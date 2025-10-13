Банкротство: как кредитору не остаться у разбитого корыта и вернуть свои деньги

Что такое банкротство с точки зрения кредитора?
По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2024 году арбитражные суды приняли более 533 тысяч заявлений о банкротстве, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Кредиторы и другие заинтересованные лица инициировали банкротство в 66,1% случаев, ФНС – в 24,3% случаев, сами должники – в 9,5%, при этом доля банков среди них составила всего 0,7%.
Таким образом, доля процедур, где ФНС выступает в качестве инициатора процедуры банкротства, существенно увеличилась с 14,3% – в 2023 г. до 24,3% – в 2024-м. При этом доля процедур, где сам должник инициирует собственное банкротство, увеличилась с 8,4% – в 2023 г. до 9,5% – в 2024-м. Доля кредиторов-инициаторов сократилась с 76,9% до 66,1% за аналогичный период.
В 2024 г. наблюдается увеличение доли включенных в 3-й и 4-й очередей требований на 30,76% по сравнению с 2023 г.
Для кредитора банкротные процедуры – это возможность получить хотя бы какой-то процент удовлетворения своего требования от должника. Главное – действовать грамотно и своевременно.
Шаг 1. Предъявление требования о включении в реестр
Как только становится известно о возможном банкротстве должника, кредитору нужно как можно скорее заявить о своих требованиях. Для этого следует подать заявление о включении требования в реестр в арбитражный суд, который рассматривает дело о банкротстве.
Очень внимательно нужно относиться к срокам, реестр открыт в наблюдении – в течение 30 дней; в конкурсном производстве – в течение 2 месяцев, сроки отсчитываются с даты публикации сообщения о банкротстве.
При пропуске срока в наблюдении вы не сможете участвовать в первом собрании кредиторов, в конкурсном производстве – требование будет включено за реестр, что существенно снижает шансы на получение полного возврата.
При этом необходимо изучить полный порядок и критерий подготовки документов, не исключая требование об уплате государственной пошлине (на освобождение от ее уплаты имеют права кредиторы, требование которого просужено).
Шаг 2. Обоснованность включения в реестр требований кредиторов
Суд рассматривает все обстоятельства возникновения задолженности и решает, обосновано ли требование. Если будет принято решение о необоснованности, отказ во включении в реестр можно будет обжаловать в апелляционном и кассационном порядке.
Включение требования в реестр – это основной момент, который дает кредитору право голоса на собраниях кредиторов и позволяет участвовать в распределении конкурсной массы и принятии иных ключевых решений по процедуре.
Причины отказа во включении требования в реестр могут быть следующими:
Отсутствие достаточных доказательств наличия и размера задолженности, в том числе первичные документы по сделке, возможность представления оригиналов документов, обоснование полной цепочки сделки и т.д.
Злоупотребление правом со стороны заявителя: таким ситуациям относят искусственное создание задолженности, притворный, мнимый, сомнительный характер сделки, или аффилированность должника и кредитора.
Пропуск срока исковой давности по основному требованию, обеспеченному залогом, или срок для предъявления к принудительному исполнению исполнительного документа для взыскания задолженности.
Наличие судебного акта по просуженной задолженности будет преимуществом и может облегчить процесс доказывания обоснованности требования.
Шаг 3. Активное участие в делах о банкротстве
Но просто числиться в реестре недостаточно. Кредитору важно активно участвовать в процессе, следить за всеми обособленными спорами и действиями арбитражного управляющего.
Существенный момент – избрание арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий играет важную роль в процедуре банкротства. От того, насколько хорошо он разбирается в деле и активно работает, зависит, как быстро получится продать имущество должника и вернуть деньги кредиторам.
Стоит отметить, что у кредиторов есть возможность влиять на эффективность деятельности управляющего, и этим стоит воспользоваться для быстрого получения денежных средств.
Участвовать в собраниях кредиторов. На собраниях кредиторов решаются важные вопросы по процедуре: выбор кандидатуры арбитражного управляющего, обращение в арбитражный суд с ходатайством о введении следующей процедуры или прекращения производства по делу о банкротстве, утверждение положения о порядке и условиях продажи имущества должника, принятие решения о заключении мирового соглашения и т.д. Участие в этих собраниях дает возможность следить за ходом дела и эффективно защищать свои права.
Контролировать действия арбитражного управляющего. Управляющий должен добросовестно и профессионально работать в интересах кредиторов. В противном случае есть инструменты обжалования действий/бездействий арбитражного управляющего и его отстранение из текущей процедуры. Также при доказывании конкретного финансового ущерба, который арбитражный управляющий нанес конкурсной массе, и соответственно, кредиторам, его можно привлечь к ответственности в виде убытков.
Также кредитор вправе:
запрашивать у арбитражного управляющего отчётность о финансовом состоянии должника, о расходах управляющего на процедуру, о ходе погашения реестра, документы к собраниям кредиторов;
требовать оспаривания подозрительных сделок по банкротным и общегражданским основаниям;
требовать привлечения субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц;
контролировать ход процедуры, соблюдение арбитражным управляющим сроков, процесса торгов имущества должника и т.д.
Шаг 4. Защита прав кредитора на стадии конкурсного производства
Когда суд признает должника банкротом и открывается конкурсное производство, арбитражный управляющий проводит инвентаризацию имущества, которое затем подлежит продаже. Полученные деньги распределяются между кредиторами согласно очередности, установленной судебными актами по включению требований.
Очередность удовлетворения требований: есть четкий порядок, как погашаются долги кредиторам, в порядке положений Закона о банкротстве, погашение происходит пропорционально в соответствии с очередностью. Сначала погашаются текущие требования, затем – реестровые. К текущим требованиям относятся расходы на процедуру, на финансирование вознаграждения арбитражного управляющего, обеспечение сохранности имущества должника и т.д.
Важные нюансы:
Своевременность: в делах о банкротстве время – главный союзник. Чем быстрее вы заявите о своих правах, тем выше шанс вернуть деньги.
Юридическая помощь: процесс банкротства сложен и многогранен. Обращение к квалифицированным юристам, которые специализируются на банкротстве, может существенно повысить шансы на успешное взыскание долга.
Итог
Банкротство должника – неприятная ситуация для кредитора, но не безвыходная. Потребуется проявить бдительность, разобраться в законах и активно действовать. Если правильно соблюдать процедуру, вовремя заявить о своих требованиях и участвовать в деле, можно уменьшить потери и, может быть, даже вернуть средства.
Банкротство для кредитора — это как попытка выжать сок из камня: и руки в мозолях, и жажда не утолена.