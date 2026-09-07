Реестр недобросовестных поставщиков в 2026 году

Из-за чего могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, как из него выйти, какие последствия.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) - перечень участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов, и поставщиков, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших контрактные обязательства. Попадание в него закрывает доступ к государственным закупкам на два года. Реестр ведёт Федеральная антимонопольная служба в единой информационной системе, сведения доступны бесплатно и хранятся два года (ст. 104 Закона № 44-ФЗ). По состоянию на сентябрь 2026 года порядок ведения реестра определяет постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078.

Основания включения в реестр недобросовестных поставщиков

В реестр попадают две категории лиц: участники закупок, уклонившиеся от заключения контрактов, и поставщики, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие контрактные обязательства (ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). Есть четыре повода для обращения заказчика в ФАС: уклонение, расторжение по решению суда, односторонний отказ заказчика из-за существенного нарушения и отсутствие оснований для одностороннего отказа самого поставщика.

В большинстве случаев заказчик обязан направить обращение о включении в реестр (ч. 4 ст. 104 № 44-ФЗ). Это обязанность, а не усмотрение, поэтому рассчитывать, что заказчик передумает и не пойдёт в антимонопольный орган, поставщику не стоит.

Дальше работает жёсткий график. Орган контроля проверяет изложенные в обращении факты в течение пяти рабочих дней, а подтверждённые сведения размещаются в реестре не позднее трёх рабочих дней с даты решения (ч. 7 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). От обращения заказчика до публикации записи проходит около полутора недель.

Базовые разъяснения по применению статьи 104 содержатся в Письме ФАС России от 28.03.2014 № ИА/11604/14 и применяются до сих пор, хотя процедурные вопросы регулируются Постановлением № 1078.

Как не попасть в РНП при уклонении от заключения контракта?

Комиссия ФАС отказывает во включении сведений, если выявлено хотя бы одно из трёх обстоятельств: заказчик нарушил требования к признанию участника уклонившимся, участник до такого признания совершил действия, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться, либо помешала непреодолимая сила (п. 14 Правил, утв. постановлением Правительства РФ № 1078).

Второе основание - главный рабочий инструмент защиты. Значение имеют датированные действия до протокола о признании уклонившимся: перечисление обеспечения, направление протокола разногласий, оформление независимой гарантии, переписка с оператором площадки. Всё, что произошло после протокола, комиссия читает как оправдание, а не как доказательство.

Третье основание появилось позже остальных: подпункт «в» пункта 14 введён постановлением Правительства РФ от 15.10.2022 № 1838. К непреодолимой силе отнесены мобилизация, санкции и меры ограничительного характера. Оговорка существенная: если санкции введены против заказчика, ссылаться на них поставщик не вправе. Заключение Торгово-промышленной палаты здесь весит больше, чем письмо контрагента о задержке.

Уклонение обходится дороже самой закупки. Обеспечение заявки составляет от 0,5 до 1 процента начальной цены контракта при НМЦК до 20 млн рублей и от 0,5 до 5 процентов при большей сумме (ч. 2 ст. 44 Закона № 44-ФЗ). После включения сведений в реестр оператор перечисляет заблокированные на спецсчёте деньги заказчику, а по независимой гарантии заказчик вправе требовать выплаты (п. 7 ч. 10, чч. 11 и 12 ст. 44).

Изложенный порядок описывает типовые ситуации. Конкретный спор упирается в даты, в содержание протокола заказчика и в документы, собранные за пять рабочих дней. Ошибка стоит двух лет доступа к торгам.

Защита на заседании комиссии ФАС при одностороннем отказе заказчика

При одностороннем отказе заказчика комиссия отказывает во включении сведений в трёх случаях: заказчик нарушил порядок принятия, направления и размещения решения об отказе; заказчик не подтвердил существенность нарушения; поставщик доказал, что принимал меры для надлежащего исполнения либо столкнулся с непреодолимой силой (пп. «а» п. 15 Правил № 1078 в редакции постановления Правительства РФ от 31.10.2022 № 1946). Для одностороннего отказа поставщика действует отдельное правило подпункта «б».

Есть две линии защиты, и вести их надо параллельно. Процедурная строится на действиях заказчика: дата размещения решения об одностороннем отказе в ЕИС, порядок уведомления поставщика, момент вступления решения в силу. Материальная - на действиях поставщика: заявки производителям, ответы дистрибьюторов, документы о частичном исполнении, предложения об изменении графика, направленные до срыва, а не после.

Если в течение десяти дней с даты надлежащего уведомления нарушение устранено, а затраты заказчика на экспертизу компенсированы, заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе (ч. 14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). При повторном нарушении тех же условий правило не работает. Это последний момент, когда судьба записи зависит от поставщика, а не от комиссии.

Пять рабочих дней - весь срок, отведённый органу контроля на проверку. Не представили документы к заседанию комиссии, не явились, ограничились формальными возражениями - решение принимается по материалам заказчика, запись публикуется в течение трёх рабочих дней, и отменить её после этого можно только судебным актом. Никакого досрочного пересмотра по вновь открывшимся доказательствам процедура не предусматривает.

Как выйти из реестра недобросовестных поставщиков досрочно?

Досрочное исключение возможно в двух ситуациях. Первая - получен судебный акт о признании недействительным решения ФАС о включении сведений либо о признании одностороннего отказа заказчика незаконным или недействительным. Вторая - подтверждена невозможность влияния учредителей и руководителя на деятельность компании (ч. 9 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, п. 22 Правил № 1078).

Обращение подаётся по форме приложения № 5 к Правилам, на бумажном носителе в одном экземпляре, с приложением решения суда или его копии; для электронного акта достаточно адреса страницы сайта суда. Срок рассмотрения - пять рабочих дней (пп. 23, 24 Правил № 1078).

Автоматическое исключение работает по своей логике. Два года отсчитываются не от даты фактического появления записи, а со дня, следующего за датой, в которую информация подлежала размещению в реестре (п. 21 Правил № 1078). Задержка антимонопольного органа с публикацией срок не удлиняет.

Запись уходит из активной части реестра, но не исчезает. Исключённая информация остаётся доступной для ознакомления на сайте единой информационной системы, а в реестре указывается дата исключения (п. 26 Правил № 1078). Двухлетний запрет заканчивается через два года. Открытый след о нём не заканчивается никогда, и любой контрагент найдёт его за минуту.

Чем реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ отличается от реестра по 44-ФЗ

Реестров два, и режимы у них разные. По 223-ФЗ в реестр включают уклонившихся от заключения договоров и поставщиков, договоры с которыми расторгнуты по решению суда. Односторонний отказ заказчика становится основанием только в узком случае: когда против самого заказчика введены санкции или меры ограничительного характера (ч. 2 ст. 5 Закона № 223-ФЗ).

Сроки для заказчика мягче: 30 календарных дней при уклонении и 10 рабочих дней при расторжении. Уполномоченный орган включает подтверждённые сведения в реестр в течение 3 рабочих дней (постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211).

Основание для невключения здесь ровно одно - непреодолимая сила, включая мобилизацию и санкции, кроме случая, когда они введены против заказчика (п. 9(1) Правил ведения по постановлению № 1211). Аналога довода «совершил действия, свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться», в корпоративном реестре формально нет.

Различается и выход. По 223-ФЗ два года считаются со дня включения сведений, а досрочное исключение предусмотрено только в одном случае - когда отменено решение суда о расторжении договора, послужившее основанием для включения (пп. 10, 11 Правил ведения). Основания «признано недействительным решение антимонопольного органа» правила не содержат.

Вывод для практики: защита по 223-ФЗ переносится на более раннюю стадию. Когда заказчик идёт в суд с иском о расторжении договора, речь фактически идёт уже и о реестре, а проигранный процесс почти автоматически означает два года в РНП.

Какие последствия включение в реестр несёт для учредителей и руководителя?

В реестр попадает не только компания. Вместе с ней включаются данные членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего или управляющей организации, а также участников, владеющих самостоятельно или совместно с аффилированными лицами более чем 25 процентами акций, долей или паёв (пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).

Требование заказчика об отсутствии в реестре распространяется на всех этих лиц (ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Смена директора, ликвидация компании или создание нового юрлица запрет не обнуляют. Два года следуют и за физическим лицом.

Действующая редакция нормы - результат вмешательства Конституционного Суда РФ. Постановлением от 09.04.2020 № 16-П пункт 2 части 3 статьи 104 признан не соответствующим Конституции в той мере, в какой он позволял включать в реестр учредителей акционерного общества - физических лиц, не являвшихся его акционерами к моменту заключения и исполнения контракта. Такое лицо не признаётся выгодоприобретателем и влияющим на исполнение контракта, а внесение сведений без учёта его корпоративного участия противоречит общим принципам юридической ответственности.

Законодатель ответил Федеральным законом от 30.12.2020 № 539-ФЗ, заменив формальный признак «учредитель» на критерий реальной возможности влиять с порогом свыше 25 процентов. Отдельно появился механизм досрочного исключения по пункту 2 части 9 статьи 104: сведения убирают, если подтверждена невозможность влияния этих лиц на деятельность компании по состоянию на день признания участника уклонившимся или на день расторжения контракта.

Что в итоге:

1. Оснований для включения в реестр четыре: уклонение, расторжение по решению суда, односторонний отказ заказчика из-за существенного нарушения и отсутствие оснований для одностороннего отказа самого поставщика.

2. Вопрос о включении решает комиссия антимонопольного органа, после чего запись можно обжаловать только в судебном порядке.

3. Включение в реестр недобросовестных поставщиков закрывает доступ к закупкам на два года.

4. Запрет распространяется на руководителя, управляющую организацию и владельцев более чем 25 процентов долей или, поэтому смена директора и регистрация нового юрлица его не снимают, а запись об исключении остаётся доступной на сайте единой информационной системы.

5. Если получили уведомление о том, что вас собираются включать в реестр – нужно действовать быстро: сразу же устранить нарушение/подготовить позицию, изложить ее в письменном виде и направить в ФАС.

Виталий Ветров, управляющий партнёр юридической фирмы «Ветров и партнёры»