ЦОК КПП МП 11.10 Мобильный моно
Эдуард Пупков
Дробление бизнеса

17 признаков дробления бизнеса: как не попасть под удар ФНС в 2025 году

Дробление бизнеса — главная цель налоговых проверок в 2025 году. Несмотря на то, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и принятым Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ проводится налоговая амнистия для бизнеса.

Она предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025—2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022—2024 годы будут списаны в порядке, определенном статьей 6 Закона 176-ФЗ.

По данным ФНС, 72% доначислений связаны с «оптимизацией» через создание взаимозависимых юрлиц. Сеть ИП, общий склад и родственные связи - даже этого хватит, чтобы ФНС доначислила налоги.

Разбираем, какие признаки привлекут внимание инспекции, и как избежать претензий. Если у вас совпали хотя бы 3 из них, готовьтесь – проверка неизбежна!

1. Взаимозависимость лиц
- Учредители/руководители - родственники (даже двоюродные), бывшие коллеги или подчиненные.
- Номинальные директора в цепочке компаний (например, водитель значится гендиром ООО).

2. Общие ресурсы без экономической цели
IP-адреса: сдача отчетности всех юрлиц с одного компьютера (ФНС фиксирует через систему «АСК НДС-4»).
Аренда: использование одного склада без разделения зон (камеры наблюдения показывают перемещение товара между «разными» компаниями).
Оборудование: 5 ИП арендуют один и тот же автопарк у ООО, которое принадлежит их общему знакомому.

Совет: заключите реальные договоры аренды с разделением зон и графиков.

3. Дублирование видов деятельности
- Все юрлица зарегистрированы по одному ОКВЭД (например, 47.11 - «Торговля розничная в неспециализированных магазинах»).
- Отсутствие специализации (одна «дочка» закупает товар, другая продает, третья рекламирует - но все на УСН).

4. Искусственное разделение процессов
- Нет логистической самостоятельности (например, «дочка» на УСН не может отгрузить товар без участия ООО на ОСНО).
- Зависимость от единого поставщика/покупателя внутри группы.

5. Общие контрагенты
- 80% поставщиков/клиентов совпадают у всех юрлиц.
- Платежи идут через одного агента (например, ООО-посредник, которое не ведет реальной деятельности).

Как снизить риск: введите в цепочку 2-3 независимых контрагента на каждый этап поставки.

6. Перекрестное финансирование
- Беспроцентные займы между компаниями.
- Оплата аренды одной «дочки» за счет другой без договоров.

7. Фиктивная аренда активов
- Арендная плата ниже рыночной на 30% и более.
- Отсутствие актов приема-передачи оборудования.

Совет: проведите оценку рыночной стоимости аренды и зафиксируйте ее в независимом отчете.

8. Совпадение реквизитов
- Один банк для всех счетов (ФНС запрашивает выписки через ЦБ).
- Одинаковые ККТ с привязкой к одному ИНН.

Решение: откройте счета в разных банках и установите отдельные кассовые аппараты.

9. Синхронная регистрация
- 3+ юрлица зарегистрированы в течение 1 месяца.
- Резкий рост выручки после создания «дочек» (например, с 10 млн до 150 млн ₽ за квартал).

Как избежать: постепенно расширяйте бизнес, оформляя новые юрлица по мере реального роста.

10. Кадровая «рокировка»
- Сотрудники числятся в разных компаниях, но фактически выполняют общие задачи.
- Зарплата ниже среднерыночной (например, 20000 рублей при средней по отрасли 45000).

11. Единые сервисы
- Общая бухгалтерия, логистика, HR на аутсорсе у одного подрядчика.
- Совместные корпоративные мероприятия (например, тренинги для сотрудников всех компаний).

Рекомендация: разделите функции между независимыми поставщиками услуг.

12. Пограничные показатели
- Выручка каждой «дочки» чуть ниже лимита для УСН (например, 445 млн рублей при лимите 450 млн).
- Численность сотрудников близка к порогу (100 человек для УСН).

Как легально увеличить лимиты: используйте комбинирование режимов (например, УСН + ОСНО).

13. Сайты-клоны
- Одинаковый дизайн, контакты, товары на сайтах разных юрлиц.
- Единая корзина покупок для всех компаний.

Совет: создайте уникальные лендинги с разным контентом и SEO-оптимизацией.

14. Отсутствие самостоятельности
- У «дочек» нет своих складов, транспорта или договоров с клиентами.
- Решения принимаются одним лицом (например, через доверенности).

15. Нерыночные цены

- Компании продают товары друг другу по себестоимости.
- Завышение/занижение цен в цепочке поставок.

Последствия: доначисление НДС и налога на прибыль по средним рыночным ценам.

16. Общие телефоны/адреса
- Регистрация по «массовым» адресам (например, квартиры в спальных районах).
- Единый контакт-центр для всех компаний.

Решение: используйте реальные адреса и отдельные номера телефонов.

17. Схематичные документы

- Шаблонные договоры без деталей (например, без описания товаров).
- Подписи от имени номинальных директоров.

Совет: добавьте в договоры уникальные условия: сроки поставки, ответственность за брак, форс-мажоры.
Как избежать претензий ФНС? 6 шагов легальной оптимизации.

Шаг 1. Создайте экономическое обоснование для каждого юрлица

Что делать:

Разработайте отдельный бизнес-план для каждой компании в группе, в котором укажите:
- Цели создания (выход на новый рынок, привлечение инвесторов, снижение рисков);
- Уникальные KPI (например, для ООО на ОСНО - рост выручки на 15%, для ИП на патенте - увеличение клиентской базы в конкретном регионе).

Документы:

  • Протоколы собраний учредителей с обоснованием создания юрлица.

  • Маркетинговые исследования (анализ спроса, конкурентов).

  • Финансовые модели (расчет окупаемости, рентабельности).

Нормативная база: п. 1 ст. 54.1 НК РФ требует, чтобы снижение налогов не было единственной целью сделок.

Шаг 2. Разделите активы и ресурсы

Как реализовать:

  • Аренда: заключите отдельные договоры аренды для каждой компании. Укажите в них:
    - График использования помещений (например, ООО - с 8:00 до 14:00, ИП - с 15:00 до 21:00).
    - Разные зоны хранения товара (разделите склад перегородками, закрепите площади за юрлицами актами).

  • Оборудование: проведите инвентаризацию и закрепите технику за конкретными юрлицами через акты приема-передачи.

Риск: если оборудование используется совместно, установите рыночную арендную плату и заключите договор субаренды.

Шаг 3. Диверсифицируйте контрагентов

План действий:

  • Для закупок сырья:
    - 60% закупайте у основного поставщика.
    - 40% - у 2-3 новых контрагентов.

  • Для продаж:
    - Разделите клиентскую базу по регионам или категориям товаров.

Важно! Избегайте «зеркальных» договоров. Для каждой компании пропишите уникальные условия: сроки оплаты, штрафы за просрочку, особые условия доставки.

Шаг 4. Используйте комбинацию налоговых режимов

Например, ООО на ОСНО + ИП на патенте:
- ООО работает с НДС-ными контрагентами (крупные сети).
- ИП продает через розничные точки физлицам.

Запрещено дробить один вид деятельности между юрлицами на УСН. Например, 5 ИП, торгующих одинаковым товаром в одном ТЦ.

Шаг 5. Автоматизируйте раздельный учет

Инструменты:

  • Внедрите ERP-систему (например, 1С или SAP) с отдельными модулями для каждой компании.

  • Настройте правила:
    - Запрет на пересечение финансовых потоков (деньги со счета ООО не могут поступать на счет ИП без договора займа).
    - Разделение складов в системе (товары ООО и ИП учитываются на разных виртуальных складах).

Документы:

  • Приказ о разделении учетных политик.

  • Регламент работы с ERP.

Шаг 6. Пройдите добровольный аудит

Как это работает:

  • Нанять независимого аудитора для проверки:
    - Соответствия структуры бизнеса ст. 54.1 НК РФ;
    - Отсутствия признаков взаимозависимости.

  • По итогам получить заключение - документ, который можно предъявить ФНС при проверке.

Судебные акты и разъяснения надзорных органов, которыми нужно руководствоваться на данный момент.

Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023), обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018), Письма ФНС России № СА-4-7/15895 от 11.08.2017 г., № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 г., № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г., № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022 г., № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г., № СД-4-7/9113 от 09.08.2024 г.

Помните! ФНС не запрещает дробление, но требует экономической целесообразности. Если каждая “дочка” самостоятельна - претензий не будет.

