор, в данном случае мнение судьи, всегда нужно учитывать. Основы своей невиновности нужно закладывать в первом суде так, как только он принимает доказательства, дальше в судах новые доказательства приниматься не будут, и далее даже от профессиональных юристов не нужно ждать чудо, когда вы их решите пригласить «поучаствовать» в вашем деле.

Более подробно можно причитать об этом в определении ВС № 304-ЭС24-24028 от 19.05.2025 года по делу № А03-9272/2023.