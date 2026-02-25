Что делать, если приставы арестовали расчетный счет за неуплаченные штрафы

Чем различаются арест и блокировка
Один неуплаченный штраф в 500 рублей может стать причиной блокировки или ареста счетов компании. Если это произойдет, организация не сможет платить зарплату, налоги, рассчитываться с поставщиками.
К тому же если компания не успела уплатить штраф в срок добровольного исполнения требований, к исходной сумме добавляют исполнительский сбор. Он составляет 12% от размера долга, но не менее 20 000 рублей для юридических лиц. Таким образом, за неуплаченный штраф в 500 рублей компании придется заплатить как минимум 20 500 рублей.
Приставы могут взыскать долг, наложив блокировку или арест на счет. Это разные меры принудительного исполнения.
На каких основаниях ФССП арестовывает счета компании
Юридическим основанием служит Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Если штраф не уплачен в течение 70 дней с момента вступления постановления в силу, дело передают судебным приставам. Они возбуждают исполнительное производство (ИП) и направляют постановление должнику.
Когда компания получает постановление о возбуждении исполнительного производства, она может погасить долг в течение 5 дней. Это так называемый срок добровольного исполнения требований исполнительного документа.
Этот пятидневный срок не включает нерабочие дни. Судебный пристав-исполнитель не вправе изменять этот срок по своему усмотрению.
Если компания не оплатит долг в этот срок, пристав будет взимать его принудительно. Сначала он попытается списать деньги со счетов и, если не получится, наложит арест.
От возбуждения ИП до ареста счетов обычно проходит около месяца. Но однажды ко мне обратился клиент: он просил подготовить жалобу на действия ФССП, потому что пристав наложил арест в срок добровольной оплаты. Пять положенных дней еще не прошло, клиент не успел погасить долг и считал арест неправомерным. Я объяснил, что согласно ФЗ от 02.10.2007 № 229 пристав имеет право на такое решение.
Что делать, если счет арестовали
Если у вас арестовали счета, и вы не знаете причину, зайдите на сайт ФССП в раздел Банк данных исполнительных производств и введите свой ИНН. Там вы увидите возбужденное исполнительное производство.
Сохраните следующую информацию, она пригодится вам дальше:
номер ИП;
сумму долга;
ФИО пристава-исполнителя;
контакты отдела ФССП;
дату возбуждения ИП.
Дальше действовать можно так:
Шаг 1. Проверьте срок. От него зависит размер долга:
Если с момента возбуждения ИП прошло менее 5 рабочих дней, платите только сумму основного долга.
Если прошло более 5 дней, к сумме долга добавьте исполнительский сбор, то есть 12%, но минимум 20 000 рублей для юрлиц.
Например, компании пришел штраф 1500 рублей, она оплатила эту сумму на 4 день.
Другой компании пришел такой же штраф, но она обнаружила его спустя неделю после возбуждения ИП. В этом случае придется заплатить 1500 + 20 000 = 21 500 рублей
Шаг 2. Оплатите долг. Это можно сделать через банк по реквизитам, которые указаны в постановлении ФССП. Обязательно сохраните платежное поручение с отметкой банка — это ваше доказательство погашения долга.
Если вы не согласны с долгом, можете пропустить этот шаг и перейти к обжалованию. Но я советую все-таки уплатить, так арест со счетов снимут гораздо быстрее. Если штраф отменят, сможете вернуть деньги.
Шаг 3. Направьте приставу заявление о погашении долга. В нем укажите:
Наименование отдела ФССП и ФИО пристава.
Номер исполнительного производства.
Данные компании (наименование, ИНН, ОГРН).
Дату и сумму оплаты.
Просьбу об окончании исполнительного производства.
К заявлению приложите копию платежки. Подать документы можно лично в отдел ФССП, заказным письмом по почте, через «Госуслуги» или интернет-приемную ФССП. Лучше подать и онлайн, и почтой, так результат будет быстрее.
Шаг 4. Получите постановление об окончании ИП. Пристав обязан вынести это постановление в течение 3 рабочих дней после того, как получил информации об оплате. На практике это может занять около недели. Документ придет на «Госуслуги» или по почте. Можно запросить его копию лично в отделе ФССП.
Шаг 5. Направьте копию постановления в банки. Пристав должен сам направить документ, но арест снимут быстрее, если вы направите копию сами.
Шаг 6. Проверьте снятие ареста. Банк обязан снять арест в течение 3 дней с момента получения постановления об отмене ареста. Если через 3 дня операции по счету все еще заблокированы, подавайте жалобу на бездействие пристава в суд.
Как обжаловать арест, если он наложен неправомерно
Вот в каких случаях арест бывает незаконным:
Компания уплатила штраф, но информация не обновилась, и приставы возбудили ИП.
Производство возбудили по ошибке: неверно указали ИНН, ошиблись в данных или арестовали чужой автомобиль.
Нарушен порядок уведомления: компания не получала постановления о штрафе и не знала о долге.
Пропущен срок взыскания: прошло более двух лет с момента вступления в силу постановления об ИП.
Куда жаловаться. Компания может выбрать один из двух способов:
В порядке подчиненности. Жалобу на действия пристава-исполнителя подают его непосредственному руководителю — старшему судебному приставу. Если оспаривают постановление старшего пристава, жалобу направляют главному приставу субъекта РФ.
В суд. Если дело касается ареста счетов юридического лица или ИП, документы подают в арбитражный суд по месту нахождения отдела ФССП.
Чтобы ускорить рассмотрение жалобы, подайте ходатайство через «Госуслуги». За такими обращениями следят строже, и срок рассмотрения обычно сокращается до 10 дней вместо стандартных 30.
Что написать в жалобе и какие документы приложить. В жалобе укажите следующее:
Наименование органа ФССП и ФИО пристава.
Номер исполнительного производства.
Данные компании: название, ИНН, адрес.
Обоснование, почему вы считаете арест незаконным. Желательно со ссылками на нормы закона.
Четкую просьбу: отменить постановление об аресте и снять ограничения.
Список прилагаемых документов-доказательств.
Вы можете скачать образец жалобы по ссылке.
К жалобе приложите пакет документов:
Копию платежного поручения об уплате штрафа с отметкой банка.
Выписку из банка о движении средств.
Скриншоты из «Госуслуг» или личного кабинета сервиса оплаты.
Доказательства отсутствия уведомления (выписку из журнала входящей корреспонденции), если оно не приходило.
Можно ли приостановить арест на время обжалования? Теоретически да. Для этого нужно подать отдельное ходатайство и доказать, что без приостановления компании будет нанесен непоправимый ущерб.
На практике доказать непоправимый ущерб сложно. Простой бизнеса из-за заблокированных счетов или срыв контрактов суды не считают достаточным основанием. Быстрее и проще оплатить долг, снять арест, чтобы возобновить работу, а затем обжаловать постановление и вернуть средства.
Вывод
Даже небольшой просроченный штраф может привести к аресту счетов. Не игнорируйте уведомления и вовремя уплачивайте штрафы.
Если исполнительное производство уже возбуждено, действуйте последовательно: уточните детали на сайте ФССП, погасите задолженность с учетом сбора, официально уведомите пристава и проконтролируйте снятие ограничений с ваших счетов. Помните, что незаконный арест можно обжаловать через вышестоящего пристава или в арбитражном суде.
