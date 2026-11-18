Налоговая не ждала жалоб, а пришла с выемкой сама, потому что компания просто игнорировала требования о документах. В офисе они нашли базу «1С» чужого ИП на компьютере главбуха. В суде бизнес кричал: «Этот ИП и его бывшая жена нам не родственники, мы разведены!». Суд ответил: «У вас общий ребенок, одни IP-адреса и одна бухгалтерия на всех. Платите 180 млн». Разбираем свежее дело (А55-13724/2026 от 16.11.2026г)
🚪 Почему налоговая пришла САМА и без предупреждения?
Многие думают, что выездная проверка или выемка — это всегда долгая бюрократия. На самом деле, бизнес часто сам выдает налоговой «зеленый свет».Фатальная ошибка ООО «Форт»: Компания проигнорировала три официальных требования ФНС о предоставлении документов. Реакция ФНС: Молчание = основание для вынесения Постановления о выемке (ст. 94 НК РФ). Инспекция просто пришла туда, где документы хранились фактически.
💡 Правило №1: Игнорировать требования ФНС = бесплатно пригласить инспекцию к себе в офис (или в офис ваших партнеров) с правом изъятия серверов и компьютеров.
💔 Почему аргумент «Мы разведены» не сработал в суде?
Это самая сочная часть дела. В схеме участвовали ИП Сурков А.В. и ИП Суркова К.О. Защита ООО «Форт» выдвинула железобетонный, как им казалось, аргумент: «Между Сурковыми нет зарегистрированного брака, они разведены, значит, формальной взаимозависимости по ст. 105.1 НК РФ нет».Суд разбил эту защиту в пух и прах, применив принцип «приоритет содержания над формой». ФНС доказала взаимозависимость через совокупность фактов:
Общий ребенок. Суду плевать на штамп в паспорте, если есть совместные дети и фактическое ведение общего хозяйства.
Единый центр управления. Учредитель ООО «Форт» одновременно был учредителем и финдиректором компании ООО «Вайтбэйс». А Сурков был коммерческим директором и в «Форте», и в «Вайтбэйсе».
Цифровые следы. АСК НДС-3 зафиксировала, что десятки «независимых» ИП и ООО заходили в банк-клиент и сдавали отчетность с одних и тех же IP-adresов.
Главный гвоздь в крышку гроба: В ходе той самой выемки в офисе ООО «Вайтбэйс» инспекторы обнаружили, что база «1С:Бухгалтерия» ИП Суркова А.В. физически велась на рабочем компьютере главного бухгалтера ООО «Вайтбэйс».
💡 Правило №2: Взаимозависимость определяется возможностью влиять на условия сделок, а не наличием свидетельства о браке. Общие IP-адреса, совместные дети и одна база 1С на всех аннулируют любые попытки спрятаться за формальным разводом.
💸 Чем это закончилось для бизнеса?
Суд признал схему умышленной (ст. 54.1 НК РФ), так как она работала 3 года через десятки «прокладок», у которых не было ни складов, ни людей, ни реального товара.Итоговый счет для ООО «Форт»:
Доначислен НДС: 76,5 млн руб.
Доначислен Налог на прибыль: 60,6 млн руб.
Штраф 40% (за умышленное правонарушение): 43,5 млн руб.
Штраф за непредставление документов: 11 000 руб.
ВСЕГО: ~180,6 млн рублей потерь.
🛡 3 жестких вывода для собственников и главбухов:
Разделяйте IT-инфраструктуру. Если вы ведете группу компаний или ИП, базы 1С никогда не должны лежать на одном физическом компьютере или сервере. Для ФНС это маркер №1 «дробления» и единого центра управления.
Разводите цифровые следы. Если ваши «независимые» поставщики сидят в том же офисе и ходят в банк-клиент через ваш Wi-Fi (совпадение IP) — алгоритмы ФНС уже построили граф связности и готовят проверку.
Отвечайте на требования. Молчание не защитит. Оно лишь даст налоговой законный повод прийти с выемкой и найти ту самую «забытую» базу 1С на чужом компьютере.
Коллеги, а как у вас выстроена IT-безопасность при работе с несколькими юрлицами? Держите всё на одном сервере для удобства или разносите по разным «квартирам»?
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