Как доказать реальность сделки при проверке ФНС: четыре шага к уверенной защите

Почему инспекция «не верит» в сделки: где риски

Парадокс: даже если договоры и счета‑фактуры оформлены строго по правилам, этого мало. ФНС может усомниться в реальности сделки, ссылаясь на статью 54.1 НК РФ — и в 2024 году этим правом инспекторы пользуются всё активнее. На практике три главные причины подозрений:

Непрозрачный контрагент. Массовый адрес, номинальные учредители, отсутствуют признаки деятельности — это сигнал для проверки.

Несостыковки в хронологии или логистике. Сроки поставки не соответствуют объёму, а товар так и не «засветился» ни в транспортных документах, ни в переписке.

Отсутствие деловой активности. Нет электронных писем, платежей, заказов перевозки, договоров хранения — сделка выглядит «безжизненно».

Важно: ФНС вправе оспаривать вычеты и расходы, если считает, что операция не имела экономического смысла или не была исполнена по сути.