Что делать, если приставы арестовали расчетный счет за неуплаченные штрафы

Что делать, если счет арестовали

Если у вас арестовали счета, и вы не знаете причину, зайдите на сайт ФССП в раздел Банк данных исполнительных производств и введите свой ИНН. Там вы увидите возбужденное исполнительное производство.

Все данные исполнительного производства выводятся на экран

Сохраните следующую информацию, она пригодится вам дальше:

номер ИП;

сумму долга;

ФИО пристава-исполнителя;

контакты отдела ФССП;

дату возбуждения ИП.

Дальше действовать можно так:

Шаг 1. Проверьте срок. От него зависит размер долга:

Если с момента возбуждения ИП прошло менее 5 рабочих дней, платите только сумму основного долга.

Если прошло более 5 дней, к сумме долга добавьте исполнительский сбор, то есть 12%, но минимум 20 000 рублей для юрлиц.

Например, компании пришел штраф 1500 рублей, она оплатила эту сумму на 4 день. Другой компании пришел такой же штраф, но она обнаружила его спустя неделю после возбуждения ИП. В этом случае придется заплатить 1500 + 20 000 = 21 500 рублей

Шаг 2. Оплатите долг. Это можно сделать через банк по реквизитам, которые указаны в постановлении ФССП. Обязательно сохраните платежное поручение с отметкой банка — это ваше доказательство погашения долга.

Если вы не согласны с долгом, можете пропустить этот шаг и перейти к обжалованию. Но я советую все-таки уплатить, так арест со счетов снимут гораздо быстрее. Если штраф отменят, сможете вернуть деньги.

Шаг 3. Направьте приставу заявление о погашении долга. В нем укажите:

Наименование отдела ФССП и ФИО пристава. Номер исполнительного производства. Данные компании (наименование, ИНН, ОГРН). Дату и сумму оплаты. Просьбу об окончании исполнительного производства.

К заявлению приложите копию платежки. Подать документы можно лично в отдел ФССП, заказным письмом по почте, через «Госуслуги» или интернет-приемную ФССП. Лучше подать и онлайн, и почтой, так результат будет быстрее.

Шаг 4. Получите постановление об окончании ИП. Пристав обязан вынести это постановление в течение 3 рабочих дней после того, как получил информации об оплате. На практике это может занять около недели. Документ придет на «Госуслуги» или по почте. Можно запросить его копию лично в отделе ФССП.

Шаг 5. Направьте копию постановления в банки. Пристав должен сам направить документ, но арест снимут быстрее, если вы направите копию сами.

Шаг 6. Проверьте снятие ареста. Банк обязан снять арест в течение 3 дней с момента получения постановления об отмене ареста. Если через 3 дня операции по счету все еще заблокированы, подавайте жалобу на бездействие пристава в суд.