Налоговая не ждала жалоб, а пришла с выемкой сама, потому что компания просто игнорировала требования о документах. В офисе они нашли базу «1С» чужого ИП на компьютере главбуха. В суде бизнес кричал: «Этот ИП и его бывшая жена нам не родственники, мы разведены!». Суд ответил: «У вас общий ребенок, одни IP-адреса и одна бухгалтерия на всех. Платите 180 млн». Разбираем свежее дело (А55-13724/2026 от 16.11.2026г)

🚪 Почему налоговая пришла САМА и без предупреждения?

Многие думают, что выездная проверка или выемка — это всегда долгая бюрократия. На самом деле, бизнес часто сам выдает налоговой «зеленый свет».Фатальная ошибка ООО «Форт»: Компания проигнорировала три официальных требования ФНС о предоставлении документов. Реакция ФНС: Молчание = основание для вынесения Постановления о выемке (ст. 94 НК РФ). Инспекция просто пришла туда, где документы хранились фактически. 💡 Правило №1: Игнорировать требования ФНС = бесплатно пригласить инспекцию к себе в офис (или в офис ваших партнеров) с правом изъятия серверов и компьютеров.

💔 Почему аргумент «Мы разведены» не сработал в суде?

Это самая сочная часть дела. В схеме участвовали ИП Сурков А.В. и ИП Суркова К.О. Защита ООО «Форт» выдвинула железобетонный, как им казалось, аргумент: «Между Сурковыми нет зарегистрированного брака, они разведены, значит, формальной взаимозависимости по ст. 105.1 НК РФ нет».Суд разбил эту защиту в пух и прах, применив принцип «приоритет содержания над формой». ФНС доказала взаимозависимость через совокупность фактов: Общий ребенок. Суду плевать на штамп в паспорте, если есть совместные дети и фактическое ведение общего хозяйства. Единый центр управления. Учредитель ООО «Форт» одновременно был учредителем и финдиректором компании ООО «Вайтбэйс». А Сурков был коммерческим директором и в «Форте», и в «Вайтбэйсе». Цифровые следы. АСК НДС-3 зафиксировала, что десятки «независимых» ИП и ООО заходили в банк-клиент и сдавали отчетность с одних и тех же IP-adresов. Главный гвоздь в крышку гроба: В ходе той самой выемки в офисе ООО «Вайтбэйс» инспекторы обнаружили, что база «1С:Бухгалтерия» ИП Суркова А.В. физически велась на рабочем компьютере главного бухгалтера ООО «Вайтбэйс». 💡 Правило №2: Взаимозависимость определяется возможностью влиять на условия сделок, а не наличием свидетельства о браке. Общие IP-адреса, совместные дети и одна база 1С на всех аннулируют любые попытки спрятаться за формальным разводом.

💸 Чем это закончилось для бизнеса?

Суд признал схему умышленной (ст. 54.1 НК РФ), так как она работала 3 года через десятки «прокладок», у которых не было ни складов, ни людей, ни реального товара.Итоговый счет для ООО «Форт»: Доначислен НДС: 76,5 млн руб.

Доначислен Налог на прибыль: 60,6 млн руб.

Штраф 40% (за умышленное правонарушение): 43,5 млн руб.

Штраф за непредставление документов: 11 000 руб.

ВСЕГО: ~180,6 млн рублей потерь.

🛡 3 жестких вывода для собственников и главбухов: