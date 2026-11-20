Представьте: вы работаете главным бухгалтером больше 10 лет. Знаете каждую проводку. У вас есть доля в компании — пусть небольшая, всего 7%. Вы — часть команды.
А потом приходит налоговая. Находит «технические» фирмы-однодневки (ООО «Эллегия», ООО «Эко НК», ООО «Абаз»). Доначисляет компании 30 миллионов. Штраф 40%. Пени.
Бывший генеральный директор — ваш коллега, ваш партнёр — платит 8 795 587 рублей из своего кармана. Суд признал его виноватым.
И вот тут начинается самое страшное.
Директор не молчит. Он подаёт регрессный иск. К учредителям. К директору по производству. К главному инженеру. К вам — главному бухгалтеру.
«Мы все вместе принимали решения. Мы все вместе виноваты. Платите».
Сумма иска — 7 036 469 рублей 78 копеек.
Суд говорит: «Да. Платите. Солидарно. В равных долях».
Знакомьтесь: Ногих Оксана Викторовна. Главный бухгалтер ООО «Экос-С». Живой человек, который теперь должен бывшему директору 1 759 117 рублей. Из своего кармана. По решению суда.
Это не страшилка. Это реальное определение Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 ноября 2026 года.
А теперь — по существу. Почему суд так решил и какие нормы применил.
⚖️ НОРМАТИВНАЯ БАЗА: ПОЧЕМУ ТАК И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ
1. Фактический контроль главбуха — ст. 53.1 ГК РФ
Суд применил пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ: «Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несёт ответственность за убытки, причинённые по его вине».
Ногих О.В. была не просто наёмным сотрудником. Она:
-владела 7% доли в уставном капитале ООО «Экос-С»;
-занимала должность главного бухгалтера;
-принимала согласованные решения по подписанию договоров с «техническими» контрагентами.
Совокупность этих фактов позволила суду квалифицировать её как лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица.
2. Солидарная ответственность — ст. 322, 1080 ГК РФ
Пункт 4 статьи 53.1 ГК РФ: «В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1–3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно».
Статья 1080 ГК РФ: «Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно».
Статья 325 ГК РФ: если невозможно определить степень вины каждого — доли признаются равными.
Суд установил, что все участники схемы (Литвинов А.Г. — директор, Ногих С.Р. и Ногих В.Р. — учредители, Ногих О.В. — главбух, Кунгуров М.Н. — директор по производству) действовали в сговоре, принимали ключевые решения и в равной степени виновны.
3. Регрессное требование — ст. 325, 1081 ГК РФ
Пункт 2 статьи 1081 ГК РФ: «Причинитель вреда, возместивший совместно причинённый вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными».
Бывший директор Литвинов А.Г. уже выплатил 8 795 587 рублей по предыдущему решению (дело № А74-13799/2021). После этого он получил законное право регресса к остальным соучастникам схемы.
4. Подтверждение налогового правонарушения — ст. 122 НК РФ
Решением Межрайонной ИФНС России № 4 по Кемеровской области от 30.04.2021 № 8 (подтверждено вступившим в силу решением суда по делу № А27-20762/2021) установлено:
-нереальность сделок с ООО «Эллегия», ООО «Эко НК», ООО «Абаз»;
-отсутствие факта хозяйственных операций;
-умышленные действия по искажению сведений в регистрах бухгалтерского и налогового учёта;
-потери бюджета — 30 110 179 рублей.
5. Почему аргументы защиты не сработали
Ответчики пытались доказать, что:
-ответственность должна быть пропорциональна долям в уставном капитале;
-они не одобряли сделки, а «просто выполняли указания»;
-в предыдущем деле их не привлекали — значит, вины нет.
Суд отклонил все доводы:
-право выбора, с кого взыскивать убытки в солидарном порядке, принадлежит кредитору (п. 1 ст. 323 ГК РФ);
-тот факт, что в первом процессе их не сделали соответчиками, не освобождает от ответственности — лицо, исполнившее обязательство, имеет законное право регресса (п. 2 ст. 1081 ГК РФ);
-ссылка на «приказы директора» не работает, когда сам главбух является учредителем и частью высшего менеджмента.
6. Ключевой вывод суда
«Учитывая содержание решения налогового органа, обстоятельства и суть правонарушения, обязательство всех солидарных должников… в рассматриваемом случае признано судом равным».
Суд кассации прямо указал: доводы ответчиков фактически направлены на переоценку доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.
Допустим если главный бухгалтер — чисто наемный сотрудник (без доли в бизнесе), обиженный директор (или новый собственник компании) имеет три основных рычага давления. Риски для главбуха остаются критическими:
1. Полная материальная ответственность по ТК РФ (ст. 243)
Что сделает директор: Подаст иск о взыскании причиненного ущерба (суммы налоговых штрафов, пени или украденных денег).
Риск: По общему правилу (ст. 241 ТК РФ) ответственность ограничена средним месячным заработком. НО: если директор докажет умысел (что главбух знал о фиктивности документов, но всё равно их провел), суд взыщет всю сумму ущерба из личного кармана бухгалтера.
2. Уголовная ответственность как соучастника (ст. 159, 199 УК РФ)
Что сделает директор: Чтобы смягчить себе приговор или переложить вину, директор на допросе «сдаст» главбуха следствию как активного пособника или даже организатора схемы («это бухгалтер всё придумал, он меня убедил»).
Риск: Реальный уголовный срок или крупный штраф. Отсутствие доли в компании не освобождает от уголовной ответственности за подписание фиктивных деклараций.
3. Административная дисквалификация (ст. 15.11, 3.11 КоАП РФ)
Что сделает директор: Инициирует проверку или передаст материалы в суд/ФНС о грубом нарушении правил бухучета.
Риск: Штраф до 30 000 руб. + дисквалификация (запрет занимать должности главбуха, зама или директора) на срок от 1 до 3 лет. Это фактическая профессиональная смерть.
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Номер дела для изучения: А74-11386/2024. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.11.2026. Судьи: Белоглазова Е.В., Зуева М.В., Палащенко И.И.