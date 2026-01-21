АУСН: где подстерегают подводные камни?

АУСН был призван автоматизировать учет и облегчить жизнь налогоплательщику, так как полномочия по учету и исчислению налогов забирали на себя уполномоченные банки и налоговые органы.

Особое внимание к АУСН пришло в 2025 году, когда с середины года начались разговоры о налоговой реформе, которая сулила значительное снижение лимитов для УСН. В 2026 году порог применения УСН (без НДС) снижен до 20 млн. руб. дохода, что в 3 раза меньше предела дохода в 2025 году и ранее, который составлял 60 млн. руб.

Поэтому в плане лимитов АУСН получил преимущество, ведь его предел дохода как был 60 млн. руб., так и остался, потому что АУСН – это эксперимент, который продлиться до конца 2027 года, а соответственно и такой порог применения останется до конца эксперимента.

Таким образом, переход на АУСН сулит немало удобств, но стоит разобраться так ли это выгодно на практике.

Разберём ключевые «красные флажки», из‑за которых можно лишиться права на АУСН.