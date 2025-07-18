Безнадежные долги. Что делать?

Вам должны. Этот долг подтвердил суд и выдал вам исполнительный лист. Судебные приставы не смогли ни чего взыскать и вернули вам ваш исполнительный лист.

Что делать дальше?

На дворе не криминальные 90-е годы, поэтому вернуть долг «силовыми методами» исключаем из рассмотрения.

А дальше у вас следующие варианты:

1. Если сумма долга выше 2 миллионов рублей (для компаний), то можно нанять юристов, которые смогут провести процедуру банкротства и привлечь собственников и топ-менеджеров компании к субсидиарной ответственности и за счет их личного имущества вернуть себе деньги.

2. Найти «простачков», которые купят у вас этот долг.

3. Провести процедуру банкротства самому и сэкономить большие деньги на юристах профессионалах.

4. Продать долг с торгов.

5. Про вариант нанять юристов, которые выигрываю 100% дел, за «3 копейки под ключ» мы вообще не говорим. «Студентами», идиотами и просто «широкопрофильными юристами» страна наша богата. Но вопросы они не решают, а только усугубляют проблемы.

Вариант продать долг с торгов и получить за это «жалкие копейки» от его стоимости, чаще всего не позволяет «внутренняя жаба», которая потом жить спокойно не даст.

Вариант продать долг «просточкам» очень хороший, жаль только, что «просточки» все меньше встречаются в дикой природе», вымирают почему-то. Но может быть вам повезёт, ведь чудеса иногда случаются. Поэтому этот вариант нужно попробовать обязательно.

Вариант взяться за дело самому очень хороший, но там есть одно «тонкое место», нужно обладать знаниями в области банкротства, гражданского, семейного, трудового и жилищного кодексов, и не много знать процесс судопроизводства по нормам арбитражного и «местами» гражданского процессуального законодательства. Если самим даже не получиться взыскать долг, зато получите огромный опыт в сфере юриспруденции, возможно еще в жизни пригодиться. Ну а долг вы, скорее всего, таким образом не вернете.

Вариант нанять профессионалов можно разложить на две части, где:

1. Вы просто нанимаете профессиональных юристов и они оказываю вам услугу, согласно имеющимся у них тарифам. Тут все понятно.

2. Поделиться с юристами частью долга, то есть привлечь их к работе за долю от долга. То есть привлечь их как инвесторов, где их инвестиции будут в виде их знаний и времени потраченного на взыскание этого долга.

Как правило, если юрист видит вероятность взыскания менее 50-60 процентов, то откажутся работать с вами. Если у вас есть какая-то информация о сделках, которые можно оспорить или об выведенном имуществе должника или его руководителей, то об этом нужно рассказать при привлечении юриста инвестора. Эта информация повысит вашу долю и заинтересует потенциальных инвесторов юристов к работе с вами по этому долгу.

Помните процедура банкротства сделана не для списания долгов, а для поиска имущества и его возврата для покрытия вашего долга.