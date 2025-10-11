17 признаков дробления бизнеса: как не попасть под удар ФНС в 2025 году

Она предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025—2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022—2024 годы будут списаны в порядке, определенном статьей 6 Закона 176-ФЗ.

По данным ФНС, 72% доначислений связаны с «оптимизацией» через создание взаимозависимых юрлиц. Сеть ИП, общий склад и родственные связи - даже этого хватит, чтобы ФНС доначислила налоги.



Разбираем, какие признаки привлекут внимание инспекции, и как избежать претензий. Если у вас совпали хотя бы 3 из них, готовьтесь – проверка неизбежна!

1. Взаимозависимость лиц

- Учредители/руководители - родственники (даже двоюродные), бывшие коллеги или подчиненные.

- Номинальные директора в цепочке компаний (например, водитель значится гендиром ООО).

2. Общие ресурсы без экономической цели

- IP-адреса: сдача отчетности всех юрлиц с одного компьютера (ФНС фиксирует через систему «АСК НДС-4»).

- Аренда: использование одного склада без разделения зон (камеры наблюдения показывают перемещение товара между «разными» компаниями).

- Оборудование: 5 ИП арендуют один и тот же автопарк у ООО, которое принадлежит их общему знакомому.

Совет: заключите реальные договоры аренды с разделением зон и графиков.

3. Дублирование видов деятельности

- Все юрлица зарегистрированы по одному ОКВЭД (например, 47.11 - «Торговля розничная в неспециализированных магазинах»).

- Отсутствие специализации (одна «дочка» закупает товар, другая продает, третья рекламирует - но все на УСН).

4. Искусственное разделение процессов

- Нет логистической самостоятельности (например, «дочка» на УСН не может отгрузить товар без участия ООО на ОСНО).

- Зависимость от единого поставщика/покупателя внутри группы.

5. Общие контрагенты

- 80% поставщиков/клиентов совпадают у всех юрлиц.

- Платежи идут через одного агента (например, ООО-посредник, которое не ведет реальной деятельности).

Как снизить риск: введите в цепочку 2-3 независимых контрагента на каждый этап поставки.

6. Перекрестное финансирование

- Беспроцентные займы между компаниями.

- Оплата аренды одной «дочки» за счет другой без договоров.

7. Фиктивная аренда активов

- Арендная плата ниже рыночной на 30% и более.

- Отсутствие актов приема-передачи оборудования.

Совет: проведите оценку рыночной стоимости аренды и зафиксируйте ее в независимом отчете.

8. Совпадение реквизитов

- Один банк для всех счетов (ФНС запрашивает выписки через ЦБ).

- Одинаковые ККТ с привязкой к одному ИНН.

Решение: откройте счета в разных банках и установите отдельные кассовые аппараты.

9. Синхронная регистрация

- 3+ юрлица зарегистрированы в течение 1 месяца.

- Резкий рост выручки после создания «дочек» (например, с 10 млн до 150 млн ₽ за квартал).

Как избежать: постепенно расширяйте бизнес, оформляя новые юрлица по мере реального роста.

10. Кадровая «рокировка»

- Сотрудники числятся в разных компаниях, но фактически выполняют общие задачи.

- Зарплата ниже среднерыночной (например, 20000 рублей при средней по отрасли 45000).

11. Единые сервисы

- Общая бухгалтерия, логистика, HR на аутсорсе у одного подрядчика.

- Совместные корпоративные мероприятия (например, тренинги для сотрудников всех компаний).

Рекомендация: разделите функции между независимыми поставщиками услуг.

12. Пограничные показатели

- Выручка каждой «дочки» чуть ниже лимита для УСН (например, 445 млн рублей при лимите 450 млн).

- Численность сотрудников близка к порогу (100 человек для УСН).

Как легально увеличить лимиты: используйте комбинирование режимов (например, УСН + ОСНО).

13. Сайты-клоны

- Одинаковый дизайн, контакты, товары на сайтах разных юрлиц.

- Единая корзина покупок для всех компаний.

Совет: создайте уникальные лендинги с разным контентом и SEO-оптимизацией.

14. Отсутствие самостоятельности

- У «дочек» нет своих складов, транспорта или договоров с клиентами.

- Решения принимаются одним лицом (например, через доверенности).

15. Нерыночные цены

- Компании продают товары друг другу по себестоимости.

- Завышение/занижение цен в цепочке поставок.

Последствия: доначисление НДС и налога на прибыль по средним рыночным ценам.

16. Общие телефоны/адреса

- Регистрация по «массовым» адресам (например, квартиры в спальных районах).

- Единый контакт-центр для всех компаний.

Решение: используйте реальные адреса и отдельные номера телефонов.

17. Схематичные документы

- Шаблонные договоры без деталей (например, без описания товаров).

- Подписи от имени номинальных директоров.

Совет: добавьте в договоры уникальные условия: сроки поставки, ответственность за брак, форс-мажоры.

Как избежать претензий ФНС? 6 шагов легальной оптимизации.