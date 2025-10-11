17 признаков дробления бизнеса: как не попасть под удар ФНС в 2025 году

Она предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025—2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022—2024 годы будут списаны в порядке, определенном статьей 6 Закона 176-ФЗ.
По данным ФНС, 72% доначислений связаны с «оптимизацией» через создание взаимозависимых юрлиц. Сеть ИП, общий склад и родственные связи - даже этого хватит, чтобы ФНС доначислила налоги.
Разбираем, какие признаки привлекут внимание инспекции, и как избежать претензий. Если у вас совпали хотя бы 3 из них, готовьтесь – проверка неизбежна!
1. Взаимозависимость лиц
- Учредители/руководители - родственники (даже двоюродные), бывшие коллеги или подчиненные.
- Номинальные директора в цепочке компаний (например, водитель значится гендиром ООО).
2. Общие ресурсы без экономической цели
- IP-адреса: сдача отчетности всех юрлиц с одного компьютера (ФНС фиксирует через систему «АСК НДС-4»).
- Аренда: использование одного склада без разделения зон (камеры наблюдения показывают перемещение товара между «разными» компаниями).
- Оборудование: 5 ИП арендуют один и тот же автопарк у ООО, которое принадлежит их общему знакомому.
Совет: заключите реальные договоры аренды с разделением зон и графиков.
3. Дублирование видов деятельности
- Все юрлица зарегистрированы по одному ОКВЭД (например, 47.11 - «Торговля розничная в неспециализированных магазинах»).
- Отсутствие специализации (одна «дочка» закупает товар, другая продает, третья рекламирует - но все на УСН).
4. Искусственное разделение процессов
- Нет логистической самостоятельности (например, «дочка» на УСН не может отгрузить товар без участия ООО на ОСНО).
- Зависимость от единого поставщика/покупателя внутри группы.
5. Общие контрагенты
- 80% поставщиков/клиентов совпадают у всех юрлиц.
- Платежи идут через одного агента (например, ООО-посредник, которое не ведет реальной деятельности).
Как снизить риск: введите в цепочку 2-3 независимых контрагента на каждый этап поставки.
6. Перекрестное финансирование
- Беспроцентные займы между компаниями.
- Оплата аренды одной «дочки» за счет другой без договоров.
7. Фиктивная аренда активов
- Арендная плата ниже рыночной на 30% и более.
- Отсутствие актов приема-передачи оборудования.
Совет: проведите оценку рыночной стоимости аренды и зафиксируйте ее в независимом отчете.
8. Совпадение реквизитов
- Один банк для всех счетов (ФНС запрашивает выписки через ЦБ).
- Одинаковые ККТ с привязкой к одному ИНН.
Решение: откройте счета в разных банках и установите отдельные кассовые аппараты.
9. Синхронная регистрация
- 3+ юрлица зарегистрированы в течение 1 месяца.
- Резкий рост выручки после создания «дочек» (например, с 10 млн до 150 млн ₽ за квартал).
Как избежать: постепенно расширяйте бизнес, оформляя новые юрлица по мере реального роста.
10. Кадровая «рокировка»
- Сотрудники числятся в разных компаниях, но фактически выполняют общие задачи.
- Зарплата ниже среднерыночной (например, 20000 рублей при средней по отрасли 45000).
11. Единые сервисы
- Общая бухгалтерия, логистика, HR на аутсорсе у одного подрядчика.
- Совместные корпоративные мероприятия (например, тренинги для сотрудников всех компаний).
Рекомендация: разделите функции между независимыми поставщиками услуг.
12. Пограничные показатели
- Выручка каждой «дочки» чуть ниже лимита для УСН (например, 445 млн рублей при лимите 450 млн).
- Численность сотрудников близка к порогу (100 человек для УСН).
Как легально увеличить лимиты: используйте комбинирование режимов (например, УСН + ОСНО).
13. Сайты-клоны
- Одинаковый дизайн, контакты, товары на сайтах разных юрлиц.
- Единая корзина покупок для всех компаний.
Совет: создайте уникальные лендинги с разным контентом и SEO-оптимизацией.
14. Отсутствие самостоятельности
- У «дочек» нет своих складов, транспорта или договоров с клиентами.
- Решения принимаются одним лицом (например, через доверенности).
15. Нерыночные цены
- Компании продают товары друг другу по себестоимости.
- Завышение/занижение цен в цепочке поставок.
Последствия: доначисление НДС и налога на прибыль по средним рыночным ценам.
16. Общие телефоны/адреса
- Регистрация по «массовым» адресам (например, квартиры в спальных районах).
- Единый контакт-центр для всех компаний.
Решение: используйте реальные адреса и отдельные номера телефонов.
17. Схематичные документы
- Шаблонные договоры без деталей (например, без описания товаров).
- Подписи от имени номинальных директоров.
Совет: добавьте в договоры уникальные условия: сроки поставки, ответственность за брак, форс-мажоры.
Как избежать претензий ФНС? 6 шагов легальной оптимизации.
Шаг 1. Создайте экономическое обоснование для каждого юрлица
Что делать:
Разработайте отдельный бизнес-план для каждой компании в группе, в котором укажите:
- Цели создания (выход на новый рынок, привлечение инвесторов, снижение рисков);
- Уникальные KPI (например, для ООО на ОСНО - рост выручки на 15%, для ИП на патенте - увеличение клиентской базы в конкретном регионе).
Документы:
Протоколы собраний учредителей с обоснованием создания юрлица.
Маркетинговые исследования (анализ спроса, конкурентов).
Финансовые модели (расчет окупаемости, рентабельности).
Нормативная база: п. 1 ст. 54.1 НК РФ требует, чтобы снижение налогов не было единственной целью сделок.
Шаг 2. Разделите активы и ресурсы
Как реализовать:
Аренда: заключите отдельные договоры аренды для каждой компании. Укажите в них:
- График использования помещений (например, ООО - с 8:00 до 14:00, ИП - с 15:00 до 21:00).
- Разные зоны хранения товара (разделите склад перегородками, закрепите площади за юрлицами актами).
Оборудование: проведите инвентаризацию и закрепите технику за конкретными юрлицами через акты приема-передачи.
Риск: если оборудование используется совместно, установите рыночную арендную плату и заключите договор субаренды.
Шаг 3. Диверсифицируйте контрагентов
План действий:
Для закупок сырья:
- 60% закупайте у основного поставщика.
- 40% - у 2-3 новых контрагентов.
Для продаж:
- Разделите клиентскую базу по регионам или категориям товаров.
Важно! Избегайте «зеркальных» договоров. Для каждой компании пропишите уникальные условия: сроки оплаты, штрафы за просрочку, особые условия доставки.
Шаг 4. Используйте комбинацию налоговых режимов
Например, ООО на ОСНО + ИП на патенте:
- ООО работает с НДС-ными контрагентами (крупные сети).
- ИП продает через розничные точки физлицам.
Запрещено дробить один вид деятельности между юрлицами на УСН. Например, 5 ИП, торгующих одинаковым товаром в одном ТЦ.
Шаг 5. Автоматизируйте раздельный учет
Инструменты:
Внедрите ERP-систему (например, 1С или SAP) с отдельными модулями для каждой компании.
Настройте правила:
- Запрет на пересечение финансовых потоков (деньги со счета ООО не могут поступать на счет ИП без договора займа).
- Разделение складов в системе (товары ООО и ИП учитываются на разных виртуальных складах).
Документы:
Приказ о разделении учетных политик.
Регламент работы с ERP.
Шаг 6. Пройдите добровольный аудит
Как это работает:
Нанять независимого аудитора для проверки:
- Соответствия структуры бизнеса ст. 54.1 НК РФ;
- Отсутствия признаков взаимозависимости.
По итогам получить заключение - документ, который можно предъявить ФНС при проверке.
Судебные акты и разъяснения надзорных органов, которыми нужно руководствоваться на данный момент.
Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023), обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018), Письма ФНС России № СА-4-7/15895 от 11.08.2017 г., № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 г., № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 г., № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022 г., № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г., № СД-4-7/9113 от 09.08.2024 г.
Помните! ФНС не запрещает дробление, но требует экономической целесообразности. Если каждая “дочка” самостоятельна - претензий не будет.
