Как доказать реальность сделки при проверке ФНС: четыре шага к уверенной защите

Почему инспекция «не верит» в сделки: где риски
Парадокс: даже если договоры и счета‑фактуры оформлены строго по правилам, этого мало. ФНС может усомниться в реальности сделки, ссылаясь на статью 54.1 НК РФ — и в 2024 году этим правом инспекторы пользуются всё активнее. На практике три главные причины подозрений:
Непрозрачный контрагент. Массовый адрес, номинальные учредители, отсутствуют признаки деятельности — это сигнал для проверки.
Несостыковки в хронологии или логистике. Сроки поставки не соответствуют объёму, а товар так и не «засветился» ни в транспортных документах, ни в переписке.
Отсутствие деловой активности. Нет электронных писем, платежей, заказов перевозки, договоров хранения — сделка выглядит «безжизненно».
Важно: ФНС вправе оспаривать вычеты и расходы, если считает, что операция не имела экономического смысла или не была исполнена по сути.
Какие доказательства реально работают: формируйте «портфель фактов»
Судебная практика последних лет однозначна: выигрывают те, у кого есть «живые» доказательства исполнения обязательств. Не достаточно только договоров и актов. Важны:
Корреспонденция и переговоры. Электронные письма, мессенджеры, деловые переписки.
Транспортные и складские документы. ТТН, акты приёмки, путевые листы.
Фотоматериалы, видео, GPS-отчёты. Фотографии товара, подтверждения движения, фиксация мест и дат.
Банковские операции, связанные с исполнением сделки. Платёжные поручения, выписки, соответствие срокам и назначению платежей.
Договоры и акты с третьими лицами. Подтверждение логистики, хранения, аутсорса, услуг подрядчиков.
Судебная практика: что работает и чего не хватает
Рассмотрим пример:
Компания защитила вычеты по НДС, несмотря на то что её контрагент находился в «группе риска». Ключевые аргументы:
Предоставили акты, ТТН, платежи, а также подробную переписку по условиям поставки и согласованию характеристик товара.
Суд отметил: налогоплательщик продемонстрировал не только формальное исполнение, но и реальный ход сделки (организация логистики, подтверждение факта поставки).
В противоположной ситуации налогоплательщик ограничился лишь договорами и актами. Не хватало ни переписки, ни доказательств доставки, ни платёжных подтверждений. Итог: отказ в вычете и доначисления.
Вывод суда:
«Обязанность налогоплательщика — обосновать не только юридическое, но и фактическое исполнение сделки. Формальные документы не всегда достаточны для подтверждения деловой цели и реального движения товара или услуг».
Алгоритм защиты: что делать и как избежать ошибок
Пошагово:
Проверяйте контрагентов на предмет реальной деятельности, репутации, прозрачности.
Фиксируйте каждый шаг: от переговоров до завершения исполнения обязательств. Любая мелочь — в дело.
Сохраняйте все подтверждающие документы: не только договоры, но и рабочие переписки, транспортные бумаги, фото, видео.
В спорных случаях консультируйтесь с юристами, чтобы оперативно подготовить позицию и убедительный пакет доказательств для ФНС или суда.
Частые ошибки:
Ориентация только на «форму», без фактических подтверждений.
Работа с сомнительными контрагентами без должной проверки.
Игнорирование первых запросов от ФНС или попытки «дособрать» документы задним числом.
Резюме
В современных спорах с ФНС формальные документы защищают только наполовину. На практике выигрывает тот, кто заранее собирает доказательства фактического исполнения сделки и не надеется на авось. При малейшем сомнении оперативная консультация с юристами экономит и время, и деньги, и репутацию.
А как у вас проходили проверки по реальности сделок? Какие аргументы оказались решающими? Поделитесь опытом, и если нужна помощь в подготовке доказательств, команда «Ветров и партнёры» всегда на связи.
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