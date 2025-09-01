Топ-10 направлений франшиз для малого бизнеса в 2025 году

Франшиза — это право на использование товарного знака, модели и других элементов бизнеса действующей компании. В российском франчайзинге (так сложилось) в понимание франшизы вошла ещё и комплексная поддержка бизнеса на всех этапах.
Франчайзеры не просто продают права на модель, а всячески помогают новичкам. И это тоже стало у нас элементом конкурентной борьбы – франшизу выбирают по вложениям, сфере и уровню поддержки.
Рассмотрим подробнее критерии и то, как франшиза может стать средством безопасного старта бизнеса, а ещё приведём примеры из числа лучших по качеству поддержки.
Материал составлен исключительно в информационных целях. Меня зовут Евгений Звягин, я редактор Businessmens.ru, моя цель - популяризации франчайзинга в нашей стране.
Как выбрать франшизу. Критерии и конкуренция между брендами
Самая неудачная стратегия – выбирать франшизу наугад без понимания, что вы вообще хотите найти. В этом деле нужен холодный расчёт и въедливая внимательность. И понимание, какая поддержка вам нужна.
Критерий 1. Стартовые вложения. Паушальный взнос – это единоразовый платёж, стоимость франшизы, деньги, за которые вы покупаете права и комплекс поддержки. Но это только часть трат. Основные траты – инвестиции в старт – деньги, которые нужны для открытия бизнеса. Не выбирайте франшизы, вложения которых сильно выше ваших финансовых возможностей.
Критерий 2. Сфера бизнеса. Здесь всё наоборот. Не игнорируйте то, чего не знаете. Если вы примерно представляете, как работает бизнес в общепите – кафе, бар, ресторан, шаурмичная, пекарня, но плохо представляете, как можно управлять собственным туристическим агентством, не спешите игнорировать франшизы туризма и выбирать только из франшиз питания. Очень многие предложения включают обучение с нуля и подробные инструкции, а некоторые, как например банкротство физлиц и не требуют максимально жёсткого погружения, потому что основная работа с клиентами ведётся силами компании, а ваша задача – продать услугу и заработать на этом.
Критерий 3. Уровень поддержки. Классическая зарубежная франшиза – это права на товарный знак и строгие правила. Франшиза в современной России – это права и поддержка со всех сторон. Компании из одной сферы буквально соревнуются в уровне поддержки, чтобы выделяться среди конкурентов. И для новичков в бизнесе – это идеальный сценарий. Если вы действительно планируете начать без опыта, оцените не только будущие затраты и возможности, но и подробно узнайте, что входит в пакет франшизы. Достаточно ли будет той поддержки, которую фирма оказывает партнёрам.
Бренд – не критерий. Да, если вы покупаете франшизу известного бренда (например, «Пятёрочка»), это сильно упростит задачу. Вас уже будут знать. Но таких франшиз мало. А большая часть – это пока что неизвестные, или известные только в своём регионе/городе фирмы. Но это не критерий отбора. Их модель бизнеса может быть ничуть не хуже, а поддержка настолько качественной, что вы буквально сможете исключить 80% рисков.
Топлист франшиз для малого бизнеса
Список направлений для бизнеса по франшизам составлен на основе тенденций и популярных ниш в 2025 году (статистика спроса на франшизе в каталоге). Следующих год может принести изменения трендов. Поэтому список носит исключительно рекомендательный харакатер и создаётся в целях популяризации российского франчайзинга.
1. Франшизы мини-кофейни («кофе с собой»)
• Направление: общепит
• Примерные вложения: от 1 млн до 3 млн рублей (влияет формат точки, площадь и локация)
• Окупаемость: от 10 месяцев
Во франшизу стандартно входит модель, финплан, дизайн помещения, спецификация оборудования и мебели, техкарты, маркетинговая стратегия. Формат стабильно популярный – не требует капитальных вложений на уровне полноформатной кофейни и специфических знаний. Локация – решающий фактор успеха.
2. Франшизы ПВЗ (Пункт выдачи заказов)
• Направление: услуги для населения
• Примерные вложения: от 250 000 тыс.
• Окупаемость: от 8 месяцев
Франшизы этого направления продаются крупными известными фирмами (Ozon, WB, СДЭК), которые могут обеспечить партнёрам трафик. Сама модель не подразумевает маркетинга. В пакет франшизы входит все элементы подготовки фирменного стиля, система работы с заказами, обучающие материалы, внедрение в общую логистическую систему компании.
3. Франшизы детских школ программирования и робототехники
• Направление: образование, услуги.
• Примерные вложения: от 200 тыс. до 3,5 млн рублей (в зависимости от формата)
• Окупаемость: от 6 месяцев
Главное, что включает франшиза – готовые методики и программы обучение. Помимо этого, даётся модель управления, помощь с наймом и обучением преподавателей, адинистраторов, система маркетинга и поиска клиентов. Бизнес доступен в нескольких форматах: на базе школ и других учебных заведений, с собственным помещением и моделью отдельной школы, а также онлайн-формат.
4. Франшизы студий маникюра
• Направление: услуги красоты
• Примерные вложения: от 800 тыс. до 2,5 млн рублей.
• Окупаемость: от 10 месяцев
В пакет франшизы входят стандарты обслуживания клиентов (сервис), дизайн-проект помещения, спецификация оборудования и мебели, система работы с персоналом, настройка рекламных кампаний. Немалую роль играет выбор локации, наличие рядом конкурентов, а также мастерство специалистов маникюра, которых вы наймёте.
5. Франшизы магазинов формата «у дома»
• Направление: розничная торговля
• Примерные вложения: от 2 млн до 10 млн рублей (влияет площадь, ассортимент)
• Окупаемость: от 12 месяцев
Франшизы этого направления часто включают товарное наполнение, ассортиментную матрицу, конкретных поставщиков, стандарты мерчендайзинга, систему контроля и мотивации персонала, маркетинг. Встречаются программы ребрендинга для уже действующих микро-магазинов, которым не достаёт правильного выбора наполнения и ценообразования, из-за чего может сильно страдать выручка.
6. Франшизы барбершопов
• Направление: услуги красоты
• Примерные вложения: от 1,5 млн до 5 млн рублей.
• Окупаемость: от 15 месяцев
Основа франшизы – стилистика и сервис. Иногда встречаются услуги подготовки барберов, собственные косметические линейки. Как правило, в пакет входит и помощь с оборудованием, мебелью, рекламой, ведением социальных сетей в соответствии с правилами бренда. Но успех будет зависеть в первую очередь от профессионализма мастеров, потому что клиенты привыкают к ним, а не к месту.
7. Франшизы автосервисов
• Направление: автоуслуги
• Примерные вложения: от 4 млн до 15 млн рублей
• Окупаемость: от 20 месяцев
Основа франшизы – технологии выполнения работ, спецификация оборудования, система клиентского сервиса и поставщики запчастей и расходников. Бизнес специфический, рассчитан часто на владельцев другого автомобильного бизнеса, но новичкам также подходит при условии наличия достаточных финансов.
8. Франшизы клининга
Направление: услуги для населения и бизнеса
• Примерные вложения: от 500 тыс. до 3,5 млн рублей
• Окупаемость: от 10 месяцев
Основа франшизы – технологии выполнения работ на разных объектах (квартиры, дома, коммерческие помещения, ТЦ), профессиональное оборудование и спецификации, система работы с клиентами. Также входит помощь с наймом персонала. Бизнес бывает нескольких форматов и не всегда пересекается: услуги для населения (уборка по заказам физических лиц), b2b (выполнение заказов бизнеса).
9. Франшизы медицинской лаборатории
• Направление: медицинские услуги/анализы
• Примерные вложения: от 1,5 млн до 3,5 млн рублей
• Окупаемость: от 18 месяцев
В пакет франшизы входит подключение к лабораторной системе бренда, логистика, помощь в получении лицензий и разрешений, найме персонала, обучение. Бизнес основан на обслуживании посетителей по одному направлению – забор анализов. Вся последующая работа выполняется силами компании.
10. Франшизы пекарни
• Направление: общественное питание, розничная торговля
• Примерные вложения: от 2 до 5 млн рублей
• Окупаемость: от 15 месяцев
Основа франшизы – технологические карты приготовления выпечки, либо, если пекарня формата «с централизованной кухней» - система логистики (когда фабрика-кухня поставляет продукцию ежедневно во все свои точки одного города). Бизнес открывается в спальных районах. В пакете стандартно идёт дизайн-проект, спецификация оборудования, чек-листы по команде и процессам, а также может быть дополнительно обучение персонала.
Недорогие франшизы с вложениями до 500 000 рублей
Бизнес – необязательно дорого. Некоторые направления позволяют использовать минимум средств для старта. Как правило такие модели не приносят сверхприбылей, заработок тут, особенно сначала, будет на уровне хорошей работы по найму. Но всё это компенсируется возможностями: вы работает на себя, вы получаете управленческий опыт, можете в дальнейшем масштабироваться и увеличить прибыль.
Топ направлений недорогих франшиз:
1. Франшизы ПВЗ (Пункты выдачи заказов)
Это одни из самых недорогих франшиз на рынке. От 250 000 рублей. Всё, что потребуется для старта выбрать подходящую локацию (и согласовать с брендом), нянять продавцов и пройти обучение по работе с системой маркетплейса и ПВЗ. Некоторые франшизы этого направления субсидируют старт и дают повышенные комиссии, чтобы вы могли быстрее выйти на окупаемость.
2. Франшизы кофейной точки в формате «кофе с собой»
Такой вид бизнеса также популярен, как и классические кофейни из-за постоянного и повсеместного спроса на продукт, но требует гораздо меньше вложений. Аренда помещения здесь значительно ниже, чем во многих видах бизнеса, потому что для формата «кофе с собой» требуется фактически не более 4-6 квадратных метров. Поэтому основными статьями расходов будут себестоимость продукции и ЗП персонала. Если открыться в локации с хорошим трафиком, окупить вложения можно за 6-7 месяцев.
3. Франшизы ремонта мобильной техники (сервиса)
Как и в случае с кофейным островком, для открытия такого вида бизнеса вам не потребуется большое помещение. Обычно подобные сервисы открываются в небольших помещениях в спальном районе. Но бренды, которые развиваются по франшизе, как правило, больше внимания уделяют маркетингу, поэтому организуют точки ремонта в торговых центрах на видных местах. Поэтому аренда будет не самой низкой. Но капитальных расходов нет. Оборудование потребуется не самое дорогое. В пакет франшизы входит технология работы с клиентами, фирменный стиль и обучение мастеров. Дополнительно могут идти поставщики расходных материалов. Окупаемость такого бизнеса – от 6 месяцев.
Частые ошибки при выборе франшизы
Франшиза не гарантирует успеха вашего бизнеса. Слишком много факторов влияет на прибыль. Франшиза – лишь инструмент, который поможет снизить риски. Также у некоторых франшиз прописана в договоре гарантия окупаемости. Но это означает лишь возврат части инвестиций (паушального взноса), или выкуп товара при закрытии. Ошибка в том, чтобы бы не учитывать риски.
Вторая ошибка – не анализировать конкуренцию в конкертном регионе и городе/районе. Модель бизнеса может работать на отлично в отдельно взятом городе, но не факт, что показатели сохраняться при переносе модели в другой регион. Важно проводить аналитку перед открытием. И здорово, если это помогает делать франчайзер, так как у вас просто может не быть нужных инструментов.
Третья ошибка – не ориентироваться на договор. Только в нём фиксируются условия, требования и обязанности обеих сторон. Всё, что говорится в рекламе не имеет силы, как и всё, что обсуждается в диалогах, но не вносится в документ.
Пример:
Александр решил заняться бизнесом и выбрал франшизу школы программирования достаточно известного бренда. Бизнес популярный, востребованный, вложения большие не нужны, как и опыт. Что может пойти не по плану?
Оказалось, что может. Выбрав локацию поближе к дому, Александр запустил школу, но не учёл, что в этом спальном районе работает ещё около 5 различных секций допобразования для детей, в том числе похожие курсы робототехники. Родители бы может и рады водить детей к учителям Александра, да вот только все уже куда-то записаны, а лишних времени и денег нет.
Итог: за первые несколько месяцев Александр, используя все проверенные методы рекламы и бренд, так и не смог набрать нужного количества учеников, чтобы бизнес вышел на самоокупаемость. И причина не во франшизе. Просто потенциальной аудитории было слишком мало, а сходу забрать у конкурентов её часть не получилось.
Чек-лист: как выбирать франшизу
• Бюджет. Оцените, сколько можете вложить денег в бизнес так, чтобы большая часть была вашими деньгами, а не заёмными.
• Ниша. Выберите несколько ниш, которые в теории вам были бы интересны для собственного дела.
• Франшизы. Просмотрите все франшизы в этих нишах (удобнее использовать каталоги) и выберите несколько франшиз в каждой.
• Связь. Оставьте заявки на эти франшизы и свяжитесь с представителями, чтобы получить подробные условия.
• Выбор. Выберите несколько франшиз из своего списка, сравните подробные условия, финмодель. Остановите выбор на одной франшизе.
• Юрист. Перед заключением договора, покажите договор независимому юристу по коммерческому праву, или франчайзингу.
Выбор франшизы не должен быть быстрым решением. Подходите к делу, взвешивая все за и против.
