Банкротство: как кредитору не остаться у разбитого корыта и вернуть свои деньги

Что такое банкротство с точки зрения кредитора?

По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2024 году арбитражные суды приняли более 533 тысяч заявлений о банкротстве, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Кредиторы и другие заинтересованные лица инициировали банкротство в 66,1% случаев, ФНС – в 24,3% случаев, сами должники – в 9,5%, при этом доля банков среди них составила всего 0,7%.

Таким образом, доля процедур, где ФНС выступает в качестве инициатора процедуры банкротства, существенно увеличилась с 14,3% – в 2023 г. до 24,3% – в 2024-м. При этом доля процедур, где сам должник инициирует собственное банкротство, увеличилась с 8,4% – в 2023 г. до 9,5% – в 2024-м. Доля кредиторов-инициаторов сократилась с 76,9% до 66,1% за аналогичный период.

В 2024 г. наблюдается увеличение доли включенных в 3-й и 4-й очередей требований на 30,76% по сравнению с 2023 г.

Для кредитора банкротные процедуры – это возможность получить хотя бы какой-то процент удовлетворения своего требования от должника. Главное – действовать грамотно и своевременно.