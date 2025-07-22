Как взыскать долг через судебного пристава

Вам должны. Суд подтвердил это и выдал вам исполнительный лист или приказ. У вас есть выбор отдать этот документ в банк для списания денег со счета должника или действовать через судебного пристава.

Первый вариант подходит, если вы знаете в какой банк идти и есть ли там деньги. Другой вариант «пойти к судебным приставам.

Приставы люди очень занятые, у них по статистике на одного пристава в год более 5000 дел. Поэтому вашему приходу пристав не обрадуется, и возможно, с первого раза не примут ваши документы в свою работу.

Когда приняли документы от вас, то пристав возбуждает дело и называется оно исполнительное производство, сокращенно ИП.

Обычно пристав в своей работе ограничивается запросом в налоговую для получения списка счетов должника в банках, а затем накладывает на них арест и ждет, чем все это закончиться. Если вам повезло и на счетах нашлись деньги для закрытия вашего долга, то на этом все и закончиться. Все останутся довольны вы с деньгами, а пристав с закрытым ИП.

Вот, если там нет денег, и вы не хотите годами ждать их возврат, то нужно начинать работать с приставом. Для этого можно попросить его выдать вам «своего рода» доверенность на ведение розыскных мероприятий. Пристав наделен правом давать поручение взыскателю, то есть вам, по направлению запросов и получению на них ответов. Обладая информацией из этих ответов, вы сможете писать заявления или ходатайства приставу о нужных вам действиях. Это могут быть как:

Запрет на выезд за границу. Арест имущества. Арест банковских счетов. Реализация имущества через торги.

И благодаря этим действиям увеличиться шанс на получение вами денег.

Если пристав отказался вам пойти на «встречу» и давать вам поручение, то выход только один жаловаться, жаловаться и еще раз жаловаться на его действия и бездействие.

В работе пристава, почти всегда, много нарушений как в сторону вас взыскателя, так и в сторону вашего должника. Поэтому повод для жалобы легко найти. А жаловаться нужно старшему судебному приставу, в прокуратуру или в суд. Нужно помнить, что срок на подачу жалобы тут совсем короткий, и составляет всего 10 дней.

Только при ваших активных действиях вы сможете вернуть свои деньги.

Так же возможно проведение банкротства вашего должника, но это уже совсем другая история.

Остались вопросы пишите. Вместе разберем.