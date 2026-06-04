На грани риска: меры снижения налоговой нагрузки для бизнеса

Компания работает честно, платит все налоги — и всё равно проигрывает конкурентам с демпинговыми ценами. Разрыв объясняется просто: конкурент платит налоги с трёх ООО (или ИП) по упрощённой системе или ином спецрежиме, а не с одной компании на общем режиме. Это не фантазия — это повседневная реальность российского бизнеса, которую фиксируют опросы и подтверждают налоговые проверки.

Согласно данным открытых источников восемьдесят процентов предпринимателей считают налоговую нагрузку избыточной. Треть даже готова дробить бизнес, чтобы её снизить. ФНС это знает — и с 2026 года заметно усилила контроль.

Ниже разберём, какие инструменты снижения нагрузки существуют, где проходит граница между оптимизацией и схемой и что реально грозит тем, кто эту границу переступит. За рамками материала остаются международное налоговое планирование и офшорные структуры — они требуют отдельного разговора.