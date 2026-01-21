АУСН: где подстерегают подводные камни?

АУСН был призван автоматизировать учет и облегчить жизнь налогоплательщику, так как полномочия по учету и исчислению налогов забирали на себя уполномоченные банки и налоговые органы.
Особое внимание к АУСН пришло в 2025 году, когда с середины года начались разговоры о налоговой реформе, которая сулила значительное снижение лимитов для УСН. В 2026 году порог применения УСН (без НДС) снижен до 20 млн. руб. дохода, что в 3 раза меньше предела дохода в 2025 году и ранее, который составлял 60 млн. руб.
Поэтому в плане лимитов АУСН получил преимущество, ведь его предел дохода как был 60 млн. руб., так и остался, потому что АУСН – это эксперимент, который продлиться до конца 2027 года, а соответственно и такой порог применения останется до конца эксперимента.
Таким образом, переход на АУСН сулит немало удобств, но стоит разобраться так ли это выгодно на практике.
Разберём ключевые «красные флажки», из‑за которых можно лишиться права на АУСН.
1. Жёсткий лимит по персоналу: 5 человек — и ни человеком больше
В расчёт идут:
штатные сотрудники;
исполнители по договорам гражданско‑правового характера (ГПХ);
самозанятые и ИП, фактически выполняющие работу.
2. Банк — только из списка уполномоченных
Работать можно исключительно через уполномоченные банки (например, Сбер, Альфа‑Банк, Модульбанк). Что это значит на практике:
все иные расчётные счета придётся закрыть;
любая выручка, поступившая на «неправильный» счёт (даже на личную карту), может стать основанием для исключения из АУСН.
3. Посредничество под запретом (почти)
АУСН не допускает договор поручения, комиссии, агентские соглашения.
Исключение: с 2025 года разрешено работать на маркетплейсах.
Опасность: налоговая вправе переквалифицировать любой договор в посреднический. Например, если в документе есть формулировки о действиях «от имени» или «в интересах» третьей стороны, режим может быть утрачен.
4. Зарплата — только безналично
Даже единоразовая выплата наличными сотрудникам автоматически лишает права на АУСН. Все расчёты с персоналом должны проходить через банк.
5. Только резиденты РФ в штате
Нанимать иностранных граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, запрещено. Нарушение этого правила — прямой путь на ОСНО.
6. Банк может ошибиться, но отвечает налогоплательщик.
Налоговая база формируется на основе данных от банка и онлайн‑касс. Но технические сбои и неверная разметка операций случаются. Что делать?
ежемесячно до 7‑го числа проверять корректность данных за предыдущий месяц;
оперативно исправлять ошибки, иначе налог рассчитают неверно.
7. Расходы учитывают строго по правилам
На АУСН нельзя списать затраты, если:
оплата прошла наличными;
операция не зафиксирована через онлайн‑кассу;
расход не входит в утверждённый перечень (например, рекламные или представительские затраты).
Пример: если вы купили товар в этом году, но не провели оплату через кассу или банк, учесть его в расходах не получится.
8. Ставки выше, чем на УСН
Сравним:
«Доходы»: 8 % на АУСН против 6 % на УСН (регионы могут снижать ставку до 1 %);
«Доходы минус расходы»: 20 % на АУСН против 15 % на УСН (регионы могут снижать до 5 %).
Важный нюанс: для АУСН региональные льготы не действуют.
10. Учёт всё равно нужен
Несмотря на «автоматизацию», ИП и организации обязаны:
контролировать разметку операций;
отслеживать соответствие критериям;
своевременно реагировать на ошибки.
11. Пониженные страховые взносы
С 2026 года многие малые и средние предприятия (МСП) лишаются привычного льготного тарифа в 15 % на страховые взносы. Это серьёзный вызов для бизнеса — особенно для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) с наёмными сотрудниками.
Что меняется в 2026 году
При переходе на АУСН бизнес получает принципиально иную схему расчётов по страховым взносам:
Взносы на травматизм — единственная обязательная выплата. В 2026 году её размер зафиксирован на уровне 2 959 рублей в год.
Фиксированная сумма — не зависит от численности персонала.
Ежемесячное внесение — годовую сумму делят на 12 частей. В 2026 году это 246,58 рублей в месяц.
Индексация — ежегодно сумма корректируется с учётом роста средней заработной платы по стране.
Особую выгоду режим даёт индивидуальным предпринимателям:
Отсутствие взносов за себя — ИП на АУСН не обязаны платить страховые взносы «за собственное страхование». Это прямо закреплено в:
Важный нюанс: пенсионные права сохраняются
Несмотря на отсутствие традиционных страховых взносов, участники системы — и сотрудники, и ИП — не теряют права на пенсию. Это ключевое условие, которое снимает опасения по поводу долгосрочной социальной защищённости.
Вывод
АУСН — это не «волшебная кнопка» для ухода от учёта, а режим с жёсткими рамками. Прежде чем переходить на него, взвесьте:
достаточно ли у вас ресурсов для соблюдения всех условий;
не перекроют ли повышенные ставки выгоду от отмены взносов;
готовы ли вы к ежемесячному контролю данных.
Если хотя бы по одному пункту есть сомнения — лучше остаться на УСН или ОСНО.
Вместе с тем, судебная практика раскрывает и минусы автоматизации АУСН.
Арбитражный суд Москвы рассмотрел спор между ООО «Интерэкспорт» и ИФНС №10. Компания оспаривала требование об уплате задолженности на сумму более 1 млн рублей, включающей НДС и налог по АУСН. Основной аргумент заявителя — невозможность одновременного применения общей и автоматизированной упрощённой систем налогообложения.
Суд отклонил доводы компании по следующим причинам:
- Организация добровольно перешла на АУСН с 2023 года через личный кабинет налогоплательщика
- Уведомление об отказе от АУСН было подано с нарушением сроков (только в феврале 2024 вместо декабря 2023).
- Платёж по НДС, совершённый компанией, был зачтен в счёт погашения задолженности по АУСН.
- На момент выставления требования у компании имелась недоимка как по НДС, так и по налогу АУСН.
В результате суд признал требование налоговой службы законным и отказал в удовлетворении иска, а компании пришлось оплатить все недоимки в налоговый орган.
Начать дискуссию