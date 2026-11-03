ФНС сможет остановить продажи на маркетплейсах: за что продавцам грозит блокировка



Какие налоговые риски начнут искать у продавцов

Главная неопределенность законопроекта заключается в том, что сам перечень налоговых рисков в нем отсутствует.

Разработать его должна ФНС. Она же определит требования к информационным системам операторов, состав передаваемых данных, порядок их хранения и обработки, а также порядок доступа налоговых органов к этим системам.

Поэтому пока нельзя утверждать, что конкретное обстоятельство автоматически повлечет сообщение о налоговом риске. Тем не менее направления будущего контроля можно предположить, исходя из характера деятельности продавцов и типичных налоговых претензий.

Первый возможный риск - дробление бизнеса. Предположим, предприниматель продает товары через три юридических лица. У каждого свой кабинет, договор с площадкой и расчетный счет. При этом организации используют общий склад, единый персонал, один бренд и централизованно управляют ассортиментом.

Для налогового органа такая модель может стать поводом проверить, не разделен ли искусственно единый бизнес ради сохранения налоговых преимуществ.

Однако наличие общих участников, руководителей или сотрудников само по себе не доказывает незаконного дробления. Статья 54.1 НК РФ предполагает оценку реального содержания хозяйственных операций и обстоятельств получения налоговой выгоды.

У нескольких компаний могут быть объективные причины вести деятельность отдельно: разные товарные направления, самостоятельные поставщики, отдельные команды и коммерческие риски.

Проблема в том, что автоматизированный алгоритм способен заметить совпадения, но не всегда способен оценить их экономическое содержание.

Второй возможный риск - превышение налоговых лимитов. Например, продавец применяет УСН и приближается к установленному пределу доходов, влияющему на обязанность исчислять НДС.

Площадка располагает сведениями о продажах и может обнаружить признаки превышения соответствующего порога.

Однако оборот маркетплейса и доход, учитываемый для целей налогообложения, не всегда совпадают.

Комиссионное вознаграждение площадки, возвраты, момент признания дохода, продажи через другие каналы и особенности применяемого режима требуют отдельного расчета.

Поэтому механическое сопоставление поступлений с налоговым лимитом может дать неверный результат.

Третий возможный риск - превышение дохода самозанятого.Для плательщиков налога на профессиональный доход действует ограничение в 2,4 млн рублей за календарный год. Оно предусмотрено Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Но даже здесь необходимо разграничивать доходы, относящиеся к НПД, и иные поступления физического лица. Не всякая сумма, полученная человеком, автоматически включается в расчет лимита.

Четвертый возможный риск - нарушения условий применения патентной системы. Платформа может фиксировать сведения о продажах предпринимателя, использующего ПСН. Вопросы могут возникнуть при превышении лимитов дохода или несоответствии фактической деятельности условиям применения патента.

При этом доходы для целей ПСН определяются по правилам НК РФ, а не только по отчету одной площадки.

Все перечисленное - возможные направления контроля, а не утвержденные критерии ФНС. И это различие существенно. Пока перечень не принят, бизнес не может точно определить, какие показатели будут проверяться автоматически, как станут сопоставляться данные разных платформ и какие обстоятельства послужат основанием для уведомления.

На объяснения дадут 30 дней. Но это не освобождает от внимания ФНС Допустим, маркетплейс обнаружил у продавца признаки налогового риска. По предлагаемой статье 86.6 НК РФ оператор разместит сообщение в личном кабинете. С этого момента у продавца появятся 30 календарных дней для представления документов или информации, опровергающих риск.

Это право, а не обязанность автоматически соглашаться с выводами площадки. Предприниматель может представить пояснения, расчеты, договоры, первичные документы и иные материалы, которые показывают, почему обнаруженный признак не свидетельствует о налоговом нарушении.

Например, двум организациям предъявлен риск дробления из-за совпадения руководителя и адреса. В ответ можно раскрыть самостоятельность деятельности: отдельные договоры с поставщиками, разные товарные направления, собственные расходы и фактическое распределение функций.

Другой пример - превышение расчетного дохода на УСН. Продавец может представить налоговые регистры, расшифровки возвратов и пояснения по периодам признания дохода.

Здесь есть существенная деталь: представление пояснений маркетплейсу не означает, что вопрос закрыт.

По истечении 30-дневного срока оператор обязан передать сообщение о риске в налоговый орган вместе с полученными от продавца документами. Законопроект предусматривает передачу не позднее следующего дня после окончания этого срока.

Следовательно, даже убедительные пояснения не гарантируют, что сведения не поступят в ФНС.

Маркетплейс выступает прежде всего каналом выявления и передачи информации, а не органом, который окончательно разрешает налоговые разногласия.

Поэтому продавцу следует готовить ответ с учетом того, что впоследствии его будет изучать налоговая инспекция.

Есть и обратная сторона. Необдуманные пояснения способны создать новые вопросы. Например, предприниматель пытается опровергнуть взаимозависимость компаний, но одновременно сообщает о централизованном управлении всеми продажами и отсутствии самостоятельных сотрудников.

В налоговом споре подобные объяснения могут иметь доказательственное значение.

Поэтому ответ на сообщение маркетплейса лучше рассматривать как первый этап формирования налоговой позиции, а не как обычную переписку с технической поддержкой.