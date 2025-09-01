Топ-10 направлений франшиз для малого бизнеса в 2025 году

Как выбрать франшизу. Критерии и конкуренция между брендами

Самая неудачная стратегия – выбирать франшизу наугад без понимания, что вы вообще хотите найти. В этом деле нужен холодный расчёт и въедливая внимательность. И понимание, какая поддержка вам нужна.

Критерий 1. Стартовые вложения. Паушальный взнос – это единоразовый платёж, стоимость франшизы, деньги, за которые вы покупаете права и комплекс поддержки. Но это только часть трат. Основные траты – инвестиции в старт – деньги, которые нужны для открытия бизнеса. Не выбирайте франшизы, вложения которых сильно выше ваших финансовых возможностей.

Критерий 2. Сфера бизнеса. Здесь всё наоборот. Не игнорируйте то, чего не знаете. Если вы примерно представляете, как работает бизнес в общепите – кафе, бар, ресторан, шаурмичная, пекарня, но плохо представляете, как можно управлять собственным туристическим агентством, не спешите игнорировать франшизы туризма и выбирать только из франшиз питания. Очень многие предложения включают обучение с нуля и подробные инструкции, а некоторые, как например банкротство физлиц и не требуют максимально жёсткого погружения, потому что основная работа с клиентами ведётся силами компании, а ваша задача – продать услугу и заработать на этом.

Критерий 3. Уровень поддержки. Классическая зарубежная франшиза – это права на товарный знак и строгие правила. Франшиза в современной России – это права и поддержка со всех сторон. Компании из одной сферы буквально соревнуются в уровне поддержки, чтобы выделяться среди конкурентов. И для новичков в бизнесе – это идеальный сценарий. Если вы действительно планируете начать без опыта, оцените не только будущие затраты и возможности, но и подробно узнайте, что входит в пакет франшизы. Достаточно ли будет той поддержки, которую фирма оказывает партнёрам.

Бренд – не критерий. Да, если вы покупаете франшизу известного бренда (например, «Пятёрочка»), это сильно упростит задачу. Вас уже будут знать. Но таких франшиз мало. А большая часть – это пока что неизвестные, или известные только в своём регионе/городе фирмы. Но это не критерий отбора. Их модель бизнеса может быть ничуть не хуже, а поддержка настолько качественной, что вы буквально сможете исключить 80% рисков.