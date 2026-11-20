Представьте: вы работаете главным бухгалтером больше 10 лет. Знаете каждую проводку. У вас есть доля в компании — пусть небольшая, всего 7%. Вы — часть команды.

А потом приходит налоговая. Находит «технические» фирмы-однодневки (ООО «Эллегия», ООО «Эко НК», ООО «Абаз»). Доначисляет компании 30 миллионов. Штраф 40%. Пени.

Бывший генеральный директор — ваш коллега, ваш партнёр — платит 8 795 587 рублей из своего кармана. Суд признал его виноватым.

И вот тут начинается самое страшное.

Директор не молчит. Он подаёт регрессный иск. К учредителям. К директору по производству. К главному инженеру. К вам — главному бухгалтеру.

«Мы все вместе принимали решения. Мы все вместе виноваты. Платите».

Сумма иска — 7 036 469 рублей 78 копеек.

Суд говорит: «Да. Платите. Солидарно. В равных долях».

Знакомьтесь: Ногих Оксана Викторовна. Главный бухгалтер ООО «Экос-С». Живой человек, который теперь должен бывшему директору 1 759 117 рублей. Из своего кармана. По решению суда.

Это не страшилка. Это реальное определение Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 ноября 2026 года.

А теперь — по существу. Почему суд так решил и какие нормы применил.