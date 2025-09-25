Наследники акций не оформили свои права, что делать оставшимся акционерам

Что говорит закон

Согласно статье 1176 ГК РФ, права на акции входят в состав наследства. С момента выдачи нотариального свидетельства наследники становятся собственниками акций.

Но по закону учет прав на акции осуществляется только через реестродержателя (ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Если запись не внесена в реестр, для общества и третьих лиц наследник «невидим».

Суды подтверждают: пока данные не внесены в реестр, наследник не может реализовать корпоративные права.